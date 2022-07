Littering Die Suche nach den Abfallsündern: Was Liestal gegen illegalen Müll unternimmt Rund hundert Personen werden jährlich zur Kasse gebeten, weil sie ihren Abfall nicht regelkonform entsorgen. Im Wald nimmt die Problematik derweil zu. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Wird bei Entsorgungsstationen Hausmüll deponiert, geht die Stadt auf Spurensuche (Symbolbild). Salvatore Di Nolfi

Haushaltsmüll bei Entsorgungsstationen, leere Verpackungen bei Grillstellen im Wald, Kehrichtsäcke neben überfüllten Unterflurcontainern: Derzeit häufen sich in den sozialen Medien Bilder von unschönen Littering-Szenen in Liestal. Woran liegt das?

Die zuständige Stadträtin Marie-Theres Beeler verneint, dass das Littering-Problem in Liestal zugenommen hat. Es werde vermehrt in den Medien zum Thema, was die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gegenüber der Situation erhöhe und zu mehr Bekundungen von Ärger auf Sozialplattformen führe. An die Stadtverwaltung würden nicht mehr Reklamationen als in anderen Jahren gelangen.

Abfallsünder werden gebüsst

Dennoch versucht die Stadt, gegen das illegale Deponieren von Abfall vorzugehen. «Abfallsäcke, die nicht konform entsorgt werden, bringt die Auftragsfirma, die den Abfall einsammelt, zum Werkhof», so Beeler. Dort würden sie geöffnet und nach Hinweisen auf die «Absenderschaft» durchsucht. Jährlich würden ungefähr hundert Personen gebüsst, die ihren Abfall nicht legal entsorgen – das erste Mal kostet dies 50 Franken, Wiederholungstäter habe es bisher drei gegeben.

Das Problem der überfüllten Unterflurcontainer, die beim Fischmarkt oft zu sehen waren, habe man gelöst: Dort stehen nun zusätzliche Container, in denen Müllsäcke deponiert werden können.

Präventiv unterstützt die Stadt mit Mitteln aus der Abfallkasse Projekttage an der Primarschule, angeboten von Fachpersonen. Dabei wird den Schülerinnen und Schülern der Umgang mit Abfall nähergebracht. Auch findet jährlich ein «Clean-up-Day» statt, dieses Jahr wurde gemeinsam mit der Bürgergemeinde ein Abfallsammeltag im Wald durchgeführt.

Beliebte Grillstellen sind besonders betroffen

Dieser findet jährlich statt, im vergangenen April hätten sich 33 Personen von verschiedenen Vereinen freiwillig gemeldet, berichtet Hanspeter Stoll, der als Bürgerrat für den Liestaler Wald zuständig ist. Im Wald ist die Littering-Problematik im Sommer besonders gross. Neben übermässigen Verschmutzungen komme es bei beliebten und bekannten Rastplätzen, aber auch vermehrt zu Beschädigungen. Betroffen seien die gut zugänglichen Rastplätze in der Nähe des Siedlungsgebietes «auf Berg», auf der Sichtern, im «Bintel» und im Raum Windental. «So werden zum Beispiel Tischgarnituren angezündet, Grillroste zerstört, aber auch Abfall achtlos liegen gelassen oder Plastik im Wald entsorgt», sagt Stoll.

Ebenfalls missbraucht werde das Brennholz, das bei den Grillstellen von der Bürgergemeinde gratis zur Verfügung gestellt wird. Es handle sich um rund hundert Ster pro Jahr. «Auf diese Dienstleistung, von der nach unserem Verständnis alle profitieren können sollen, sind wir stolz», so Stoll.

«Es ist daher bedauerlich, wenn das zur Verfügung gestellte Holz grundlos an einem Abend verfeuert oder auch gestohlen wird.»

Er hoffe und sei mit Blick auf das «allgemein gute Naturbewusstsein der Liestaler Bevölkerung» auch zuversichtlich, dass diese Problematik in den nächsten Jahren wieder abnehmen wird.

Abgesehen vom liegen gelassenen Abfall nach dem Grillieren komme es selten vor, dass Personen ihren Hausmüll im Wald deponieren. «Vereinzelt finden unsere Forstleute abgestellte Sofas oder typähnliche Produkte im Wald», so der Liestaler Waldchef.

