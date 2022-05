Liestal Stadtrat hält trotz Petition an Parkgebühren fest Am 16. Mai gelten die neuen Tarife. Die Petition, welche Gewerbetreibende eingereicht haben, konnte dies nicht verhindern. Kelly Spielmann 12.05.2022, 12.15 Uhr

Beim Fischmarkt kostet die Stunde ab Montag drei Franken. Kenneth Nars

Am Montag treten in Liestal die neuen Parkgebühren in Kraft. Die Petition «Gleich lange Spiesse für alle», die dem Stadtrat Ende April mit 5612 Unterschriften überreicht wurde und ein Moratorium für die Erhöhung der Gebühren fordert, ändert daran nichts.