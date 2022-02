Lockerung der Massnahmen Freude bei Landfasnächtlern über mehr Möglichkeiten – für Umzüge wird die Zeit jedoch knapp Die stärkeren Freiheiten kommen zwar spät, aber einige Wochen bleiben noch. Vielerorts sind die Planungen für ungewöhnliche Fasnachtsanlässe trotz der langen Unsicherheit weit fortgeschritten. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Ähnliche Bilder wie beim Umzug im 2020 sind in diesem Jahr in Laufen unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Dimitri Hofer

Keine Bewilligungspflicht mehr für Veranstaltungen sowie eine Aufhebung der Zertifikatspflicht: Treten die vom Bundesrat geplanten Lockerungen am 17. Februar in Kraft, erhöhen sich auf einen Schlag die Möglichkeiten für Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Eine Umfrage bei Veranstaltern im Baselbiet und Schwarzbubenland zeigt, dass Freude über die nahenden Freiheiten herrscht. Die Planungen sind jedoch vielerorts bereits weit fortgeschritten und können nur noch leicht modifiziert werden. Umzüge in abgespeckter Form wären aber in diesem Jahr möglich.

Viele Cliquen haben auf Bau eines Wagens verzichtet

Der Schmutzige Donnerstag fällt in diesem Jahr auf den 24. Februar. Befänden wir uns nicht in einer Pandemie, hätten am Sonntag danach in Laufen und in Allschwil grosse Fasnachtsumzüge stattgefunden. Nur eineinhalb Wochen zuvor sollen die Coronamassnahmen aufgehoben werden. «Auch wenn es grundsätzlich möglich sein wird, einen Umzug durchzuführen, setzt die Kurzfristigkeit praktische Grenzen», sagt der Laufner Stadtverwalter Thomas Locher, der selber Fasnächtler ist. Viele Wagencliquen hätten in diesem Jahr gar nicht erst einen Wagen gebaut. «Die Fahrzeuge müssen zudem noch genehmigt werden.» Dafür reiche die Zeit wohl kaum mehr aus.

Die Stadt Laufen bewilligt jeweils den Umzug, der zudem auch am Dienstag durch die Altstadt zieht.

«Die Guggen und Cliquen sind sich derzeit am Sammeln nach dem Entscheid des Bundesrats. Sie freuen sich über die neuen Möglichkeiten.»

Bis anhin seien keine Gesuche für einen Umzug und ein Guggenkonzert bei der Stadt eingegangen. Deshalb plant die Stadt weiterhin ein Fasnachtstreiben innerhalb des Stedtlis von Sonntag bis Dienstag ohne diese beiden klassischen Elemente. «Es wird erlaubt sein, zu musizieren und die Restaurants haben eine Freinacht.» Auch verzichte man auf eine Lärmbeschränkung.

Eine Fasnacht wird es auf jeden Fall auch in Allschwil geben. «Unsere Planungen sind sehr weit fortgeschritten. BVB und BLT sind schon informiert», sagt Adrian Butz, Obmaa der Allschwiler Fasnacht. «Wir haben immer an eine Fasnacht geglaubt», betont er. Dadurch dass nun wahrscheinlich die Zertifikatspflicht wegfällt, könnten Ressourcen anderswo eingesetzt werden.

«Zudem müssen wir den Bereich, an dem die Fasnacht stattfindet, nicht mehr absperren.»

Trotz Möglichkeit, einen Umzug durchzuführen, hält man an den Plänen fest, die schon vor zwei Wochen bekanntgegeben wurden: eine wilde Fasnacht am Sonntag im Dorfkern. «Wir haben bereits Anmeldungen von 50 Cliquen erhalten, die teilnehmen. Einige werden Konzerte spielen, andere ihre Sujets präsentieren.» Ob und wie man das bisherige Konzept ausbaue, werde an der Sitzung des Komitees am heutigen Freitagabend entschieden.

Ein Fasnachtsdorf statt ein Umzug in Breitenbach

Einen Tag vor Laufen und Allschwil findet normalerweise der Umzug in Breitenbach statt. Dass wie sonst Hunderte die Strassen säumen, wird auch hier nicht der Fall sein. Claudio Spaar, Präsident des Breitenbacher Fasnachtskomitees, sagt: «Wir halten an unserem Fasnachtsdorf fest.» Bei diesem handelt es sich um einen Bereich im Zentrum, wo am Samstag einzelne Wagen ausgestellt sind und zwölf Guggen spielen. Spaar erklärt:

«Um noch einen Umzug auf die Beine zu stellen, sind wir mit den Planungen zu weit. Auch reicht die Zeit nicht aus.»

