Liestals Süden und Osten Der Geschichtensammler: Liestaler Stadtführer veröffentlicht neue Quartiergeschichte Es ist nach «Gestadeck zu Liestal» und «Liestals Vorstadt West/Nordwest» die dritte ihrer Art: Nächste Woche findet die Vernissage für «Der Süden und Osten von Liestal» statt. Autor ist Hanspeter Meyer, Einwohnerrat, Stadtführer und ehemaliger Stadtschreiber. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Den Anfang macht in Meyers neuem Buch das Liestaler Törli. Bild: Distl – Dichter- und Stadtmuseum Liestal

Im Osten Liestals, hinter dem Gitterlibad und Skatepark und nahe der A22, treffen die Frenke und die Ergolz aufeinander. «Stollengumpi» wird der Zusammenfluss genannt, die Herkunft der nur mündlich überlieferten Bezeichnung soll auf ein tragisches Ereignis zurückzuführen sein: Ein Ingenieur namens Stohler soll sich beim Bau eines Kanalisationssystems für die Industrie übernommen und sein Leben an der Stelle tragisch geendet haben.

So beschreibt es Hanspeter Meyer, Liestaler Einwohnerrat, Stadtführer, ehemaliger Stadtschreiber und Ehrenzunftherr der Zunft zum Stab, in seinem neusten Buch. Am kommenden Freitag findet die Vernissage zu «Der Süden und Osten von Liestal» im Dichter- und Stadtmuseum in Liestal statt.

Ein Beitrag für die Nachwelt

Hanspeter Meyer. Bild: zvg

Die «Stollengumpi» sei «ein absoluter Lieblingsort» von ihm, wie Meyer sagt. Und darf in der Quartiergeschichte somit keinesfalls fehlen. Meyer schreibt von den Badenden, die den Ort im Sommer gerne besuchten, bevor Liestal eine eigene Badeanstalt hatte. Und von der Idee, die der Verkehrs- und Verschönerungsverein zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte, aber nie realisiert wurde: Unterhalb der «Stollegumpi» hätte ein See entstehen sollen, der im Sommer für Gondelfahrten und im Winter zum Schlittschuhlaufen hätte genutzt werden können.

«Der Süden und Osten von Liestal» ist nach «Gestadeck zu Liestal» (2015) und «Liestals Vorstadt West/Nordwest» (2020) die dritte Quartiergeschichte, die Meyer über den Kantonshauptort verfasst hat. «Die Motivation, solche Schriften über Liestal zu verfassen, liegt darin, dass mich die Geschichte und die Vergangenheit im Speziellen interessiert», erklärt Meyer.

«Ich möchte damit aber auch einen Beitrag leisten, dass viele interessante Geschichten und interessante Details für die Nachwelt erhalten bleiben.»

Neben der «Stollengumpi» nennt Hanspeter Meyer als weiteren Lieblingsort den Gitterli-Sportplatz, «wo ich seit meiner Kindheit den FC Liestal unterstütze und lange auch aktiv war». Auch das Gitterli-Areal hat einen Eintrag im neusten Buch erhalten, in dem die Geschichte vom Exerzierplatz, den auch das Militär nutzte, zum Sportzentrum beschrieben ist. Das Freibad kam 1933, 1952 wurde schliesslich das Stadion eröffnet. Das Hallenbad folgte 1974.

Vorgänger des Gitterlibads: das Badhüsli auf dem Areal des heutigen Werkhofs, um 1900. Bild: Distl – Dichter- und Stadtmuseum Liestal

Reform-Senf und Hinrichtungen

In «Der Süden und Osten von Liestal» erzählt Meyer noch viele weitere Quartiergeschichten, die er in den vergangenen Jahren recherchiert hat. Beginnend beim Törli führt er unter anderem an der ehemaligen Viehhandlung vorbei, die heute ein Kulturhotel ist, berichtet von Kino- und Badegeschichten und greift vom Liestaler Reform-Senf bis hin zum Liestaler Hausberg diverse Eigenheiten des Quartiers auf.

Bevor auf dem Gitterli-Areal ein Sportplatz entstand, wurde er vom Militär genutzt. Hier: Der Auszug zur Grenzbesetzung vom 5. August 1914. Bild: Staatsarchiv BL, PA 6292 01.184

Ähnlich ausführlich sind die beiden vorangegangenen Ausgaben. In «Gestadeck zu Liestal» tauchen Lesende etwa in die Herkunft des Namens und in die Gebietsbezeichnung ein, erfahren die Geschichte von Brücken, Mühlen und Brunnen oder aber lernen die Vergangenheit des Spitals oder des «goldenen Biers aus Liestal» kennen. Auch die letzte Hinrichtung im Baselbiet, die 1851 stattfand, wird thematisiert: Am 15. Oktober wurde damals der Raubmörder Hyazinth Bayer im Gestadeck geköpft.

In Meyers zweiter Quartiergeschichte erzählt er vom Regierungsgebäude, der Rheinstrasse und lässt Gefängnisgeschichten einfliessen. Ebenfalls zu finden ist die Geschichte der «schreibenden Zunft» Liestals: Meyer berichtet vom «Unerschrockenen Rauracher», der als Vorläufer der Basellandschaftlichen Zeitung gilt, sowie des Landschäftlers und den dazugehörigen Druckereien.

Die Zukunft dank der Vergangenheit verstehen

Meyer hat neben den Quartiergeschichten bereits diverse andere Publikationen veröffentlicht oder diese mitgestaltet. Die meisten Werke, die er nennt, sind lokalhistorische: «Mann und Bann», «Fasnecht Liestal», «100 Jahre FC Liestal», «50 Jahre Einwohnerrat Liestal». Neben seinem eigenen Interesse an der Geschichte nennt er einen weiteren Grund für seine Arbeit: «Als ehemaliger Stadtschreiber und heutiger Stadtführer höre ich immer wieder, dass die Vergangenheit interessiert, um damit auch die Zukunft besser zu verstehen.»

Buchvernissage «Der Süden und Osten von Liestal», Freitag, 11. November, 19.30 Uhr, Dichter- und Stadtmuseum Liestal.

