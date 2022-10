Abbruch am Bahnhof Liestal: Eine logistische Meisterleistung

Liestal Sinfonie eines Abbruchs: Wie ein neuer Bahnhof bei laufendem Betrieb entsteht Benjamin Wieland Sechs Jahre lang bauen die SBB am neuen Bahnhof in Liestal. Ein Bauprojekt, das einer logistischen Meisterleistung bedarf. Neben den grossen Baggern rollen die Züge und ziehen Pendlerströme vorbei. Yann Schlegel und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

An gewissen Morgen erscheint der Bahnhof Liestal wie aus der Sage der Heinzelmännchen. Über Nacht hat sich das Bild komplett verändert. Nur das Palazzo ist geblieben. Um das historische Sandsteingebäude herum bleibt kaum etwas, wie es war. Wo abertausende Züge auf Gleis 1 anhielten, ist nur noch eine lange Erdspur zu sehen.

An einem Oktobervormittag hat ein Vater seine zwei Buben am Bahnhofplatz auf eine Metalltonne gehievt. So haben sie eine bessere Sicht, können einen Blick über den mobilen Bauzaun erhaschen. Dahinter sind zwei Bagger damit beschäftigt, das Abbruchmaterial zu sortieren und zu zerkleinern.

Während dreier Wochen knabberte ein 60 Tonnen schwerer Bagger am alten Bahnhofsgebäude, bis auch der Turm geschluckt war. Wenn die Zange zugreift, scheinen die Stahlträger leicht wie eine Feder zu sein. Wie Zahnstocher knickt das massive Eisenstück, als der Baggerführer mit einer Hebelbewegung die Zange zubeissen lässt. Erst die schweren Klänge beim Aufprall in der Baumulde lassen vermuten, welche Kräfte hier wirken.

Das Ballett der beiden Baggerarme, die immer wieder hoch durch die Luft schwingen, zieht alle in ihren Bann, die an der Riesenbaustelle vorbeikommen. Kaum ein Mensch, der nicht herüberschaut und zumindest für ein paar Sekunden stehen bleibt.

Ein Ballett der Bagger: Zentimetergenau verrichten die Baggerführer ihre Arbeit. Kenneth Nars/BLZ

Alles richtet sich nach den Gleisen

Bevor die Bagger einen Bahnhof abreissen und Platz für neues schaffen, vergehen Jahre. «Schon in den Nullerjahren begannen die Planungen für das Projekt ‹Vierspurausbau Liestal›», sagt Ronny Reuther, Gesamtprojektleiter der SBB. Die gesamte Strategie dreht sich bei einem Bahnhofsneubau um die Gleise und übergeordnet um die Infrastruktur. «Sie kommt weit vor der Quartierplanung», sagt Reuther.

Trotz Bahnhofsneubau muss der Zugverkehr stets durch Liestal rollen können. Mit dem bereits fertiggebauten Perron der Gleise 3 und 4 schufen die SBB den notwendigen Raum für die Grossbaustelle. Auf 250 Metern pflügen die Bagger in den nächsten Jahren alles um – zwei grosse Neubaugebäude und eine unterirdische Velostation der Stadt Liestal entstehen.

Und dies alles an jenem Ort, an welchem zuvor während Jahren Tausende Leute in die Unterführungen strömten. «Die Kundenlenkung ist der Hauptbereich», sagt Reuther. «Wir sind vor der Bauwand zuständig, das Bauunternehmen dahinter.»

Michael Bratschi ist als Bauleiter dafür verantwortlich, dass alle Bauschritte aufeinander abgestimmt sind. An einem Bahnhof sei die Sicherheit für Passanten und Bauarbeiter einer der wichtigsten Punkte überhaupt. «Es ist, als ob du ein Holz auf eine Ameisenstrasse legen würdest», sagt Bratschi. Für den Bauleiter besonders herausfordernd: Trotz Menschenströme und Busverkehr vor dem Bahnhof muss das Material sicher hin und wieder weggebracht werden.

Aber Bratschi liebt die schwierigen Aufgaben, die grosse Baustellen ihm stellen. «Vor 20 Jahren wäre ich noch stark ins Schwimmen gekommen, heute kann ich das alles mit einer gewissen Distanz betrachten», sagt er und lacht.

Über der Oristalstrasse klafft ein grosses Loch: Die Zugbrücke ist temporär verschwunden. Kenneth Nars/BLZ

Florenta Kuci ist eine der etwa ein Dutzend Kundenlenkenden, die rund um die Bahnhofsbaustelle postiert sind. Die 21-jährige Baslerin hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass neben dem Palazzo-Gebäude die Fussgänger und der Verkehr aneinander vorbeikommen.

Kundenlenker: Für die Menschen da

«Die meisten Leute sind ganz nett zu uns», sagt Kuci, die eine Lehre als Detailhandelsangestellte absolviert hat, die jetzige Tätigkeit ihren früheren Jobs jedoch vorzieht. «Ich bin gerne draussen, an der frischen Luft, dort, wo was läuft.» Mitten im Gespräch wird sie von einem älteren Herrn unterbrochen. «Kennen Sie sich hier aus?», fragt er sie. Sie nickt. «Wissen Sie, wo die Buskante K ist?» Kuci weiss es.

Die Kundenlenkerin leistet hier allerhand Dienste: Rückwärtsfahrhilfe, Touristenauskunft, Wegweiserin. Manchmal hilft sie sogar beim Billettkauf am Automaten.

Ein Jahrhundertbauwerk für die künftigen Generationen

Innerhalb von drei Baujahren stampfen die SBB Immobilien mit der Gemeinde Liestal den neuen Bahnhof aus dem Boden. Die konzentrierte Grossbaustelle ist bewusst gewählt. «So machen wir nur einmal Tabula Rasa, dann ist gut», sagt Bauleiter Michael Bratschi.

Die Bagger rücken für die Abbrucharbeiten nah an das denkmalgeschützte Palazzo heran. Kenneth Nars/BLZ

Wer dachte, das Bauunternehmen würde mit grossen Abrissbirnen auffahren, wurde enttäuscht. «Das ist ein amerikanisches Bild aus den Filmen», sagt Bratschi. «Bei uns wird dies meist nicht praktiziert. Wir sprengen auch selten Gebäude.» Die Sicherheit wäre viel problematischer, die Staubbelastung wesentlich grösser. «Heute können Baggerführer mit der Abbruchzange sehr feinfühlig arbeiten und zentimetergenau arbeiten», sagt Ronny Reuther.

Stück für Stück reist der Baggerführer auf seinem 60 Tonnen schweren Gefährt aus dem alten Bahnhofsgebäude heraus, um es dann am Boden nach Materialien zu zertrennen. Ehe diese in der jeweiligen Mulde landen. Eine für Holz, eine für Metalle und wieder eine für andere Wertstoffe. «Wir versuchen, es auch möglichst sauber zu trennen, um weniger Lastwagenfahrten zu verursachen», sagt Bratschi.

Recycling, wo nur immer möglich

Bevor der Abriss überhaupt beginnen konnte, musste das alte Gebäude von eingebrachten Altlasten aus den 60er- und 70er-Jahren befreit werden. «So komisch es klingen mag, vor dem Abbruch kommt immer die Sanierung», sagt Reuther. Dies ermöglicht es erst, die Stoffe zu recyceln. Das gesamte Abbruchmaterial wird in Recyclingwerker in der Umgebung gefahren.

In Nuglar hat das Bauunternehmen ein Recyclingwerk installiert, wo die Materialien teilweise gewaschen und wieder aufbereitet werden, bevor sie in den Kreislauf zurückkehren. Der Altbeton geht an eine spezialisierte Firma, welche die Blöcke zunächst in Bestandteile aufbricht, das Eisen aussortiert, einschmilzt und daraus Recyclingbeton aufbereitet.

Kein architektonisches Meisterwerk, aber doch ein Wahrzeichen mit dem Turm. Anfang Oktober stand das alte Bahnhofsgebäude noch. Benjamin Wieland

Auch wegen der Bedeutung des Bahnhofs als Knotenpunkt müssen einige Arbeiten zwingend in der Nacht stattfinden. Zuletzt erfolgte der Abriss der alten Oristalbrücke, die nicht mehr den Anforderungen genügte. Lärmbelastungen seien unvermeidbar. Bratschi machte sich selbst ein Bild in einer dieser zwei Nächte vor Ort. «Das macht nun mal einen brutalen Lärm.» Deshalb gelte es auch, alle Player jeweils einzubinden und die Anwohnenden vorgängig zu informieren.

Es sei eine unglaubliche Baustelle, die sie von ihrem Wohnzimmer aus beobachten könne, sagt eine Anwohnerin. Erst kürzlich ist sie in einen Neubau direkt am Bahnhof gezogen; zweites Stockwerk. «Wenn die Fenster zu sind, ist kaum etwas zu hören. Mich stört die Baustelle nicht – im Gegenteil: Man hat ja sonst kaum je die Gelegenheit, so nah mit anzusehen, wie ein Gebäude verschwindet.»

Neulich, als die Bagger die Oristalbrücke wegspitzten, gab es dann doch noch schlaflose Nächte.

