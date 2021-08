Hausbesetzung an der Heidenlochstrasse in Liestal

Liestal Zehn Stunden an der Heidenlochstrasse: So lief die Hausbesetzung ab Fünf Frauen besetzten am Dienstag die Liegenschaft an der Heidenlochstrasse 112 in Liestal. Das Haus soll abgerissen werden, damit eine Überbauung vergrössert werden kann. Der Polizeieinsatz sei übertrieben gewesen, findet ein Anwesender. Kelly Spielmann 10.08.2021, 19.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus an der Heidenlochstrasse 112. Bild: Bojan Stula

Kurz nach 16 Uhr umstellte die Baselbieter Polizei am Dienstag die Liegenschaft an der Heidenlochstrasse 112 in Liestal. Fünf Minuten zuvor hatte sie ein Ultimatum ausgesprochen: Die Personen, die das Gebäude besetzten, müssen es innert 30 Minuten verlassen – die Liegenschaftsbesitzerin hatte einen Strafantrag gestellt, sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage. Um 16.40 Uhr verliessen die Besetzenden – laut Polizei fünf Frauen – das Haus freiwillig und wurden von der Polizei angehalten.

Etwas mehr als zehn Stunden zuvor hatte die Besetzung begonnen. «Sie sind um 6 Uhr angekommen», erzählt ein Fotograf von «Jorimphotos», der sich auf Links- und Rechtsextremismus konzentriert und selber den ganzen Tag vor Ort war. Das Aufgebot der Polizei sei nach dem Ultimatum «enorm» und der Einsatz übertrieben gewesen, sagt er – man hätte das Problem auch anders lösen können.

Die Polizei sperrte das Gebiet ab. Bild: Bojan Stula

Überbauung soll grösser werden

Auf einem Flyer der «Gruppe von jungen Menschen aus Liestal und Umgebung» steht:

«Dies haben wir getan, da wir der Meinung sind, dass die Entwicklung der Stadt Liestal eine Richtung eingeschlagen hat, welche eine Zukunft für wenige Privilegierte anstatt für die breite Masse stellt.»

Denn: Das Haus an der Heidenlochstrasse 112 soll verschwinden. An seiner Stelle ist die Erweiterung der auf Lausener Boden bestehenden Cheddite-Überbauung vorgesehen. Geplant ist, dass zu den sechs Gebäuden in Lausen vier weitere in Liestal kommen. Aufgrund der nun zweiten Einsprache des Baselbieter Heimatschutzes verzögern sich diese Pläne – derzeit ist noch unklar, ob das Gebäude an der Heidenlochstrasse 112 als schützenswert eingestuft wird.

Ebendiese Pläne sind es, an denen sich die Besetzerinnen stören. Die Cheddite AG, Besitzerin des Hauses, überlasse dieses mutwillig dem Zerfall. «Schon seit Jahren stehen die Gebäude ungenutzt da, dies obwohl diese noch in einem guten Zustand sind und problemlos bewohnbar wären», heisst es auf dem Flyer. Stattdessen plane die Cheddite AG, das Haus abzureissen und durch «Luxusbauten zu ersetzen».

Das Haus sei noch bewohnbar, argumentieren die Besetzerinnen. Bild: Bojan Stula

Bilder und Nachrichtenbeiträge zur Besetzung wurden auf sozialen Medien rege geteilt: So schrieb beispielsweise die Juso Baselland auf Twitter: «Solidarität mit den Besetzer*innen» – bewohnbarer Raum, der jahrelang leer stehe, zeige die Unsinnigkeit eines Systems, das privaten Profit über die Bedürfnisse der Menschen stelle.

«Besetzungen stellen sich diesem Unsinn entgegen. Häuser stehen denen zu, die sie brauchen!»

Dies sehen auch die Besetzenden so: «Unser Haus» oder «Wohnen für alle» stand auf Transparenten, die am Haus hingen.

Keine erfahrenen Hausbesetzer

Auch auf Instagram macht die Besetzung die Runde: So teilte der Account «Basel Nazifrei» den Flyer und rief Menschen dazu auf, vor Ort zu gehen und Präsenz zu zeigen. Laut dem Fotografen kamen rund 15 Sympathisanten zum Schauplatz der Hausbesetzung. Dass es sich bei den fünf Frauen im Haus um erfahrene Aktivistinnen handle, sei eher unwahrscheinlich.

«Ich kenne mich aufgrund meiner Arbeit in der Szene aus, aber ich habe diese Leute noch nie getroffen»,

erzählt er. Es sehe aus, als hätten sie dies zum ersten Mal gemacht. «Sie liefen auf dem Dach rum und schauten immer wieder, was die Polizei macht. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, weiss man, wie alles abläuft. Dann sitzt man im Haus und spielt Karten.»

Die Besetzerinnen waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.