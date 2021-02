LOCKERUNGEN «Wir dürfen wieder öffnen!» Ein Überblick über die Freizeitangebote in der Region Welche Einrichtungen von Sport, Kultur und Freizeit ab dem 1. März wieder Besuchende empfangen und ihren Beitrag zur Bildung oder körperlichen Betätigung leisten dürfen. Eva Oberli, Silvana Schreier, Kelly Spielmann, Elodie Kolb 26.02.2021, 05.00 Uhr

Die Tiere in den Aussengehegen des Basler Zoos können ab Montag wieder besichtigt werden. Zoo Basel

Zolli und Botanischer Garten Basel

Ab Montag können die Tiere im Zoo Basel wieder bestaunt werden. «Wir sind sehr erleichtert, wieder öffnen zu können. Am meisten freut mich, dass wir jetzt wieder unsere Aufgabe wahrnehmen und den Menschen Tiere näherbringen können», so der Zoodirektor Olivier Pagan zur Wiedereröffnung des Tierparks. Allerdings sei er, wie es in der Medienmitteilung heisst, enttäuscht darüber, die Tierhäuser nicht ebenfalls öffnen zu können. Er ist der Meinung, mit dem Zählsystem des Zoos wäre es ihnen auch in den Innenräumen möglich, Abstände und Kapazitätsbeschränkungen einzuhalten. Vorerst dürfen nur die Aussengehege des Basler Zoos öffnen. Deswegen erhalten Besucherinnen und Besucher auf Tagestickets einen Rabatt von 30 Prozent. Das Restaurant muss ebenfalls noch geschlossen bleiben, laut Mitteilung ist jedoch für ein Take-away-Angebot gesorgt. Auch Pflanzenfreunde dürfen sich freuen: Teile des Botanischen Gartens der Universität Basel können ab Montag wieder besichtigt werden. Zwar bleiben die Gewächshäuser noch bis auf weiteres geschlossen, die Freilandabteilung wird aber zugänglich sein. Eine Maske zu tragen, ist beim Besuch unter freiem Himmel nicht obligatorisch.

Auf die Wiedereröffnung müssen die Tiere laut Mediensprecherin Tanja Dietrich nicht vorbereitet werden. «Der Zoo ist normalerweise auch nicht immer mit Menschen gefüllt.» Beispielsweise am Abend sei der Park leer. Wenn dann aber mal eine Führung zu ungewohnter Stunde stattfindet, «dann schauen die Tiere schon neugieriger. Das ist wie bei uns Menschen», so Dietrich. Bereits nach der ersten Schliessung letztes Jahr habe sich gezeigt, dass die Tiere sich sehr schnell wieder an die Besucher gewöhnen. Spaziergänge mit den Pinguinen oder Fütterungen werden laut Dietrich vorerst nicht stattfinden. «Zumindest nicht zu fixen Zeiten oder am frühen Morgen, damit es zu keinen Menschenansammlungen kommt.»

«Wir haben letztes Mal auch schon gesehen, die Leute vermissen den Zoo. Deshalb gehen wir davon aus, dass vor allem am Wochenende einige Leute kommen werden», sagt Dietrich. Sie seien deshalb froh, dass sie am Montag eröffnen und nicht an einem Wochenende, dass es nicht auf einmal einen zu grossen Ansturm gebe.

Schwimmbäder

Obwohl Schwimmbäder ihre Aussenbereiche wieder öffnen dürften, tut dies in der Region niemand. Das Aquabasilea in Pratteln beispielsweise bleibt aufgrund der Entscheidung des Bundesrats vom 24. Februar voraussichtlich bis zum 21. März geschlossen, wie es auf der Website heisst. Es verfügt zwar auch über einen Aussenbereich, dieser ist jedoch im Vergleich zum gesamten Angebot eher klein: Ein Aussenbecken, ein Wildwasserbach und ein Kinderbecken stehen einem Wellenbad, acht Rutschen sowie vier weiteren Becken, Saunen- und Hamambereich im Inneren gegenüber.

Das Aquabasilea in Pratteln bleibt geschlossen – innen und aussen.

Zvg

Auch das Sole Uno im aargauischen Rheinfelden öffnet seinen Aussenbereich noch nicht. Die Wellnesswelt, der Fitnessbereich und die Gastronomie bleiben voraussichtlich bis zum 22. März geschlossen, das Kursangebot fällt aus. Lediglich Massagen und Fusspflege werden noch angeboten. Auch das Sole Uno verfügt über ein Sole-Aussenbecken, dennoch müsste das Innenangebot – das Sole-Innenbecken, Sprudelbad, die Aroma-Dampfbäder, die gesamte Saunalandschaft, der Tropenregen und die Alpenwasserfälle, das Feuer- und Eisbad sowie das Intensiv-Solebad – geschlossen bleiben.

Bibliotheken

In den Bibliotheken darf man ab Montag wieder zum Lesen verweilen. Donato Caspari

Die Kantonsbibliothek Liestal durfte bis anhin nur für die Ausleihe und Rückgabe von Büchern und anderen Medien besucht werden.

