Krimi-Reihe Liestal feiert ihr Jubiläum

Liestal Zwischen Zivilschutzkeller, Räuber und Detektiven: Die Krimi-Reihe im Stedtli ist zurück Bereits zum fünften Mal findet das kleine Festival statt – mit einer grösseren Auswahl an Veranstaltungen. Sharleen Wüest 14.01.2022, 05.00 Uhr

Als wären die Geschichten nicht schaurig genug: Im Zivilschutzkeller Frenke finden Lesungen statt. zvg

Flinke Detektive ermitteln in der Baselbieter Kantonsbibliothek. Fremde treiben in der Region ihr Unwesen. Es spukt gewaltig – zumindest an den Anlässen der fünften Krimi-Reihe. Einen Monat lang widmet sich der Verein Liestal Kultur dem Krimi. Acht Veranstalter laden zu 16 Veranstaltungen ein. Dazu gehören unter anderem Lesungen und Filmvorführungen.

Barbara Saladin, Krimiautorin und Pressebeauftragte der Reihe, sagt: «Wir möchten zeigen, dass ein Krimi in vielen kulturellen Sparten erlebt werden kann.» Das Festival beginnt am Samstag mit einem Gottesdienst, bei dem ein ehemaliger Bankräuber über sein Leben zwischen Bankraub, Knast und der Suche nach Frieden erzählt. Weiter geht es mit Lesungen an den verschiedensten Orten – auch unterirdisch. Damit die Besucherinnen und Besucher zumindest gefühlsmässig Krimiatmosphäre erleben können, findet eine Lesung in einem Zivilschutzkeller statt, sagt Organisator Michael Giertz. Ob die Geschichten der Realität gleichen? Eine Veranstaltung nimmt den Alltag im Baselbiet unter die Lupe. Die Veranstaltungen hätten eines gemeinsam: Alle haben einen lokalen Bezug. Dies entweder, weil die Geschichten in der Region spielen oder weil die Autorinnen und Autoren aus dem Baselbiet sind.

Organisatoren spürten eine Zurückhaltung der Bevölkerung

Dass die Veranstaltungen stattfinden können, ist coronabedingt nicht selbstverständlich – und auch nicht definitiv. «Während der Planung wussten wir nie, ob wir die Krimi-Reihe auch wirklich durchführen können und auch jetzt wissen wir nicht, wie die Situation in ein paar Wochen aussieht», sagt er und ergänzt: «Wir sind aber erst einmal glücklich, dass wir die Krimi-Reihe starten können.»

Die Organisatoren spürten eine gewisse Zurückhaltung der Bevölkerung. Dennoch würden sich viele darauf freuen, Kultur erleben zu dürfen – und mit den Geschichten in eine andere Welt einzutauchen.

Das Programm finden Sie auf www.krimi-liestal.ch.