Liestal Öffentliches WC seit Wochen defekt – Menschen müssen in den Orisbach pinkeln Öffentliche Toiletten sind in Liestal immer wieder Opfer von Vandalismus. Der jüngste Fall zwingt Menschen zum Wildpinkeln. Darauf will die Stadt reagieren. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Die Toilettenanlage Elefantentor ist defekt. Klar ersichtlich ist das erste seit einer Anfrage der bz. Benjamin Wieland

Jede und jeder kennt die Situation. Unterwegs im öffentlichen Raum drückt plötzlich die Blase. Ein WC muss her! Zum Glück ist gleich um die Ecke eine öffentliche Toilette. Dort angekommen, kommt der erste Schock: Sie ist kostenpflichtig.

50 Rappen kostet der Zutritt. Das Münz reicht gerade so für den Eintritt. Dann folgt der nächste Schock: Die Münzen stecken fest und die Türe bleibt verschlossen. Was nun? Für viele war die Lösung, sich im Orisbach zu erleichtern.

Immer wieder erleichtern sich Menschen im Orisbach

Dieses Schicksal blühte in der vergangenen Woche mehreren Personen in Liestal, die die Toilettenanlage Elefantentor am Orisbach benutzen wollten. Ein Leser, der in der Nähe arbeitet, wies die bz darauf hin, dass er in der vergangenen Woche mehrmals Personen beobachtete, die sich im Bach erleichterten, nachdem sie nicht ins WC hineingekommen sind.

«Wir sind uns der Problematik bewusst, dass oft in den Orisbach gepinkelt wird», sagt René Frei, Bereichsleiter für Sicherheit und Soziales bei der Stadt Liestal, und ergänzt:

«Die WC-Anlagen sind immer wieder Ziel von Vandalismus.»

So auch die Toilettenanlage Elefantentor. Dass das WC bereits seit mehreren Wochen nicht mehr benutzt werden kann, liegt daran, dass die Reparatur einige Zeit in Anspruch nimmt. Das Münzmodul muss nämlich bei der Herstellerfirma eingeschickt werden. Diese hat ihren Sitz in Deutschland.

Stadt reagiert auf Nachfrage

Kurz bevor die bz den Hinweis eines Lesers bekommen hat, wurde die Toilette bereits repariert. Da sie anschliessend gleich wieder beschädigt wurde, ist sie gefühlt seit Wochen ausser Betrieb. Jedoch war dies nur ungenügend beschriftet.

Nach der Medienanfrage dieser Zeitung an die Stadt Liestal wurde aber schnell ein Zettel aufgehängt, dass das WC defekt ist. Das hilft zwar niemandem, der dringend auf das stille Örtchen muss. Es verhindert aber, dass man bei voller Blase auch noch vergebens sein Münz ausgibt.

Und auch um die Problematik des Wildpinkelns wird sich gekümmert. «Wir arbeiten derzeit an Massnahmen, um das Wildpinkeln im öffentlichen Raum einzudämmen», sagt Frei. Denn Repression alleine scheint nicht zu helfen, obwohl die Busse 100 Franken kostet.

Wäre das WC funktionstüchtig, würde das sicher auch helfen. Denn wenn die Blase so richtig drückt, pinkelt man zur Not auch mitten in der Stadt in den Bach.

