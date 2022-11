Umliegende Gemeinden zahlen nicht mehr ans Liestaler Gitterlibad

Liestal Umliegende Gemeinden sollen mehr ans Gitterlibad zahlen – doch die wenigsten wollen Liestal will weniger zahlen, andere Gemeinden sollen mit Vorteilen im Bad angespornt werden, höhere Beiträge zu leisten: Funktioniert die Idee des Anreiz-Systems? Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Ist auf Betriebskostenbeiträge angewiesen: das Gitterlibad. Martin Töngi

Liestal will seine Betriebskostenbeiträge von 900'000 Franken jährlich an die Sport- und Volksbad Gitterli AG (SVG) ab 2025 senken. Doch das Bad braucht gemäss Berechnungen der Finanzkommission des Einwohnerrats auch mittelfristig Beiträge von rund 1,1 Millionen Franken pro Jahr, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein Lösungsansatz: Unterstützungsmodelle, nach welchen die Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde je nach Höhe der Beiträge ihres Wohnorts verschiedene Vorteile erhalten. Der Stadtrat erhofft sich dadurch zusätzliche Betriebsbeiträge von rund 200’000 Franken.

Doch wie stehen die 14 zahlenden Gemeinden zu diesem System? Vorgestellt wurde es ihnen im September: Gemeinden, die mehr zahlen, sollen Spezialkonditionen beim Schulschwimmen, Gutscheine für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger oder Rabatt auf Jahreskarten und Saisonabonnemente erhalten.

Eine weitere Idee für Vielzahlende sind Gemeindewochen, die ein- bis zweimal jährlich Ermässigungen für Einwohnende bieten. Zudem sollen Gemeinden, die einen Beitrag von 16 Franken pro Einwohner und Jahr zahlen, einen Sitz im Beirat der Sport- und Volksbad Gitterli AG erhalten. Ab 24 Franken pro Kopf und Jahr soll die Gemeinde als Trägergemeinde im Verwaltungsrat Einsitz nehmen.

Die Budgets erlauben keine höheren Beiträge

Die Anreize scheinen bei den Gemeinden jedoch nur wenig auszulösen. So heisst es etwa in Ziefen, dass man sich keinen höheren Beitrag leisten kann. Auch Seltisberg will bei seinen 8 Franken pro Einwohner bleiben: «Für unsere Gemeinde gibt es aktuell keine Möglichkeit, einen höheren Betrag ins Gitterlibad zu investieren. Die Ausgaben im Bildungs-, Kultur- und Freizeitbereich schöpfen aktuell das mögliche Budget mehr als aus», begründet Gemeindepräsidentin Miriam Hersche.

Andere Gemeinden, so etwa Arisdorf und Oberdorf, verzichten ganz auf Beiträge. In Arisdorf geschieht dies aus Spargründen in einem Zug mit der Einführung neuer Gebühren ab 2023. Oberdorf bezahlt bisher zwar keine Beiträge, wurde als Aktionärin der SVG aber an den Gemeindeanlass eingeladen.

Gemeinderat Michael Wild betont, dass das Waldenburgertal mit denselben Herausforderungen konfrontiert sei wie Liestal. Für sämtliche Sportanlagen des Tals, die bisher von der jeweiligen Standortgemeinde finanziert wurden, wird derzeit ein neues Finanzierungsmodell erarbeitet. «Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Gemeindefinanzen sehen wir aktuell von einem Beitrag ab», so Wild.

Gemeinden sehen nicht genug Nutzen in den Vorteilen

Es sei auch die Frage zu stellen, was der Mehrwert für die Gemeinden sei: «Ist der Einsitz als Partnergemeinden im Beirat oder als Trägergemeinde im Verwaltungsrat erstrebenswert?» Ein Mehrwert oder Nutzen sei für die Gemeinde nicht unmittelbar erkennbar, so Wild. Einen weiteren Lösungsansatz nennt er aber: Die Schaffung eines neuen Topfes im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs könnte eine Lösung sein. «Mit diesem Topf, in welchen alle Gemeinden anteilmässig einzahlen, sollen sogenannte Zentrumslasten abgegolten werden. Und eventuell sollte der Kanton auch seinen Beitrag leisten.»

Positiv stehen dem neuen System nur wenige Gemeinden gegenüber: Lausen kann sich vorstellen, mehr zu bezahlen. Auch in Füllinsdorf zeigt man Verständnis für die Situation, inwiefern man sich stärker am Bad beteiligen werde, sei aber noch offen. Ausschlaggebend sollten aber nicht «Benefits» sein, so Gemeinderat Jürg Schärer. «Die Bevölkerung muss erkennen, dass ein Regionalbad ein nachhaltiger Wert ist. Nicht nur für Liestal, sondern für die ganze Region, alle Generationen und Bevölkerungsschichten.»

