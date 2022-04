Liestal Noch nicht fertig und schon soll umgebaut werden Die neue Tiergartenstrasse führt zu Unzufriedenheit: Sie sei zu gefährlich, heisst es in einer Motion. Nun muss der Stadtrat handeln. Kelly Spielmann 27.04.2022, 19.47 Uhr

Eine der Einfahrten zum Parkhaus. Kenneth Nars

Der Liestaler Stadtrat muss eine Lösung für die Verkehrssicherheit an der Tiergartenstrasse finden. Der Einwohnerrat hat eine entsprechende Motion in der Sitzung vom Mittwoch mit 30 Ja-, einer Nein-Stimme sowie fünf Enthaltungen überwiesen.

Nicht alltäglich nannte es Motionär Daniel Schwörer (FDP), denn der Vorstoss stammt von Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen. Was sie an der neu gebauten Tiergartenstrasse stört: Sie führt am geplanten Parkhaus der SBB vorbei ­– die Ein- und Ausfahrten unterbrechen das Trottoir, das als Schulweg genutzt wird. Bergwärts linksseitig wurde ausserdem eine Wanne mit angrenzender Mauer gebaut.

Dadurch sei die Strasse zu schmal; ein Auto komme unmöglich an einem Fahrrad vorbei, heisst es in der Motion. Zudem ist die Strasse steiler geworden. Weshalb die Planung der SBB so zu Stande kam und weshalb es nicht zu Einsprachen seitens der Stadt kam, sei fragwürdig, so der Tenor im Einwohnerrat.

«Optimale Vereinbarung für alle Benützenden»

Während der Stadtrat die Endsituation nach Abschluss der Bauarbeiten abwarten wollte, sah es die Mehrheit des Einwohnerrats anders. «Wenn etwas passiert, haben wir zu lange gewartet», meinte Sibylle Schenker (Grüne).

Der Stadtrat soll nun dem Einwohnerrat eine Kreditvorlage für den Ausbau des unteren Teils der Strasse unterbreiten. Ziel ist eine gehbehinderten-adäquate Steigung sowie, dass der Verkehrsraum «optimal vereinbar wird für alle Benützenden»: Autos, Velos, Schülerstrom, Fussgängerinnen und Fussgänger.

Die Ausarbeitung wird Aufgabe des neu zusammengesetzten Stadtrats sein: In der Sitzung wurde Stadträtin Regula Nebiker (SP) verabschiedet, ihr Amt übernimmt Pascale Meschberger (SP).