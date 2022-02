Der «Ochsen» in Oltingen braucht dringend Geld

Loch in der Kasse Wie der Oltinger «Ochsen» zum Notfall wurde Eine Online-Sammelaktion soll das Kultlokal in Oltingen retten. Rund 40'000 Franken sind bereits zugesichert. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Beizer Markus «Stocky» Stocker: «Oltingen tickt anders.» Kenneth Nars

(11. Februar 2022)

Die Not ist gross. Ein Loch von 50'000 Franken klafft in der Kasse des «Ochsen», des Restaurants und Kulturlokals im beschaulichen Oltingen. Corona und auch Events, die mit blosser Topfkollekte defizitär waren, brachten die Betreiber in Schieflage. Für Beizer Markus «Stocky» Stocker ist klar:

«So können wir nicht mehr weiterarbeiten.»

Seit gut zwei Wochen läuft eine Sammelaktion, die bis Ende März dauert. Damit soll der «Ochsen» gerettet werden. Auf dem Konto liegen bereits fast 40'000 Franken. Die Solidarität sei «riesig». Sie erhielten ebenfalls viele Telefonanrufe, Mails und SMS. «Wir sind überwältigt», freut sich Stocker.

Corona-Hilfsgelder reichten nicht aus

Die Spenden landen auf dem Konto der Firma des Gastronomen, die ihren Sitz in Basel hat; treuhänderisch verwaltet wird es vom Oltinger Gemeindepräsidenten Stefan Eschbach und von Nationalrätin Florence Brenzikofer. Stocker führte früher gleichzeitig mehrere Betriebe. Damit hat er sich ein grosses Publikum aufgebaut, das auch den Weg ins Oberbaselbiet findet. Denn seit 2020 konzentriert er sich auf den «Ochsen», weil dieser seit Dezember 2018 für ihn eine Herzensangelegenheit ist. «Oltingen tickt anders», konstatiert «Stocky».

Für sein Lokal erhielt er zuerst Corona-Soforthilfen, danach Härtefallgelder. Aber das reichte nicht. Auf die Beiträge vom Dezember wartet er immer noch. Markus Stocker räumt ein, dass er beim Beantragen von Beiträgen künftig professioneller vorgehen muss. Er kritisiert in diesem Zusammenhang den Föderalismus: 26 Kantone und mindestens 15 verschiedene Modelle, wie Gastrobetriebe unterstützt würden. Er sagt:

«Baselland war viel grosszügiger als Basel-Stadt.»

Diese Diskrepanz sei für ihn zusätzlich erschwerend gewesen. Zudem findet der Beizer, dass die Coronakrise zu einseitig unter anderem auf der Gastrobranche ausgetragen wird.

Oberstes Ziel der Sammelaktion ist die Rettung des «Ochsen», in zweiter Priorität soll ein neuer Verein gegründet werden, der die Kulturevents finanziell unterstützt.

«Wir möchten uns neu aufstellen, und Spendengelder über der Marke von 50'000 Franken sollen die Fehlbeträge der Anlässe ausgleichen.»

Im «Ochsen» sollen Gräben wie der Stadt-Land-Graben zugeschüttet werden. Das ist «Stocky» wichtig.

Schon 2020 wurde für Restaurants gesammelt

Von einer aktuell ähnlichen Aktion eines hiesigen Restaurants wie jene des Oltinger «Ochsen» weiss Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin von Gastro Baselland, nichts. Während des ersten Lockdowns wurde mit Crowdfunding Geld gesammelt für die Restaurants Rössli in Oberdorf und Löwen in Rünenberg. So was sei ein unternehmerischer Entscheid. Ballmer sagt:

«Wenn eine solche Aktion jemandem hilft zum Überleben, dann unterstütze ich das.»

Gastrobetriebe konnten zu Beginn der Pandemie 2020 A-fonds-perdu-Beiträge als Soforthilfe beantragen. Im Jahr danach wurden sie mit Härtefallgeldern unterstützt. Diese hätten bestimmt geholfen, meint die Co-Präsidentin. «Im Baselbiet hatten wir eine sehr gute Lösung.» Nun tut sich beim Kanton etwas für diesjährige Härtefallhilfen. Der Landrat hat die Vorlage schon abgesegnet. Für viele Betriebe sei wichtig, dass bald nochmals eine Deckung der Fixkosten für die letzten Monate geschehe.

