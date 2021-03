Liestal Zu Ehren des 100. Geburtstages: Wenn der Sohn für den Vater eine Stadtführung macht Der eingefleischte Liestaler und bekannte Radiomann Marcel Wunderlin wäre am Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Sohn Dominik Wunderlin liess das auf besondere Art aufleben. Andreas Hirsbrunner 26.03.2021, 05.00 Uhr

Dominik Wunderlin (rechts) schöpfte bei seiner Stadtführung zu Ehren seines Vaters aus dem Vollen. Bild: Kenneth Nars

In irgendeiner Art dürften alle Kinder dem 100. Geburtstag ihrer Eltern gedenken. Einen ganz besonderen Ansatz wählte der in der Region nicht ganz unbekannte Kulturwissenschafter Dominik Wunderlin: Als Hommage an seinen zu seiner Zeit mindestens so bekannten Vater Marcel Wunderlin, der vorgestern 100 Jahre alt geworden wäre, bot er am Mittwochabend eine Liestaler Stadtführung entlang dessen Lebensstationen an. Ein Dutzend Personen folgten der Einladung.

Marcel Wunderlin, der in den 1950er-Jahren selbst Stadtführungen machte, war sozusagen ein Berufsliestaler. 1962 schrieb er: «Ich bin in Liestal geboren, aufgewachsen und wohne seit Jahrzehnten hier, ohne dass meine Seele daran Schaden genommen hätte.» Das ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen, denn Liestal hatte damals den Ruf eines etwas rückständigen Provinzstädtchens, als das es übrigens noch heute einige Ewiggestrige sehen. Liestal hat aber nicht nur Marcel Wunderlin geprägt, sondern auch er Liestal.

Die letzte Fasnachtsplakette veränderte sein Leben

Zum Beispiel als Grafiker. So hat er im ersten Teil seines Berufslebens für unzählige Unternehmen, teils längst verschwundene, teils heute noch aktive, Logos und Werbeplakate kreiert. Wie breit das Liestaler Gewerbe damals, das heisst vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren, aufgestellt war, liess Dominik Wunderlin erahnen, als er auf der Stadtführung diverse Signete aus der Feder seines Vaters präsentierte: Giesserei, Senffabrik, Eisenwarenhandlung, Zigarrengeschäft, Krawattenhändler, zahlreiche Baugeschäfte und eine kleinere Flut von Lebensmittel- und Gastronomiebetrieben zählten zu dessen Kundschaft. Dazu gestaltete Marcel Wunderlin Fahnen, Wappenscheiben, behördliche Broschüren und Lehrmittel und anderes mehr.

Aber auch als Fasnächtler prägte er Liestal: So gehörte er zu den Gründern des Fasnachtskomitees, das er auch als erster präsidierte, war Larvenmacher, gestaltete am Laufmeter Liestaler Fasnachtsplaketten, die letzte 1977 – und die endete tragisch. Dominik Wunderlin erzählte, dass das Komitee die praktisch fertige Plakette seines Vaters in letzter Sekunde zu Gunsten eines Entwurfs eines Konkurrenten über Bord warf: «Das hat meinen Vater verletzt und er hat sich stark aus dem gesellschaftlichen Leben Liestals zurückgezogen.»

Marcel Wunderlin bei einer Lesung im Jahr 1980. Bild: zvg

Beruflich hatte Marcel Wunderlin damals schon umgesattelt, was ihn in der Folge weit über Liestal hinaus bekannt machen sollte: Nach ersten Schritten als freier Mitarbeiter beim Schweizer Radio wurde er ab 1972 vollberuflicher Redaktor im Studio Basel. Einen Namen machte er sich dort vor allem mit seiner wöchentlichen volkstümlichen Sendung «E Chratte voll Platte», die bis zu seiner Pensionierung über 700-mal live ausgestrahlt wurde. Marcel Wunderlin war aber auch Schriftsteller und verfasste zahlreiche, stimmungsvolle und berührende Mundartgedichte – er selbst sprach bescheiden von Versen –, Kurzgeschichten und eine Novelle.

Dominik Wunderlin gewährte auf seiner Stadtführung auch Einblicke in die damaligen Lebensverhältnisse. So erzählte er in launigen Worten, wie seine Eltern ab 1947 – und ab 1953 auch er – während fast 20 Jahren in einfachsten Verhältnissen in der Stadtmühle in Liestal gelebt hatten. Das einzige Telefon für alle Mieter stand unten am Eingang – wenn einer telefonierte, hörte das ganze Haus mit –, die einzige Badewanne befand sich im Keller. Ein Herzstillstand riss Marcel Wunderlin kurz nach der Pensionierung im Jahr 1987 aus dem Leben und seinen vielfältigen Plänen.

Dominik Wunderlin wiederholt seine Stadtführung «Mit Marcel Wunderlin dur d Lieschtler Gasse» am 28. April um 18 Uhr. Zudem gibt es am 28. Mai um 19.30 Uhr einen Gedenkanlass im Dichter- und Stadtmuseum Liestal.