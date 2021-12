Liestaler Stadtrat: Auch die FDP verzichtet auf eine Kandidatur

Interview Abtretende Gerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger: «Frauen können grundsätzlich gleich viel oder eher mehr als Männer»

Am 31. Dezember um 12 Uhr mittags geht die Basler Strafgerichtspräsidentin Felicitas Lenzinger (67) in Pension und übergibt an den Neujahrspikettdienst am Zwangsmassnahmengericht. Damit verlässt sie das Basler Strafgericht nach 30 Jahren. Im Interview mit der bz spricht sie über Ihre Pionierinnenrolle am Gericht.