Liestal Zehn Jahre Kulturhotel Guggenheim: Zeit für Veränderungen Im August 2012 haben Yvonne und Eric Rütsche das Kulturhotel Guggenheim am Wasserturmplatz eröffnet. Seither hat sich vieles getan – in naher Zukunft wird es weitere Neuerungen geben. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Eric und Yvonne Rütsche haben das Kulturhotel Guggenheim vor zehn Jahren eröffnet. Kenneth Nars (Liestal, 13. 03. 2022)

Als «eines der spannendsten Projekte der Baselbieter Hauptstadt in diesem Jahr» hat es die bz 2011 bezeichnet. Im August 2012 wurde es schliesslich Realität: Das Kulturhotel Guggenheim am Wasserturmplatz. Dieses Jahr feiert das Geschäftsleiter-Paar Yvonne und Eric Rütsche Jubiläum – und in den vergangenen zehn Jahren hat sich einiges verändert.

«Es ging erst nur darum, ein neues Lokal für unsere Musikschule zu finden», erzählt Eric Rütsche. Mit der ehemaligen Viehhandlung Guggenheim, die das Ehepaar kaufte, war aber mehr als nur das möglich. Die Idee entwickelte sich: Es sollte eine Musikschule mit Studios, Proberäumen und Konzertsälen geben, einen Gastrobetrieb mit Restaurant, Bar, Café und Buvette.

Das Kulturhotel wurde zu einer Eventlocation, wo Seminare und Firmenevents durchgeführt werden. Open-Air-Kinos und -Konzerte sowie Public Viewings von Fussball-Meisterschaften kamen hinzu. Während man 2012 mit 15 Mitarbeitenden zurecht kam, sind es heute 35. «Es wurde alles viel grösser, als wir uns das zu Beginn vorgestellt hatten», sagt Rütsche. Es habe rund fünf Jahre gedauert, bis das Ehepaar sein heutiges Konzept gefunden habe.

Nicht ein einziger Gast nach dem Lockdown

Was ihm aus dem ersten Jahrzehnt des Bestehens am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, wenig überraschend, die Coronapandemie. «Sie hat alle Bereiche betroffen: Hotel, Gastro, Musikschule, Events», sagt Rütsche. «Alles war geschlossen, wir hatten ein Berufsverbot.» Die Angst sei bei den Mitarbeitenden, aber auch beim Ehepaar gross gewesen. Rütsche:

«Wir wussten nicht, wie lange das Geld reicht, ob wir Mitarbeitende entlassen oder Konkurs anmelden müssen.»

Dennoch durften sie ihre Angst vor dem Personal nicht zeigen: «Wir wollten versuchen, positiv zu bleiben.» Besonders schwierig sei dies beispielsweise gewesen, als am Öffnungstag nach dem ersten Lockdown kein einziger Gast zum Mittagessen erschien.

Nur dank der Kredite von Bund und Kanton hat das Kulturhotel die Pandemie überlebt und sie überstanden, ohne Mitarbeitende zu entlassen. «Uns wurde aber auch bewusst, dass wir umdenken müssen», erzählt Rütsche heute. Die Lockdownzeit habe man genutzt, um die Bar auszubauen, Mitarbeitende haben Bartender-Kurse besucht. Der Aussenbereich wurde ebenfalls erweitert, etwa mit einem Foodtruck.

Und auch in Zukunft wird sich einiges ändern: Das Team will sich vermehrt auf Veranstaltungen konzentrieren, die es selber organisiert. In der Pandemie sei klar geworden, dass Geburtstage, Firmenanlässe und Grossevents, die von anderen organisiert werden, in einer Krise schnell ins Wasser fallen. Mit eigenen Events wie Krimidinner, Konzerten oder Lesungen könne jede Person selber entscheiden, ob sie kommen will. «So können wir krisenresistenter werden», sagt Rütsche.

Open-Air-Kino kostet mehr, als es bringt

Ebenso wird es künftig weniger Open-Air-Events geben. Ausnahme ist das Jubiläumsfestival, das im Juni stattfindet. «Wir haben dafür Acts gebucht, deren Gage etwas über unserem Budget liegt, aber der Anlass ist es uns Wert», sagt Eric Rütsche. So werden im Sommer etwa Stefanie Heinzmann, Luca Hänni und Philipp Fankhauser auf dem Wasserturmplatz zu sehen sein.

Nach dem Jubiläum jedoch wollen die Betreiber nur noch alle paar Jahre ein Open-Air-Festival veranstalten. Das Freiluftkino soll gar nicht mehr stattfinden. Rütsche erklärt:

«Solche Anlässe sind defizitär: Für die Parkplätze fallen Gebühren an, was für uns hohe Ausgaben bedeutet. Wir arbeiten dann zwei Wochen am Stück jeden Abend und am Schluss haben wir Geld verloren.»

Auch habe man wegen des Lärms jedes Mal «Lämpe» mit den Anwohnenden. Das Public Viewing könnte er sich im Garten des Kulturhotels vorstellen, wo die Kosten tiefer sind.

Was er ebenfalls verrät: Yvonne und Eric Rütsche werden in den kommenden zwei Jahren eine weitere Eventlocation in Liestal in Betrieb nehmen, die Kapazität liege bei 300 Personen. «Das wird ein weiterer Hotspot in Liestal werden», ist er überzeugt. Um welches Lokal es sich handelt, ist noch nicht spruchreif. Aber: Der Engelsaal ist es nicht. «Wir wurden zwar angefragt, haben aber kurz zuvor beim anderen Lokal zugesagt. Das wäre zu viel geworden.»

