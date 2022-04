Liestal Parkplätze sollen Park weichen: Grüne Oase für die Kantonshauptstadt geplant Wo heute bei der Liestaler Allee Autos parkieren, soll der Bach renaturiert, eine Steintreppe gebaut und Platz für Grünflächen und Bäume geschaffen werden. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von der Terrasse der neuen Post soll der Blick über den Park möglich sein. Bei der Steintreppe befinden sich heute Parkplätze. Visualisierung: Nightnurse Images; Christ & Gantenbein

Wiesen zum Flanieren und breite Steintreppen als Sitzgelegenheiten. Buvetten unter blühenden Bäumen sowie ein sich dazwischen schlängelnder Bach. Bei dieser Beschreibung denkt wohl kaum jemand an den Liestaler Orisbach. Jedenfalls nicht in seiner heutigen Form. Doch genau das ist es, das auf dem Plan zu sehen ist, der in einem Büro im zweiten Stock des Liestaler Stadthauses ausgerollt auf dem Schreibtisch liegt. Am Tisch sitzen Daniel Muri, Stadtrat Hochbau/Planung, und Thomas Noack, Bereichsleiter Hochbau/Planung.

Der Quartierplan «Am Orisbach» ist eines der grösseren Projekte, die Liestal bevorstehen. Schon lange in Planung, kommt das Projekt nun vor die entsprechenden Entscheidungsträgerinnen und -träger. Nachdem der Stadtrat am Dienstag den Mitwirkungsbericht beschlossen hat, ist die nächste Hürde der Einwohnerrat und dessen Bau- und Planungskommission. Vor das Stadtparlament soll es der Plan «hoffentlich noch vor den Sommerferien» schaffen, so Muri.

Parkplätze sollen unterirdisch ersetzt werden

Das Ziel: Der Orisbach soll im Bereich der Post bis zum Lüdinpärkli renaturiert, fischgängig gemacht und aus seiner Betonbahn befreit werden. Bäume, Grünflächen und Sitzstufen sollen den heute fehlenden Zugang zum Bach ermöglichen und einen Stadtpark bilden. Auch Bereiche für Freiluft-Gastro-Angebote sind angedacht. Ob Buvetten oder Aussenbereiche bestehender Betriebe werden, so weit wird noch nicht geplant.

Blick vom Lüdin-Pärkli in Richtung Allee und Bahnhof. Im Hintergrund das neue Postgebäude. Visualisierung: Nightnurse Images; Christ & Gantenbein

Was aber bereits zu Ende gedacht ist: Der Ersatz der 63 Parkplätze, die heute bei der Allee zu finden sind und dem Park weichen müssen. Die aktuelle Parkplatz-Debatte zeigt, dass eine ersatzlose Aufhebung nicht nur gut ankommen würde. Die Parkplätze sollen im Parkhaus des neuen Lüdin-Areals ersetzt werden. Dort will die Stadt 80 Plätze selber betreiben. Der Lüdin-Quartierplan ist auch ein Grund, weshalb dies der richtige Zeitpunkt für die Stadtpark-Planung ist. Einer von drei Gründen, genauer gesagt: Es kommt auch bei der Post und beim Kantonsgericht zu Veränderungen.

«Hier gilt es an einer Schlüsselstelle der Stadtentwicklung die Interessen des Bundes mit der Post, des Kantons mit dem Kantonsgericht, eines Privatinvestors beim Lüdin-Areal und der Stadt mit dem Park abzustimmen», sagt Daniel Muri und fährt mit dem Finger auf dem Plan um das Areal, in welchem die Projekte stattfinden. Es liegt auf der Hand, diese aufeinander abzustimmen und Synergien zu nutzen. Einfach ist das mit so vielen Gruppen nicht. Muri: «Es hat aber gut geklappt. Alle haben gemerkt, wie wichtig die Zusammenarbeit ist.»

Diese ermöglicht unter anderem, dass der Park Platz erhält, wo sich heute ein Teil der Post befindet. Deren Neubau wird näher zur Bahn rücken und in die Höhe wachsen. Die Synergie mit dem Lüdin-Areal bringt ausserdem einen Lift, der ins Parkhaus führt und direkt vor dem Park Halt machen soll. So wird der Weg vom Bahnhof zum Park behindertengerecht.

Renaturierung vom Oristal bis zur Ergolz

Doch im Einwohnerrat könnte es auch zu Kritik kommen – beispielsweise wegen der Kosten von rund vier Millionen Franken. Denn um die finanziellen Mittel Liestals steht es nicht gut. Muri und Noack entgegnen: Aus den verschiedenen anderen Quartierplänen rund um die Allee gibt es beträchtliche Infrastrukturabgaben, die in die Gestaltung des Parks investiert werden sollen. Auch der Bund steuert einen Teil für die Renaturierung des Orisbachs bei.

Oft wird im Einwohnerrat an Quartierplänen auch die Durchwegung kritisiert. «Für diese ergeben sich dank der gemeinsamen Planung gute Lösungen», sagt Muri. Und ergänzt: «Ich bin davon überzeugt, die Planung kommt gut genug daher, dass sie auf breite Zustimmung stösst.»

Verläuft alles nach Plan, hoffen Noack und Muri auf eine Umsetzung zwischen 2023 und 2030. In einem weiteren Schritt soll der Bach vom Oristal bis zur Ergolz renaturiert werden. Auch für diese hat der Stadtrat schon Ideen: «Wenn die A22 unter dem Boden ist, soll Liestal die Kantonshauptstadt an der Ergolz werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen