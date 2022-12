Mehr Diebstähle in Liestal wegen Asylzentrum oder Weihnachten?

Liestal «So haben wir das noch nie erlebt» – Ladenbesitzer beschweren sich über Probleme wegen Asylunterkunft Ladenbesitzer in Liestal beschweren sich über Diebstähle, seit die Militärsporthalle als Asylunterkunft genutzt wird. In einer Whatsapp-Gruppe warnen sie sich gegenseitig. Die Stadt findet dies heikel. Kelly Spielmann 3 Kommentare 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Militärsporthalle sind zur Zeit 145 Asylsuchende untergebracht. Bild: Roland Schmid

«Leider sind wir im Stedtli wieder mit einem neuen Riesenproblem konfrontiert»: So wird eine Whatsapp-Nachricht eröffnet, die ein Liestaler Gewerbetreibender an Geschäftsinhaberinnen und Ladenbesitzer in der Kantonshauptstadt verschickt hat. Das Problem, das er in der Nachricht schildert, welche der bz vorliegt: Die Asylsuchenden, die seit dem 14. November in der Kasernenhalle untergebracht sind, würden im Stedtli stehlen.

«In unseren Läden werden Waren gestohlen, von den Verkaufsständern wird die mit Stahlseilen gesicherte Ware einfach zerschnitten und mitgenommen», schreibt der Gewerbetreibende. Kundinnen und Kunden würden täglich nach Geld gefragt und teilweise gar bestohlen. «So werden diejenigen Kundinnen und Kunden, die trotz der hohen Parkgebühren noch zu uns kommen, am Schluss auch noch fernbleiben», ist er überzeugt.

Polizeipräsenz in der Stadt erhöht

Die Baselbieter Polizei bestätigt, dass Meldungen zu Ladendiebstählen eingegangen sind, auch ein Trickdiebstahl sei gemeldet worden. Doch Mediensprecher Roland Walter fügt an: «Wir stellen jedes Jahr eine Zunahme solcher Delikte in der Vorweihnachtszeit fest. Ein Zusammenhang mit der Asylunterkunft ist nicht unwahrscheinlich, aber noch nicht belegbar.» Man sei daran, die entsprechenden Auswertungen zu tätigen. Die Polizeipräsenz habe man erhöht, wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit.

Der Verfasser der Nachricht sagt auf Anfrage, dass es im Stedtli über die Jahre immer wieder zu Diebstählen gekommen sei.

«Aber so, wie wir das jetzt erleben, war es noch nie.»

Daher wurde eine Whatsapp-Gruppe gegründet, der laut Nachricht bereits rund 20 Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer beigetreten sind «und sofort, wenn sie ‹Besuch› hatten, eine Beschreibung oder Fotos posten, um so alle anderen zu warnen». Dieser Taktik steht die Stadt Liestal kritisch gegenüber.

«Wir konnten nicht tatenlos zuschauen»

Einerseits sei das datenschutzrechtlich sehr heikel, so Pascale Meschberger, Stadträtin Sicherheit und Soziales. «Andererseits können dadurch bereits gut integrierte und länger in der Schweiz wohnende Personen oder auch Schweizerinnen und Schweizer unter Generalverdacht gestellt und ausgegrenzt werden.» Der Gewerbetreibende jedoch findet: «Wir konnten nicht einfach tatenlos zuschauen.» Und er berichtet, dass das Problem seit einigen Tagen abgenommen habe. Woran das liegt, wisse er nicht.

Die Stadt habe aus den sozialen Medien sowie aus einem E-Mail von der Situation erfahren. «Wir wissen aber aus dem wöchentlichen Austausch mit der Polizei, dass es eine Zunahme von Anzeigen bezüglich Laden- und Taschendiebstählen gibt. Dies hat uns bisher jedoch nicht gross beunruhigt, da es ein bekanntes Phänomen in der Advents- und Weihnachtszeit ist», sagt Meschberger.

Auch heikle Aussagen aus der Nachricht, etwa, dass es einschüchternd sei, «wenn jemand plötzlich auf eine Gruppe von zehn bis 20 People of Color trifft, die auf ihn zukommt und nach Geld fragt», findet Meschberger überzeichnet und grenzwertig:

«Unsere eigenen Wahrnehmungen und auch Überprüfungen können dies nicht bestätigen.»

Der Verfasser der Nachricht hingegen berichtet: «Das ist mir selber passiert. Neben dem Manor-Gebäude ist eine ganze Gruppe auf mich zugekommen und wollte Geld, das war wirklich unangenehm. Ich kenne sogar Leute, die sich nicht mehr in die Nähe der Halle begeben wollen.»

Mehr Menschen fragen nach Geld

Was man auch bei der Stadt feststelle, sei die Zunahme von nordafrikanischen Männern in Liestal, besonders in den grösseren Einkaufszentren. «Wir nehmen auch wahr, dass öfter nach Geld gefragt wird», so Meschberger. Sie fügt an: «Selbst halten wir das Asylzentrum in einer Turnhalle in Zentrumsnähe nicht für ideal, haben aber Verständnis dafür, dass hier aus zeitlichen Gründen die provisorische Notlösung eingerichtet werden musste, bis der Kanton einen geeigneteren Platz gefunden haben wird.»

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass die Halle noch bis Ende März als Asylunterkunft genutzt wird. Stand Dienstag waren 145 Personen dort untergebracht, zwei derer sind ukrainischer Staatsangehörigkeit.

3 Kommentare Ktan Matt vor etwa 4 Stunden @bz: Bereits im Titel solche Unterstellungen zu machen, für die ihr nachher nicht mal ein Fundament sondern nur weitere Spekulationen bringt, ist nichts weiter, als Populismus. Journalismus ist das nicht. Lasst das bleiben! Alle Kommentare anzeigen