Liestaler Ladenbesitzer beschweren sich über Diebstähle

Liestal Ladenbesitzer im Stedtli: «Es gibt wirklich Probleme, seitdem die Asylunterkunft eröffnet wurde» – andere winken ab In einem Whatsapp-Chat beklagen Liestaler Ladenbesitzerinnen und

-besitzer, dass Asylbewerber sie bestehlen und ihnen die Kundschaft vergraulen würden. Die bz hat sich im Stedtli umgehört. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

In einem Whatsapp-Chat erheben Ladenbesitzerinnen und -besitzer schwere Vorwürfe gegen Asylbewerber, die in dem im November eröffneten Zentrum in Liestal untergebracht sind. Juri Junkov

«In unseren Läden werden Waren gestohlen, von den Verkaufsständern wird die mit Stahlseilen gesicherte Ware einfach zerschnitten und mitgenommen», schreibt ein Liestaler Gewerbetreibender in einer Whatsapp-Nachricht, die er an Geschäftsinhaberinnen und Ladenbesitzer in der Kantonshauptstadt verschickt hat. Kundinnen und Kunden würden täglich nach Geld gefragt und gar bestohlen, heisst es in der Nachricht.

Das Problem, das er in der Nachricht schildert, welche der bz vorliegt: Die rund 145 Asylsuchenden, die seit dem 14. November in der Kasernenhalle untergebracht sind, würden im Stedtli stehlen. Daher gründete der Geschäftsinhaber die Whatsapp-Gruppe, der laut Nachricht bereits rund 20 Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer beigetreten sind. Die Gruppe diene dazu, sich gegenseitig vor stehlenden Menschen zu «warnen».

Normales Phänomen oder berechtigte Sorgen?

In der Whatsapp-Nachricht tätigt der Geschäftsinhaber auch heikle Aussagen, wie: dass es einschüchternd sei, «wenn jemand plötzlich auf eine Gruppe von 10 bis 20 People of Color trifft, die auf ihn zukommt und nach Geld fragt». Der Verfasser der Nachricht berichtet zudem, dass ihm das selber neben dem Manor-Gebäude passiert sei.

Bei der Stadt heisst es, dass man eine Zunahme von nordafrikanischen Männern in Liestal feststelle, besonders in den Einkaufszentren. Auch werde öfter nach Geld gefragt. Die Stadt habe von der Situation erfahren. «Wir wissen aus dem wöchentlichen Austausch mit der Polizei, dass es eine Zunahme von Anzeigen bezüglich Laden- und Taschendiebstählen gibt.

Die Stadt Liestal verzeichnet in der Adventszeit eine Zunahme von Laden- und Taschendiebstählen. Juri Junkov

Dies hat uns bisher jedoch nicht gross beunruhigt, da es ein bekanntes Phänomen in der Advents- und Weihnachtszeit ist», sagt SP-Stadträtin Pascale Meschberger. Auch bezeichnet sie die Aussagen des Geschäftsinhabers in der Whatsapp-Gruppe als «überzeichnet und grenzwertig».

Der Gang ins Stedtli zeigt, dass den Passanten kaum Menschen nordafrikanischer Abstammung auffallen, die betteln sollen. Eine Passantin vor dem Bücheli-Center, die in der Nähe wohnt und sich viel im Ortskern von Liestal bewegt, sagt: «Ich wurde hier noch nie um Geld angebettelt.» Auch ein älterer Mann winkt ab, ihm sei das hier noch nie aufgefallen.

Läden sind geteilter Meinung

Ansonsten keine Spur von bettelnden Menschen, so wie es im Whatsapp-Gruppenchat beschrieben war. Die Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer im Stedtli, die allesamt anonym bleiben wollen, haben jedoch ihr eigenes Bild von der Situation. In einem Schuhgeschäft heisst es: «Es gibt wirklich Probleme, seitdem die Asylunterkunft eröffnet wurde. Die Asylbewerber kommen in Gruppen und lenken das Verkaufspersonal ab, um zu stehlen.»

Im Laden seien Taschen gestohlen worden, man müsse gar den Lehrling dafür abstellen, um zu schauen, dass nicht gestohlen wird. Ein anderer Geschäftsinhaber klagt, ihm seien mehrere Rucksäcke gestohlen und weitere beschädigt worden. Er zeigt der bz Rucksäcke auf einem Foto, die oben an der Halterung durchgeschnitten worden sind. Das Problem gebe es aber erst seit Anfang Dezember, nachdem die Asylunterkunft eröffnet wurde. Dann spielt er der bz eine Sprachnachricht aus besagter Whatsapp-Gruppe vor, in welcher ein anderer Ladenbesitzer aus Liestal von zwei vereitelten Versuchen, in seinem Laden zu stehlen, berichtet.

Manche Ladenbesitzerinnen und -besitzer sehen Asylbewerberinnen und Asylbewerber als verantwortlich für die Diebstähle an. Juri Junkov / bz

In einem anderen Laden im Stedtli sollen Wanderschuhe gestohlen worden sein. Vor allem während des Weihnachtsmarkts in Liestal, soll es schlimm gewesen sein. In einem Laden, der unter anderem Handyzubehör verkauft, sagt eine Verkäuferin: «Asylbewerber fragen hier vor der Türe oft nach Geld.» Und: «Momentan passen wir alle auf.» Sie habe jeweils Angst, wenn sie auf die Bank müsse, um Geld für die Kasse abzuschöpfen. «Ich bin alleine hier im Laden.»

In einer Apotheke heisst es derweil, dass die Menschen hier nicht betteln würden. Eine Apotheke sei aber wohl kaum eine «Anlaufstelle» für bettelnde Menschen, sagt die Verkäuferin. Auch sei in der Apotheke nicht aufgefallen, dass darunter vor allem Asylbewerber sein sollen, wie es in dem Gruppenchat beschrieben wird. Ob das von zahlreichen Ladeninhabern beklagte Phänomen neu ist – und ob wirklich Asylbewerberinnen und Asylbewerber dafür verantwortlich sind – lässt sich nach diesem Nachmittag im Stedtli nicht ausmachen.

