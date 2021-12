Liestaler Einwohnerrat Eine Stadthalle um jeden Preis? Initianten sollen Politiker eingeschüchtert haben Die Initiative für eine Stadthalle hat im Liestaler Einwohnerrat mächtig Staub aufgewirbelt: Skeptische Parlamentarier berichten von massivem Druck seitens der Initianten. Genützt hat dieser freilich nichts: Das Stadtparlament lehnt den Bau der Halle mit grossem Mehr ab. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefan Saladin (am Mikrofon) an der Übergabe der Initiative im Juni 2020. Marc Schaffner

Das Ergebnis war deutlich: 32 Ja-Stimmen, drei Enthaltungen, keine einzige Nein-Stimme. Der Liestaler Einwohnerrat war klar der Meinung, dass der Bau einer Stadthalle nicht möglich ist. Einerseits, weil die «Eier legende Wollmilchsau in Hallenform» – laut Initiative soll die Halle den Ansprüchen verschiedenster Vereine gerecht werden – kaum umsetzbar ist. Andererseits wegen der Finanzen: In der vorangegangenen Budgetdebatte wurde erneut klar, wie schlecht es um diese steht und dass der Bau einer Stadthalle nicht möglich ist. Der Bericht der Bau- und Planungskommission zeigte ausserdem, dass auf Sponsoring-Beiträge nicht zu hoffen ist.

Nach dem Nein zur Initiative im Stadtparlament wird diese nun der Stimmbevölkerung vorgelegt. Diese wird in einer Urnenabstimmung abschliessend über die Stadthalle entscheiden.

«Es fehlt an Anstand und Respekt vor dem demokratischen System»

Die Ablehnung der Initiative durch den Einwohnerrat wollten Mitglieder der IG Stadthalle im Vorfeld offenbar verhindern, wie aus dem Votum von Dominik Beeler (Grüne) hervorging:

«Wenn man mir am Telefon erklärt, man solle sich gut überlegen, Nein zu stimmen, da man sonst namentlich auf einem grossen öffentlich aufgehängtem Plakat der Geächteten landet, auch vor den Wahlen: Dann ist das eine Drohung, die davon ausgeht, dass mir mein Sitz hier im Einwohnerrat wichtiger ist als meine Überzeugungen.»

Weiter sei ein Brief verschickt worden, in dem diejenigen Mitglieder des Einwohnerrats namentlich genannt wurden, welche die Initiative für die Prüfung einer Stadthalle unterschrieben haben. Diesen Brief hätten mehrere Einwohnerräte erhalten – wie diese ausgesucht wurden, sei unklar. Das Vorgehen sei befremdlich, so Beeler in seinem Votum – «völlig unabhängig davon, dass es juristisch wohl fraglich ist, Daten zu nutzen, die eigentlich nur für die Gemeinde zur Bescheinigung bestimmt sind.»

Auch er habe die Initiative unterschrieben, damit eine Halle geprüft wird. Das sei mit dem vorliegenden Ergebnis geschehen. Wer sich nun so verhalte, fehle es an Anstand und Respekt vor dem demokratischen System.

Fairer Abstimmungskampf gefordert

Am Tag nach der Sitzung betont Beeler am Telefon, dass es sich bei den geschilderten Vorfällen um Einzelpersonen handelt und man damit nicht die vielen Vereine, die hinter der IG Stadthalle stehen, disqualifizieren wolle. «Die Vereine und ihre Anliegen sind sehr wichtig für uns und wir sehen Handlungsbedarf für die Lösung ihrer Probleme. Aber sie müssen sich vielleicht fragen, wer da an ihrer Spitze sitzt», so Beeler. Denn sowohl das Telefonat als auch die Briefe würden von einer Person in führender Position des Vereins IG Stadthalle stammen.

Von der IG erwarte er nun, dass im Abstimmungskampf auf solche Methoden verzichtet und fair gekämpft wird.

IG streitet Plakat ab

Stefan Saladin, Co-Präsident der IG Stadthalle, streitet ab, dass man mit einem Plakat gedroht habe. «Wir haben einen Brief geschrieben, das stimmt», sagt Saladin. «Die Aussage war aber, dass wir es schätzen, wenn sich Politiker an ihr Wort halten.» Damit meint Saladin, dass, wer unterschrieben habe, auch für die Initiative stimmen sollte. Saladin: «Wir haben lediglich geschrieben, dass wir uns für die nächsten Wahlen merken werden, wer sich nicht daran gehalten hat.»

Mehrere Einwohnerräte bestätigten in der Sitzung vom Mittwoch, die Initiative unterschrieben zu haben. Dies aber, weil man der Meinung war, dass man den Bau der Halle prüfen sollte. Die durchgeführte Machbarkeitsstudie überzeugte aber die meisten, dass dies nicht möglich ist.

Anders sieht es Stefan Saladin. Er denkt, dass das Votum und die genannten Briefe einige Einwohnerräte dazu bewegt haben könnte, gegen die Initiative zu stimmen. Auch nach der Einwohnerratssitzung hat sich an seinem Willen, den Liestaler Vereinen eine Stadthalle zu ermöglichen, nichts geändert. «Hätten wir heute eine Halle, bin ich überzeugt, dass diese von Vereinen und der Bevölkerung gut ausgelastet wäre», sagt er. Ohne die Pandemie hätte der Verein noch mehr Unterschriften sammeln können, ist er sicher. Ebenso, dass die Bevölkerung an der Urne ja sagen wird. Dass es zur Volksabstimmung kommt, darüber ist er froh: «Dass der Einwohnerrat eingesehen hat, dass die Bevölkerung entscheiden soll, schätzen wir.»

Doch wie auch die Gegner fordert Stefan Saladin einen fairen Abstimmungskampf. «Der Stadtrat muss ehrlich sein, was die Zahlen angeht.» Seiner Meinung nach sind die Schätzungen für die Kosten der Halle in Erstellung und Unterhalt zu hoch. «Es kann nicht sein, dass man das Volk mit so hohen Zahlen und der Androhung von Steuererhöhungen abschreckt», sagt er.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen