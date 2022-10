Wie das Liestaler Kino Oris überlebt

Liestal Mangel an Blockbustern, hohe Strompreise, Konkurrenten in der Stadt: Wie das Kino Oris trotzdem überlebt Am Samstag feiert in Liestal das Kino Oris seinen 65. Geburtstag. In den vergangenen Jahren erlebte der Betrieb ein paar herbe Dämpfer. Wie geht es dem Kino heute? Rahel Zimmermann Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Kim Rihm und Ornella Rihm in der Bar des Kinos Oris. Nicole Nars-Zimmer (6. Oktober 2022)

Pippi Langstrumpf aus dem Jahr 1969, Winnetou von 1962 oder der Originalfilm von Grease: Diese Filme sind am Samstag, dem 8. Oktober im Oris zu sehen. Das Kino feiert seinen 65. Geburtstag.

Das Kino Oris hatte Hochs und Tiefs den letzten Jahren. 2016 musste es für eine kurze Zeit schliessen. Ein paar Monate später wurde der Betrieb unter einem neuen Team wiedereröffnet. Es gab ein neues Konzept und der Kinosaal wurde neu eingerichtet. Doch wie geht es dem Kino jetzt?

Gute Hollywoodfilme sind zurzeit Mangelware

Seit dreieinhalb Jahren führt die Familie von Ornella und Kim Rihm den Betrieb. «Alle helfen ein bisschen mit», sagt Ornella Rihm. Die beiden sitzen nebeneinander an einem der Tische in der Kinobar. Vier Gäste schauen sich an diesem Nachmittag einen Film im Kino an. Platz hätten 137. Kim Rihm sagt:

«Das Kino läuft gut, wenn der Film stimmt.»

Die Besucherzahlen seien stark vom Film abhängig. Beispielsweise «Top Gun» sei sensationell gelaufen. Der neue Avatarfilm, der im Dezember erscheint, sei auch vielversprechend. Er soll eine grosse Masse ins Oris anziehen.

Das Kino Oris ist ein Mainstreamkino. Das heisst, es zeigt hauptsächlich Blockbuster-Filme aus Hollywood. Zurzeit herrsche bei denen eine Durststrecke, so Kim Rihm. Durch Corona hätten viele Filme nicht produziert werden können. Und: Viele gute Filme würden über Streamingdienste wie Disney Plus oder Netflix ausgestrahlt. Die Filme schaffen es deshalb gar nicht bis in die Kinosäle.

Der Flyer zur Eröffnung des Kinos 1957. Zvg

Die Menschen wollen was zu knabbern

Plötzlich hört man Stimmen. Der Film ist unterbrochen: Pause. Zwei Gäste kommen aus dem Saal. Sie möchten eine Glace und etwas zu trinken. Kim Rihm geht zur Gefriertruhe. «Bei uns macht es die Kombination von Bar und Kino aus», sagt sie. Gute Filme allein reichen nicht zum Überleben des Kinos aus. Im Oris gibt es eine hauseigene Bar, die Ornella Rihm bedient. Sie sagt:

«Die Leute schätzen, dass man vor dem Kino noch etwas trinken kann.»

Wie wichtig der Barbetrieb ist, zeigte sich während der Pandemie. Im Jahr 2019 schwangen sich rund 25'000 Menschen pro Jahr in die Kinosessel des Oris. In den letzten Jahren waren es stets unter 20'000. «Die Leute konnten sich nichts zu trinken und knabbern holen – das fehlte», sagt Ornella Rihm.

Kino alleine reiche heute nicht mehr, sagt ihr Ehemann zustimmend: «Wir versuchen, das Kino mit Events zu kombinieren. Attraktive Angebote ziehen Leute an.» Im Oris gibt es beispielsweise eine «Ladiesnight», bei der speziell für Frauen vor dem Film ein kleines Apéro angeboten wird.

Klein, persönlich und heimelig

Das Kino Oris arbeitet auch mit lokalen Betrieben zusammen. Beim Jubiläumsfest am Samstag kocht das Tapéo in Liestal Paella. Das Tapéo stellt vis-a-vis des Kinos einen Stand auf, bei dem sich Besucherinnen und Besucher vor dem Film verköstigen können.

Kim Rihm erzählt noch von vielen anderen Plänen und Wünschen für das Oris. Seine Frau lacht und sagt: «Er hat immer sehr viele Ideen.» Doch genau dieser Einsatz sei wichtig für das Überleben des Kinos. Sie sind ein Familienbetrieb. Ornella Rihm sagt:

«Unsere Besucherinnen und Besucher schätzen die kleine, persönliche und heimelige Atmosphäre.»

Ihre Kundschaft komme vor allem aus Liestal und Umgebung.

Das Persönliche hebe sie von den grossen Kinos ab. In Basel-Stadt gebe es Konkurrenten, die beispielsweise nur 10 Franken Eintritt verlangen. Im Oris zahlt eine erwachsene Person zwischen 16 und 17 Franken. «Diesen Preisunterschied müssen wir mit umso mehr Einsatz aufheben», sagt Kim Rihm.

Decken und Felle, statt viel heizen

Im Kino Sputnik, das ebenfalls in Liestal situiert ist, sieht Kim Rihm keinen Konkurrenten. «Wir ergänzen uns. Sie zeigen eher Filme im Arthouse-Bereich und wir im Mainstream.»

Mit dem Kino Sputnik hat das Oris nicht zu kämpfen. Wovon es nicht verschont bleibt, ist die Energiekrise. Das sei aktuell wohl die grösste Herausforderung. Kim Rihm sagt:

«Wir fragen uns: Wenn nur ein bis zwei Personen im Kino sind, geht das dann kostenmässig auf?»

Mögliche Lösungsansätze seien weniger Vorstellungen, tiefere Temperaturen im Kinosaal und dafür Decken und Felle. Ornella Rihm sagt: «Wir müssen halt ein bisschen ausprobieren und unbedingt mit den Gästen kommunizieren, dann werden sie bestimmt Verständnis zeigen.»

Weitere Baselbieter Kinos Im Baselbiet gibt es noch drei weitere Kinos. In Sissach kann man sich in die Sessel des «Palace» schwingen. Es bietet täglich zwei Vorstellungen. Meist handelt es sich dabei um Hollywoodfilme, aber auch Studio- und Kinderfilme werden gezeigt. Das «Palace» wird gemeinsam mit einem Kino in der Lenk und in Pontresina durch das Bundesamt für Kultur unterstützt. Im Oberbaselbiet gibt es noch ein zweites Kino: Das Kino Marabu in Gelterkinden aus den 1950er Jahren. Es gehört zum Trägerverein Marabu, der vor rund 20 Jahren eine Kooperation mit dem Liestaler Kino Sputnik einging. 2008 fusionierte der Verein mit dem Kulturverein Gelterkinden, um Ressourcen effizienter zu nutzen. Zurzeit wird das Marabu umgebaut. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Jahr. Das Kino Sputnik befindet sich direkt neben dem Liestaler Bahnhof und gehört zum Kulturhaus Palazzo. Das 1891 gebaute Palazzo gehört zur regionalen Kulturszene und bietet neben Kinoaufführungen Konzerte, Theater oder Lesungen an. Der Schwerpunkt des Kinos liegt auf Schweizer- und Arthouse-Filmen sowie Dokumentationen und unabhängigen Produktionen aus aller Welt.

