LITERATUR Das Baselbiet zwischen zwei Buchdeckeln Vier literarische Neuerscheinungen aus der Region bieten der Leserschaft schauerliche Sagen, historische Nacherzählungen und – auf Mundart – Morgegschichte. 13.04.2021

Das Fleckchen Erde «vo Schönebuech bis Ammel, vom Bölche bis zum Rhy,» ist im Rest der Schweiz, wenn überhaupt, nur als das urchige Basler Umland bekannt. Da verwenden die Leute komische Konjunktive, zünden Höhenfeuer gegen die Kantonszusammenführung mit der Stadt und früher einmal waren sie ganz gross in der Seidenweber-Szene.

Dass diese Region noch ganz andere Geschichten und Geschichtenerzähler hervorgebracht hat, zeigen vier neue Werke aus Oberbaselbieter Feder.



Rita Moll: Arme Irre – Geschichten aus vergangener Zeit

Frau Moll, die Handlungen in «Arme Irre» beruhen auf Dokumenten des Basler Ehegerichts, der Armen-Aufsichtskommission und Pfarrei-Korrespondenzen. Die Familienkonstellationen, Lebensläufe und Personen drum herum sind erfunden: Was reizte Sie an dieser teils faktenbasierten, teils freien Erzählweise?

Rita Moll: Ich habe diese Dokumente in die Finger bekommen, die, entsprechend der damaligen Zeit und Sprache, sehr trocken verfasst waren. Manche Fälle waren nur mit vier oder fünf knappen Sätzen abgefasst. Und da ging bei mir das Kopfkino an, und ich überlegte mir, was für eine Vorgeschichte, was für familiäre Umstände und was für Charaktere zu diesem Ausgang hätten führen können. Diese Inspiration aus den Unterlagen zu bekommen und den Rest dazu zu erfinden, hat mir sehr viel Spass gemacht.

Wie sind Sie vorgegangen?

Ich habe in den Medien vom sogenannten Zehntenschrank in Oltingen erfahren. Darin lagern solche Artefakte, die der inzwischen verstorbene Max Wirz von der alten deutschen Kurrentschrift in heute lesbare Schrift transkribiert hatte. Da ich Herrn Wirz flüchtig kannte, nahm ich Kontakt mit ihm auf und erhielt so Zugang zum Zehntenschrank. Dort habe ich die vielen Dokumente erst einmal durchgeblättert und mir die Goldstücke herausgepickt. Ich hatte die Erlaubnis von Herrn Wirz, einzelne Seiten zu fotografieren, so konnte ich diese im Anschluss zu Hause studieren. Recherchiert habe ich vor allem die politischen Gegebenheiten von damals, zum Beispiel welche Staatsformen es gab oder wie die Lage vor beziehungsweise nach der Kantonstrennung war. Die Namen habe ich erfunden und mir passende Vornamen für die Protagonisten dazu ausgedacht.

Vergewaltigung, Betrug, Geldgier, Suizid, häusliche Gewalt, gesellschaftliche Verachtung: Wollten Sie bewusst die dunkle Seite des Oberen Baselbiets darstellen?

Nein, das hat sich einfach aus den Akten ergeben, ohne dass ich diese Perspektive bewusst hätte herausarbeiten wollen. Mir war es deswegen wichtig, nicht zu drastisch zu werden, sondern diese schlimmen Themen eher auf humorvolle Art anzugehen, sodass man beim Lesen auch hin und wieder schmunzeln kann.



«Es sollte kein Hammer sein, sondern Tatsachen schildern, ohne übermässig zu dramatisieren.»

Die Auswanderung in die Staaten behandeln Sie in mehreren Geschichten. Dass Amerika den Menschen im Oberbaselbiet so geläufig als Ausweg aus misslichen Situationen war, scheint der breiten Bevölkerung bisher eher unbekannt.

Dieser Teil der Oberbaselbieter Geschichte war auch für mich überraschend. Ich habe mich tiefer in dieses Thema eingelesen und festgestellt, dass die herrschende Armut der Region stark zugesetzt hat: Die Leute hatten Hunger, lagen dem Armenseckel auf der Tasche und kosteten Geld. Diesen Einzelpersonen oder ganzen Familien das Land der unbegrenzten Möglichkeiten schmackhaft zu machen, um sie aus dem Dorf zu haben, war quasi eine Sparmassnahme.

Besonders spannend ist es nun für mich, von Leserinnen und Lesern zu hören, die sich durch das Buch plötzlich wieder an einen Urgrossonkel erinnern, der irgendwann aus der Gegend und dem Familienstammbaum verschwand und niemand wusste, wo er abgeblieben ist.

Jede der zehn Kurzgeschichten wird mit einer Illustration von Elsbeth Moll Mongiusti eingeleitet. Fertigte sie zu den bestehenden Geschichten jeweils ein Gemälde, oder entstanden diese schon zuvor?

Elsbeth Moll ist meine bereits verstorbene Schwester. Sie war Malerin, und ich wollte Elsbeth mit ihrer Kunst auch an meinem Werk teilhaben lassen. Also habe ich mir zu jeder geschriebenen Geschichte ein passendes Bild aus ihrem Fundus ausgesucht, manche davon sind auf Leinwand gemalt, andere nur so gross wie eine Postkarte.

Arme Irre, Geschichten aus vergangener Zeit, Autorin Rita Moll, 136 Seiten, Verlag Bucher, Preis 19.80 Franken.

