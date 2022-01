Liestal Zwischen OP-Saal und Rathaus: Pascale Meschberger ist bereit für den Stadtrat Landrätin, Co-Präsidentin der Ortspartei, Chirurgin: Pascale Meschberger (SP) trägt viele Hüte. Ab Mai wird sie zusätzlich im Liestaler Stadtrat Platz nehmen. Wie sie das alles meistert – und was sie noch lernen muss. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach einer Nachtschicht ohne weissen Kittel in der Cafeteria des Kantonsspitals Baselland in Liestal unterwegs: Pascale Meschberger. Juri Junkov (4. Januar 2022)

Wenn Pascale Meschberger durch den Eingangsbereich des Kantonsspitals Baselland (KSBL) in Liestal geht, wird sie von allen Seiten gegrüsst. Selbst ohne den weissen Kittel, den die Chirurgin an ihrem freien Tag nicht trägt. Hier ein «Hallo, Dr. Meschberger», da ein Kopfnicken. Seit 2015 operiert die Wahl-Liestalerin in den Sälen des KSBL. Bald wird es ihr auch im Stedtli so ergehen wie auf den Gängen des Spitals. Denn als neue Stadträtin dürfte ihr Gesicht im Kantonshauptort bald allen bekannt sein.

Ganz offiziell ist ihre Wahl noch nicht, aber Gegenkandidaten gibt es keine. Die Erwahrung der Geschäftsprüfungskommission folgt wahrscheinlich noch im Januar. Nach einer dreitägigen Beschwerdefrist wird die stille Wahl bestätigt. Ab Mai wird die SP-Politikerin ihre Parteikollegin Regula Nebiker beerben, die im Oktober ihren Rücktritt angekündigt hatte.

Die Birsfelder Polit-Familie

Derzeit politisiert Meschberger im Einwohnerrat und im Landrat, ist Co-Präsidentin der Liestaler SP und will sich auf beruflicher Seite den Facharzttitel in Viszeralchirurgie erarbeiten. Wie liegt da noch ein Stadtratsamt drin? «Das hängt alles von der Organisation ab», sagt sie. Diese liege ihr gut.

«Und ich glaube, als Chirurgin bin ich es gewohnt, viel zu arbeiten.»

Als sie angefragt wurde, für den Stadtrat zu kandidieren, habe sie nicht lange überlegen müssen. Mittlerweile gibt es sogar bereits Stimmen, die ihr jenes Amt prophezeien, das ihre Mutter Regula Meschberger 2007 nicht erreichte: das der Regierungsrätin. Darüber und über andere künftige Ambitionen will sie aber noch nicht nachdenken. «Für den Moment ist das jetzt mal gut», sagt sie und lacht.

Wegen der neuen Aufgabe im Stedtli den Sitz im Landrat abzugeben, sei nicht in Frage gekommen. Das Amt mache ihr zu viel Spass. Werde sie wiedergewählt, wolle sie es weiterhin ausführen. Freizeit bleibt so jedoch nicht mehr viel. «Die Politik ist mein Hobby», sagt sie – und klingt dabei bescheiden. Selbst nach der zwölfstündigen Nachtschicht, die sie vor dem Treffen eingelegt hat. «Ist doch gar nicht so viel», scheint ihr verlegenes Schulterzucken zu sagen, wenn sie vorrechnet, dass Beruf und Politik einer 60-Stunden-Woche gleichkommen.

Meschberger wirkt bodenständig, fast schon zurückhaltend. Anders, als man sie aus dem Einwohnerrat kennt, wo sie passioniert Voten vorträgt. Dass die Politik ihr Hobby ist, glaubt man ihr.

Diese war schon immer ein Thema in ihrem Leben. Ihre Eltern waren schon vor ihrer Geburt in der SP, ihr Vater Peter Meschberger im Landrat. «Ich erinnere mich noch daran, wie wir ihn im Landrat besuchen konnten, als ich noch ein kleines Kind war», erzählt die 47-Jährige. Mit ihrer Mutter, später selber Landrätin und heute Birsfelder Gemeinderätin, reiste sie damals nach Liestal. «In der Confiserie am Bahnhof durften wir uns jedes Mal etwas aussuchen», erinnert sie sich.

«Liestal und der Landrat hatten schon früh eine positive Bedeutung.»

