Liq-Store: Der Schnäppchentempel von Liestal

Liq-Shop Der Schnäppchentempel am Rand der Baselbieter Kantonshauptstadt In Liestal betreibt der Kanton seit bald zehn Jahren einen Liquidationsladen, der Schnäppchenjäger anlockt. Ein Augenschein. 26.12.2022

Angeregte Gespräche über Fundobjekte und beschlagnahmte Ware: Liq-Shop-Chef Berardino Barbati (links) und Stammgast Tune «Toni» Tunaj. Bild: Roland Schmid

In Basel gilt der Claraplatz als Haupttreffpunkt ausländischer Rentner. In Liestal hingegen begeben sie sich an einen abgelegenen Ort: Immer am Donnerstag begrüsst Berardino Barbati die Pensionäre und weitere Besucherinnen und Besucher ab 8.30 Uhr im Liq-Shop an der Oristalstrasse 100, wobei er selber sich mit seinen 56 Jahren noch nicht im Ruhestand befindet.

Vielmehr ist er als Leiter des Fundbüros und Verwertungsdienstes Baselland für den Betrieb des Ladens verantwortlich, in dem von Staats wegen Fundgegenstände, beschlagnahmte Güter und sonstige Ware angeboten werden – zu günstigen Preisen. «Das lockt die Schnäppchenjäger an», sagt Barbati an diesem Morgen.

«Ich will nicht nur zu Hause herumsitzen, sondern muss etwas tun»

So auch Carlo Eulilli aus Arlesheim, der vom Chef der Liquidationsstätte zuerst einmal einen Espresso offeriert bekommt. «Ich will nicht nur zu Hause herumsitzen, sondern muss etwas tun», erklärt der 84-jährige Kalabrier. 1963 kam er in die Schweiz, arbeitete in verschiedenen Jobs und schliesslich 20 Jahre bei der Roche, wo er pensioniert wurde. Nun hatte er viel Zeit – und entdeckte seine Lust am Kaufen und Verkaufen.

Zuerst auf dem Flohmarkt, später, «weil gemütlicher», am Bildschirm via die Handelsplattform Ricardo. Auch an die Gant ging er gerne, in Basel oder Liestal, doch diese finden nur noch selten statt. «Bei Versteigerungen machen wir Kunden die Preise», sagt Carlo Eulilli. Im Liq-Shop hingegen sind die Preise grundsätzlich fix. Trotzdem beginnt er, um eine Uhr zu feilschen und erhält tatsächlich einen Rabatt von ein paar Prozent. «Weil Weihnachten ist», sagt Barbati feierlich, und dann lachen beide.

Gegen 1000 Objekte werden an diesem Tag im Laden zum Verkauf angeboten. Darunter viele Fundgegenstände, um die sich die einstigen Besitzerinnen oder Besitzer nach dem Verlust foutierten. «Sogar Eheringe bleiben im Fundbüro liegen», so Barbati, «ohne dass sich jemand meldet.» Sei in einem Ring nur ein Vorname eingraviert, falle eine Identifikation schwer. Vielleicht fünf Prozent der verloren gegangenen Objekte würden abgeholt, «wir leben halt in einer Wegwerfgesellschaft».

Schmucke Uhr zu verkaufen

Vom Impfzentrum hat er Handys und Laptops erhalten, die er nun zu einem günstigen Preis anbietet. Ein grosser Teil der Ware im Liq-Shop aber wurde einst beschlagnahmt und von den Behörden an ihn ausgehändigt, damit er sie verkauft; der Erlös kommt den Auftraggebern zugute und trägt zur Deckung der Verfahrenskosten bei. Alle Artikel werden elektronisch erfasst, damit sich der ganze Weg bis zum Verkauf lückenlos verfolgen lässt.

Von Zigaretten über Rasierklingen, Whisky und Uhren bis zu Kaffeemaschinen, Motorradhelmen oder Kleidern ist alles zu finden. Im dritten Quartal veräusserte Barbati im Laden für über 22’000 Franken Waren. «Die Preise legen wir im Vieraugenprinzip fest.» Er zeigt auf eine schmucke Tag-Heuer-Uhr, deren Neupreis 3600 Franken beträgt. «Die verkaufen wir nun für 2430 Franken, was natürlich ein Schnäppchen ist.»

Tune Tunaj ist trotzdem nicht interessiert. Auch er ist Stammgast und will am liebsten mit «Toni» angesprochen werden. Der 66-jährige Kosovare aus Füllinsdorf hat sieben Enkel, denen er gerne Geschenke bringt. «99 Prozent von dem, was ich hier einkaufe, verschenke ich.»

Verwertungsdienst hat sich Namen als Kompetenzzentrum gemacht

An diesem Morgen tut er sich etwas schwer. Die Tag-Heuer-Uhr ist ihm zu teuer, der Johnnie-Walker-Whisky ebenfalls, abgesehen davon, dass dieser für die Enkel sowieso nicht in Frage kommt. So schaut er sich weiter um und klopft zwischendurch den einen oder anderen Spruch.

15 Jahre ist es nun her, dass die verschiedenen Fundbüros im Kanton an einem Ort zusammengeführt wurden und die Strafverfolgungsbehörde sich nicht mehr mit der Aufbewahrung oder aber der Vernichtung von beschlagnahmten Gütern herumschlagen musste. Der Baselbieter Verwertungsdienst hat sich seitdem einen Namen als Kompetenzzentrum in dieser Sache gemacht, sodass auch die Kantone Basel-Stadt, Aargau und Bern immer wieder an Barbati gelangen, um beschlagnahmte Waren loszuwerden.

Darunter befand sich auch schon ein Rennpferd, das ihm die Aargauer Behörden anvertrauten. «Wenn Sie niemanden finden, können Sie es auch metzgen lassen», bekam er mit auf den Weg. Das kam für ihn nicht in Frage, er legte sich ins Zeug und kontaktierte ein paar Pferdehöfe. «Tatsächlich konnte ich das Pferd dann für 8000 Franken verkaufen.» Ein Teil des Betrags ging in den Aargau zurück.

Auch Immobilien unter dem Hammer

Berardino Barbati, der ausgebildete Verkäufer, der die Karriereleiter beim Kanton nach diversen Weiterbildungen rasant hochstieg, ist nun so richtig in seinem Element. Er erzählt von den «Willkommen im Baselbiet»-Schildern, die er allesamt verkaufen konnte, nachdem das Bundesamt für Strassen neue touristische Signalisationen verlangt hatte: «Die gingen weg wie warme Weggli.»

Oder vom Bentley, Baujahr 1992, der einst 300’000 Franken kostete und von ihm für 18’000 Franken veräussert wurde. Nicht minder speziell waren die 182 Ein-Unzen-Goldstücke, die der Meistbietende für 301’000 Franken einstecken durfte. Auch Immobilien kämen immer wieder unter den Hammer. «Wir machen eben vieles», sagt er, «um die verschiedenen Behörden zu entlasten.»

«Ich bin nicht gerade ein Seelsorger»

An diesem Morgen geht es jedoch um den Direktverkauf im Liq-Shop, der seit bald zehn Jahren in Betrieb ist. Ahmet Karaman ist gekommen, «weil ich mich für Werkzeugsachen interessiere». Der 65-jährige Türke aus Seltisberg arbeitete bis zu seiner Frühpensionierung selbstständig als Plattenleger, heute sind Flohmärkte sein Hobby.

Mit den entsprechenden Plattformen im Internet kann er nicht viel anfangen, «denen traue ich nicht». Lieber möchte er ein Objekt, das ihn interessiert, direkt in den Händen halten. Zudem findet er beim Ladenbetreiber immer ein offenes Ohr. «Ich bin nicht gerade ein Seelsorger», sagt Berardino Barbati, «aber ich höre meinen Kundinnen und Kunden zu, wenn sie von ihren Sorgen und Freuden erzählen.»