Barbara Saladin: Der Ritter von Scheidegg

in «Schaurige Orte in der Schweiz – Unheimliche Geschichten»

Der tyrannische Raubritter Leonhard, der um 1320 auf der Burg Scheidegg hauste, verbreitete zu Lebzeiten Angst und Schrecken in der Region um Gelterkinden. Bis heute soll der Geist Leonhards, von schrecklichen Schuldgefühlen geplagt, nicht zur Ruhe kommen, sondern spukt als schauerliche, kopflose Gestalt durch seine alte Ruine und die umliegenden Wälder.

Was ein vom Wein beseeltes Fest auf der Burg Bischofstein zwischen Sissach und Böckten, der Selbstmord der schönen Helena und das nächtliche Bellen des «Scheidegger Hündli» mit dem tragischen Schicksal des Unholds zu tun haben, erzählt Barbara Saladin, freie Autorin und wohnhaft in Hemmiken, in der Kurzgeschichte Nummer 9 in «Schaurige Orte in der Schweiz».

Die weiteren Schauergeschichten der Anthologie bespielen Schweizer Schausplätze wie den Maloja-Pass, die Wetterstation auf dem Säntis-Gipfel oder das Schloss Chillon.

Schaurige Orte in der Schweiz, Unheimliche Geschichten, Herausgeber Lutz Kreutzer, 281 Seiten, Verlag Gmeiner, Preis 19.50 Franken

Dominik Muheim: D Räschte vo hüt

Von 2018 bis 2021 veröffentlichte der in Reigoldswil aufgewachsene Dominik Muheim über hundert «Morgegschichte» auf Radio SRF. Auf die vielen Anfragen nach den dazugehörigen Texten von Hörerinnen und Hörern hin beschloss der Spoken Word-Artist schliesslich, seine liebsten Stücke in einem Buch zusammenzufassen. «Die Geschichte der Frau, die im Quartierladen ihre Zeit verkauft oder die der sehr jungen Punk Rock Band, die ihren ersten Gig im Altersheim spielt - ich habe einfach alle Texte reingepackt, die mir in guter Erinnerung geblieben sind.»

Anders als bei der gesprochenen Geschichte ist bei einer gedruckten nicht er als Künstler, sondern der Leser oder die Leserin selbst für die Performance verantwortlich. Auf der Bühne oder im Radio könne man mit Timing, spontanen Änderungen oder einer schönen Stimme auch aus einem schlechten Text noch wahnsinnig viel rausholen. Wenn der Text aber schwarz auf weiss, mit all seinen Stärken und Schwächen vorliegt, fällt das weg. Doch Muheim sieht den Mehrwert vom schriftlichen Festhalten in ebendiesem persönlichen Erleben.

«Die Person, die den Text liest, kann Dinge weglassen oder dazu denken, kann überfliegen oder geniessen, kann den Text auf unterschiedliche Arten verstehen und interpretieren.»

Sich nach drei Jahren wieder mit seinen alten Werken auseinander zu setzten, sei nicht immer angenehm gewesen, berichtet der 28-Jährige. Zu Fragen wie «Was habe ich mir da überlegt?» kam aber auch die Erkenntnis, dass er sich durch diese manchmal holprigen Schritte offensichtlich weiterentwickelt hatte. «Und das ist ja mein Ziel als Geschichtenerzähler.»

Für «D Räschte vo hüt» holte Dominik Muheim den Fachmann für Baselbieter Mundart Markus B. Christ ins Boot. Zusammen überarbeiteten sie alle 53 Geschichten noch einmal und entwickelten eine Schreibweise, die sich an der Standardsprache, der traditionellen Mundartschreibweise und Dominik Muheims eigenem Sound orientiert. «Ich habe gemerkt, Mundart schreiben und lesen ist ein Abenteuer, mit dem sich wunderbar Zeit verbringen lässt.»

D Räschte vo hüt, Autor Dominik Muheim, 195 Seiten, Verlag Knapp, Preis 27 Franken.

Thomas Schweizer: Jurasan – Zwischen Chirsipfäffer und Energy Drinks

Der in Oberdorf aufgewachsene Baselbieter Kulturschaffende Thomas Schweizer beschreibt sein neues Werk wie folgt:

«Das Buch ist eine nicht unkritische Liebeserklärung an die Region und an das Tal meiner Kindheit, das gern übersehene und wirtschaftlich arg gebeutelte Waldenburgertal mit seinen strebsamen Menschen.»

Das Buch enthalte unterhaltsame, aber auch nachdenklich stimmende Geschichten und sei ein Versuch, einen Beitrag zur Förderung des allgemeinen Geschichtsbewusstseins zu leisten, so Schweizer weiter.

«Geschichten von gestern» behandeln den gewerblichen Wandel des Tals, die bedrohte Landschaft und die Nachkriegszeit in einem Dorf im Baselbieter Jura. Die «Geschichten von heute» dagegen widmen sich dem Kampf gegen die Einsamkeit in der Coronakrise, einer beim Krippenspiel entfachten Jugendliebe, die im Seniorenheim wieder auflodert, und einem Grossvater, der seine Enkel an Klimademonstrationen begleitet.

In seinen Erzählungen bewegt sich der Autor stets zwischen Wahrheit und Fiktion, zwischen Herkunft und Zukunft, zwischen Chirsipfäffer und Energy Drinks.

Jurasan, Erinnerungen und Geschichten zwischen Chirsipfäffer und Energydrinks, Autor Thomas Schweizer, 120 Seiten, Verlag Mis Buech Schaub Medien AG, Preis 26 Franken.