18-jährig ist sie selbst der jungen SP beigetreten. Das Politikfieber hat die ganze Familie erwischt: Fünf der sechs Geschwister seien in verschiedenen Graden politisch aktiv. Pascale Meschberger hat keine Kinder, ihre Familie ist ihr aber enorm wichtig: Wenn sie mal Freizeit hat, verbringt sie diese mit Geschwistern, Nichten, Neffen und Eltern. Und auch, wenn es selten vorkommt: Wenn sie zur Ruhe kommen will, geht Meschberger spazieren oder liest ein Buch; keine wissenschaftlichen Wälzer, «sondern etwas, bei dem man den Kopf einfach abschalten kann», wie sie sagt. Sie gibt aber zu: «Ich bin immer noch dabei, das Ausruhen zu lernen.»

Der Parteilinie treu

Auch als Stadträtin wird sie viel lernen müssen, ist sie überzeugt: «Ich habe Respekt vor dem Amt und davor, wie schnell ich mich einleben werde.» Aber sie freue sich darauf, sich stärker einbringen zu können.

Wegen seines Amts im Landrat hat Reto Tschudin, Präsident der Liestaler SVP, schon länger mit der zukünftigen Stadträtin zu tun. «Ich traue ihr das Amt zu, an ihren Kompetenzen zweifle ich nicht», so seine Einschätzung. Aber:

«Sie ist sehr parteilinientreu unterwegs. Das ist der Bereich, den sie als Stadträtin hin und wieder verlassen muss – der Stadt zuliebe. Ich hoffe, dass sie das schafft.»

Fragt man Meschberger nach ihren Zielen für die Stadt, nennt sie Themen, die der Linie ihrer Partei folgen, sich teils aber auch mit den Vorstössen anderer Parteien decken: «Liestal soll ein Ort mit Aufenthaltsqualität sein, mit renaturierten Bächen, Parkanlagen und einer in den Berg verlagerten A22.» Ebenso legt sie Wert darauf, dass Liestal freundschaftliche Beziehungen zu den Nachbargemeinden unterhält, welche die Zentrumsfunktion unterstützen. Und: Sport und Kultur sollen gefördert werden – durch das Erstellen einer Kulturhalle.

Ein spezifisches Ressort im Stadtrat wünsche sie sich aber nicht. Auch bei Themen, die sie auf den ersten Blick weniger interessieren, findet sie: «Überall ist etwas Spannendes zu finden. Ich kann mich gut anpassen.» Den Pragmatismus, der ihr im Stadtrat zugutekommen dürfte, habe sie von Berufswegen. «Oder bin ich Chirurgin, weil ich pragmatisch bin? Ich weiss es nicht.» Was sie weiss:

«Ich bin gerne organisiert. Doch wenn etwas schief läuft, finde ich schnell eine Lösung.»

Ebenso pragmatisch sieht sie die Sitzverteilung im Stadtrat. Dass die rot-grüne Dominanz dank ihrer stillen Wahl andauert, sei zwar schön. Aber darauf könne man sich nicht ausruhen:

«Manchmal ist es einfacher, Sitze zu gewinnen, wenn die eigene Partei mehr oder weniger in der Opposition ist, als mit guter Politik alleine.»

Ob 2024 an der Gesamterneuerungswahl bürgerliche Gegenkandidaturen antreten, wird sich zeigen. Dieses Mal hat es sie nicht gegeben.

Kein Wahlkampf, mehr Zeit

«Ich finde es schon etwas enttäuschend, dass sich in einer Gemeinde dieser Grösse nicht mehr Menschen finden lassen, die sich für das Amt interessieren», sagt sie. Andererseits sei es für sie einfacher – und ein Kompliment, dass niemand gegen sie antreten wollte. Womit der Wahlkampf ausfällt. «Obwohl ich mir die Zeit dafür schon freigeräumt habe.» Was sie nun mit der freien Zeit machen wird? «Versuchen, mich auszuruhen», sagt sie und lacht.

Auch für die Bürgerlichen sei die stille Wahl enttäuschend, stellt Reto Tschudin fest. Nicht wegen der SP-Kandidatin, «sondern, weil der Bevölkerung die Wahl verwehrt bleibt.» Dies sei aber auch der eigenen Partei anzulasten. Für Tschudin bedeutet das gleichzeitig, dass es die Bürgerlichen an den Gesamterneuerungswahlen, für welche die Partei bereits Nachwuchs sucht, noch schwieriger haben werden: «Tritt Pascale Meschberger dann wieder an, wird ihr Sitz vermutlich sicher sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen