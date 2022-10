Liestal: Wie geht es weiter mit dem Velokurierdienst?

Liestal Wie weiter mit dem Velokurierdienst? Die Meinungen gehen auseinander Der Liestaler Stadtrat hat bis Ende 2023 eine Defizitgarantie für den Velo-Lieferdienst von Öko-Job gesprochen. Danach soll dieser selbsttragend funktionieren. Wie das klappen soll. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.00 Uhr

Jährlich werden von den Velokurieren rund 7000 Lieferungen ausgeführt. Dennis Kalt

Eigentlich hätte der Liestaler Einwohnerrat in der Sitzung vom Mittwochabend nur darüber entscheiden müssen, ob ein Postulat an den Stadtrat überwiesen wird und dieser damit drei Fragen zum Velokurierdienst beantworten soll. Doch die Debatte uferte rasch aus und wurde zur Grundsatzdiskussion über Subventionierungen, die Zukunft des Kurierdiensts und dessen Notwendigkeit.

Ein Blick zurück: Im Mai hatte Öko-Job, die Betreiberin des Kurierdiensts, angekündigt, dass der Service per Ende September aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt wird. Sechs Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte reichten daraufhin ein Postulat ein – doch noch bevor dieses behandelt werden konnte, griff der Stadtrat ein. Er sprach im August eine Defizitgarantie für den Lieferdienst bis Ende 2023. Die befristete Phase soll dafür genutzt werden, ein neues, selbsttragendes Modell zu erarbeiten.

Chance soll genutzt werden

So fanden am Mittwochabend viele, das Postulat sei damit bereits erledigt. Der Stadtrat solle nicht mit unnötiger Arbeit belastet werden, hiess es beispielsweise bei der FDP. Dabei wurde auch moniert, die Stadt dürfe das Unternehmen nicht länger als bis Ende 2023 unterstützen: «Sollte die Dienstleistung nach 2023 immer noch ein Defizit aufweisen, ist unsere Ansicht, dass Öko-Job die Chance nicht nutzen konnte und das nicht mehr Aufgabe der Stadt ist», so Florian Sennhauser (FDP).

Stefan Fraefel (Die Mitte) doppelte nach und stellte die Frage in den Raum, ob man den Dienst tatsächlich brauche: «Wenn man kein Auto hat, muss man auf eine andere Art an seine Waren kommen: Man kann ein Auto oder ein Cargovelo mieten, online bestellen, einen Lieferdienst organisieren.»

Es sei problematisch, dass Autofahrende Parkgebühren zahlen müssten um einzukaufen, während diejenigen, die sich ihre Einkäufe nach Hause liefern lassen, nicht einmal kostendeckende Gebühren errichten würden. «Hier geht es um die Subventionierung einer bestimmten Lebensform durch Steuergelder», fand Fraefel.

Nicht mehr Arbeit für den Stadtrat

Nicht einverstanden war damit die Grünliberale Nathalie Oberholzer: Altsein sei kein Lebensmodell. Auch SP-Einwohnerrat Bernhard Bonjour äusserte sich:

«Wir zahlen alle Steuern für Sachen, von denen wir selber nicht profitieren.»

Und profitieren, hiess es insbesondere von linker und grüner Seite, würden ältere und von Armut betroffene Menschen. Der Kurierdienst würde das Stedtli ausserdem vom Autoverkehr befreien und Menschen anlocken, die sonst online einkaufen würden. Es gehe nicht darum, das Angebot länger zu finanzieren, sondern am Thema dranzubleiben und bei der Erarbeitung langfristiger Lösungen zu helfen.

So sah es denn auch die verantwortliche Stadträtin Pascale Meschberger (SP): Man helfe gerne mit, etwa bei der Sponsorensuche. Man habe diverse Meldungen aus der Bevölkerung erhalten, das Bedürfnis für einen Velolieferdienst sei riesig. Und sie fügte an: «Das macht uns nicht mehr Arbeit. Wir machen diese Arbeit schon.» Das Postulat wurde schliesslich mit 22 Ja- gegen 17 Nein-Stimmen überwiesen.

Öko-Job ist zuversichtlich

Doch wie realistisch ist es tatsächlich, bis Ende des kommenden Jahres eine selbsttragende Lösung zu finden? Marianne Eggenberger, Geschäftsführerin von Öko-Job, sagt auf Anfrage: «Ich denke, es ist machbar, bis Ende 2023 selbsttragend zu sein» und fügt an:

«Wir brauchen ja keinen Wahnsinnsbetrag, es geht um ungefähr 50'000 Franken.»

Man habe bereits begonnen, Massnahmen umzusetzen, so Eggenberger. So wurde etwa analysiert, wo intern Synergien und Abläufe optimiert werden können. «Wir haben beispielsweise eine neue Kuriernummer eingerichtet, damit die Kurierfahrer direkt angerufen werden und ein Anruf nicht zuerst zu uns kommt.» Auch die Gebühren für den Dienst wurden erhöht: Eine Lieferung kostet neu 7.50 statt 5 Franken.

Weiter denkt Eggenberger, dass man nicht darum herumkommen werde, Partner zu finden: «Das können Stiftungen sein, die Stadt oder auch Sponsoren, deren Logo auf den Kuriervelos platziert würden.» Bei Letzteren denke sie an lokale Player, «die aber ein Sponsoringbudget haben».

