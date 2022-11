Militärsporthalle Liestal als Asylunterkunft in Betrieb genommen

Liestal Nun wird die Militärsporthalle als Asylunterkunft in Betrieb genommen Im Frühling wurde die Dreifachturnhalle schon einmal vorbereitet, aber nicht genutzt. Ab dem 14. November wird sie nun für die Unterbringung von Geflüchteten eingesetzt. Kelly Spielmann 03.11.2022, 11.24 Uhr

Die Militärturnhalle in Liestal. Nicole Nars-Zimmer

Bereits im Frühling hat das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitgeteilt, dass die Dreifachsporthalle bei der Kaserne in Liestal für die allfällige Aufnahme von Asyl- und Schutzsuchenden vorbereitet wird. Nun wird die Militärhalle ab dem 14. November und bis vorerst Ende Jahr mit 200 Plätzen in Betrieb genommen. Je nach Entwicklung der Lage kann die Nutzung in Absprache mit dem Kanton Baselland verlängert werden.