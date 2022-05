Liestal: Vierte Rotte kann am Banntag ihre Trommeln einweihen

Liestaler Die vierte Banntagsrotte gibt den Takt auf eigenen Trommeln an Am Dienstagabend präsentierte die vierte Rotte ihre neuen und aufwändig gestalteten Trommeln. Beim Design half ein Gast der Basler Fischerstube auf die Sprünge. Fabian Schwarzenbach 18.05.2022, 14.04 Uhr

Seit 2020 wären sie bereit, nun können sie endlich eingesetzt werden: Die neuen Trommeln der vierten Rotte. Kenneth Nars (Liestal, 17. Mai 2022)

Fünf Trommeln aus einheimischem Eschenholz mit Reifen aus Buchenholz werden die Tambouren der vierten Rotte am Banntag vom kommenden Montag präsentieren dürfen. Auf der vorderen Seite der Trommeln präsentieren sich das alte Liestaler Wappen mit fünf Punkten auf dem Stab und das Eichenlaub mit vier Blättern für die vierte Rotte sowie die Jahreszahl 1405. Sie steht für das Jahr des ersten Banntages.

Am Dienstagabend durften fünf Tambouren zum ersten Mal ihre Schlegel auf die satt gespannten Felle niedersausen lassen. Das Strahlen in den Gesichtern der Trommler sagte alles. «Der Klang ist super», erklärte Spielchef Martin Münch und spielte gleich eine Zugabe. Er halte eine moderne Holztrommel in den Händen, die gleichzeitig sehr leicht sei, erläuterte Münch nach dem Spiel. «Ideal fürs Gelände!» Seine Freude auf den nächsten Montag ist gleich nochmals grösser geworden.

Die Trommeln wären seit 2020 bereit

Eine «Riesenfreude» hat auch der Künstler Jürg «Göggi» Widmer und erzählte eine lustige Begebenheit:

«Als wir mit dem Trommelbauer in der Basler Fischerstube zusammensassen, breiteten wir die eigentlich geheimen Entwürfe auf dem Tisch aus.»

Während der laufenden Diskussion soll eine Person vom Nebentisch aufgestanden sein und sich zu ihnen begeben haben. Der Mann habe sich über zehn Jahre mit Heraldik beschäftigt und gab gute Tipps zur Gestaltung der Wappen. So bekräftigte er die Trommel-Kommission die Wappen schlicht zu halten und auf Unnötiges zu verzichten. «Dieser Zufall!», entfuhr es Widmer gleich nochmals. Die Wappen sind von ihm fünf Mal handgemalt worden.

Vier Eichenblätter und das Liestaler Wappen zieren die Trommeln. Kenneth Nars

Die Idee zu den Trommeln kam dem ehemaligen Rottenchef der vierten Rotte, Hans-Peter Epple, schon vor rund 15 Jahren. Damals stiess seine Idee nicht auf grosses Interesse. Sein Nachfolger Werner Fischer war von der «sympathischen Idee» begeistert und nahm einen weiteren Anlauf. Wiederum waren die anderen Rotten eher zurückhaltend. Da fragte Fischer einfach, ob die anderen Rotten etwas dagegen hätten, wenn die vierte Rotte ihre Trommeln gestalten würde. Das hatten sie nicht und Fischer ging zusammen mit Epple und Widmer an die Arbeit. So standen die fünf Trommeln zum Banntag 2020 bereit.

Der Funke könnte auf die anderen Rotten überspringen

«Was dann geschah, muss ich nicht erklären», meinte Fischer. Die fünf Trommeln wurden aus der eigenen Rottenkasse bezahlt. Der Preis lag bei rund 13’000 Franken. Der Rottenchef freut sich, dass die Trommeln nun zum 615. Banntag eingeweiht werden können. «Das Spiel läuft an der Spitze und das gibt zusammen mit den Fahnenträgern ein schönes Erscheinungsbild», skizzierte Fischer den Auftakt am nächsten Montag.

Die Leidenschaft aller Beteiligten für den Banntag ist beinahe mit Händen zu greifen. Spielchef Münch hofft, dass die Trommeln den anderen Rotten auch gefallen werden. Künstler Widmer ergänzt, dass es nicht schwierig werde, das Rottenwappen mit weniger Eichenblättern zu malen. Beide schmunzeln.