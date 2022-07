Parkgebühren-Streit: SVP schreibt Brief an den Preisüberwacher

Liestal Parkgebühren-Streit: SVP schreibt offenen Brief an den Preisüberwacher Die Gegner des neuen Parkplatz-Regime in Liestal machen weiter Druck. Und wenden sich an eine hohe Instanz. Yann Schlegel 11.07.2022, 19.09 Uhr

Parkplätze Parkgebüren Liestal. Parkplatz Allee Nicole Nars-Zimmer

Die örtliche SVP verspürt in der Parkgebühren-Debatte Rückenwind: Vergangene Woche veröffentlichte Preisüberwacher Stefan Meierhans einen Bericht mit dem Titel: «Extreme Unterschiede bei Parkgebühren».

Hanspeter Meyer, SVP-Fraktionschef im Liestaler Einwohnerrat, nutzt den Anlass dazu, einen offenen Brief an den Preisüberwacher zu verfassen und darin auf den Gebührenstreit in Liestal zu verweisen.

Zum wiederholten Mal setzt sich Meierhans mit der Frage auseinander, wie die Gemeinden ihre Parkplätze bewirtschaften. Er untersuchte die Gebühren aller Schweizer Städte ab 20'000 Einwohnenden. Der Preisüberwacher empfiehlt in seinen Folgerungen, folgende Schwellenwerte bei Strassenparkplätzen (Weisse Zone) nicht zu überschreiten:

Man dürfe «ruhig von Wucherpreisen sprechen»

1.50 Franken für 1 Stunde, 3 Franken für 2 Stunden, 6 Franken für 4 Stunden, 15 Franken für 12 Stunden, 30 Franken für 24 Stunden; durchschnittliche Einnahmen pro Parkplatz pro Monat von 70 Franken.

Im Vergleich dazu dürfe man im Zentrum von Liestal «ruhig von Wucherpreisen» sprechen, schreibt Meyer.

«Diese Abzockerei der Autofahrer ist inakzeptabel, weshalb wir den Preisüberwacher darum bitten, korrigierend einzugreifen.»

Erst seit Mai gelten in Liestal die neuen Gebühren von 3 Franken für eine volle Stunde. Ab 2023 soll die erste Stunde 4 Franken kosten. Damit würde Liestal im schweizweiten Vergleich obenaus schwingen. Lausanne, Luzern, Renens oder Zürich verlangen derzeit 3 Franken für die volle Stunde.