Mit den Lockerungen soll es nun wieder möglich sein, zum Lesen in der Bibliothek zu verweilen. Im ganzen Gebäude gilt dabei selbstredend die Maskenpflicht und auch der Einlass ist weiterhin limitiert.

Noch nicht restlos geklärt war zum Zeitpunkt der Anfrage, ob die Kantonsbibliothek weiterhin nur dienstags bis samstags geöffnet sein wird, oder auch wieder am Sonntag Besucherinnen und Besucher empfangen darf. Da der Montag ihr Ruhetag ist, bleibt die Kantonsbibliothek am 1. März noch geschlossen.

Pünktlich zum Start des Frühlingssemesters eröffnet die Uni Basel wieder die Lesesäle und Freihandmagazine an allen fünf UB-Standorten. Die Plätze im Lesesaal müssen online reserviert werden. Ausserdem sei vorerst nur jeder zweite Platz verfügbar, erklärt Mediensprecherin Lilly Ludwig. «Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht bleiben bestehen.» Obwohl die Lehrveranstaltungen weiterhin online stattfinden, kämen bereits viele Reservierungen für die nächste Woche rein. Die Plätze im Lesesaal scheinen ein Bedürfnis der Studierenden zu sein. «Wir hatten eigentlich angenommen, dass es zu Beginn des Semesters eher langsam anläuft, da die Prüfungsphase noch etwas in der Ferne liegt», so Ludwig.

Die Stadtbibliothek GGG durfte offen bleiben. «Nur die Sofas und Leseecken mussten wir absperren», erklärt Direktor Klaus Egli auf Anfrage. Und diese werden sonst rege genutzt. «Aber ab März haben wir eigentlich wieder Normalbetrieb. Abgesehen von der Maskenpflicht», so Egli. Nur Veranstaltungen können weiterhin nicht stattfinden.

Museen

Die Basler Museen haben Schutzkonzepte ausgearbeitet und dürfen am Montag wieder eröffnen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Basler Museen dürfen ab Montag wieder öffnen. Wie die Museumsdirektorenkonferenz Basel am Donnerstag mitteilt, bieten einige Museen in den ersten Tagen der Wiedereröffnung gratis Eintritte, erweiterte Öffnungstage oder -zeiten. Darunter die Kunsthalle, in der man die gesamte Woche kostenlos die neuen Ausstellungen besuchen kann. Ebenso das Cartoonmuseum, welches am Dienstag gratis Eintritt bietet. «Mit der Wiedereröffnung ist es uns möglich, unserem zentralen Bildungsauftrag nachzukommen. Wir können eine deutliche Verantwortung für die lokale Bevölkerung in Zeiten der Krise zeichnen», heisst es in der Mitteilung.

Auch die Fondation Beyeler gewährt kostenlosen Eintritt an den ersten zwei Märztagen. «Diese Aktion ist einerseits den vielen Menschen gewidmet, die in Gesundheitsberufen arbeiten, und andererseits den Menschen in Kurzarbeit und solchen, die besonders hart von der Krise getroffen wurden», wie es auf der Website des Museums heisst. Am Dienstag öffnet auch das Tinguely-Museum wieder seine Tore. Dasselbe gilt für das Kunstmuseum Basel, welches die gesamte erste Woche kostenlos besucht werden kann. Veranstaltungen vor Ort seien derzeit im Kunstmuseum noch nicht möglich, weswegen es weiterhin Angebote über Videokonferenzen geben soll, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Baselbiet kann ab dem 1. März Augusta Raurica wieder besucht werden. Die Aussenanlagen und Tierpark sind frei zugänglich, wobei die Maskenpflicht gilt, wie es auf Anfrage heisst. Das Museum selber ist bis zum 26. März wegen der Einrichtung einer neuen Ausstellung geschlossen, hingegen kann das Römerhaus kostenlos besichtigt werden.

Auch öffnet das Museum.BL in Liestal seine Türen am Dienstag wieder – auch hier gilt Maskenpflicht. Die Ausstellungen «Wildes Baselbiet», «Seidenband» und «Bewahre!» sind geöffnet und werden mehrmals täglich desinfiziert. «La, la, la. Eine Ausstellung zum Mitsingen» bleibt hingegen bis auf weiteres geschlossen.

Freizeiteinrichtungen und Tierpark Lange Erlen

Im Seilpark geht Sicherheit vor, mit oder ohne Corona. Bild: Archiv bz

Der Deinkick Solarbob + Seilpark Langenbruck ist ab dem 7. März jeweils sonntags von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet, sofern das Wetter «schön und warm» ist. Ab April bis Mitte Oktober kann die Solarbobanlage dann dienstags bis sonntags besucht werden. Auf dem gesamten Areal des Parks ist es Pflicht, zwei Meter Abstand zu waren und eine Schutzmaske zu tragen. Letztere muss ebenso wie Handschuhe selbst mitgebracht werden.

Noch für weitere zwei Monate geschlossen bleibt der Waldseilpark Wasserfallen, dies saisonbedingt. Voraussichtlich wird der Kletterpark erst ab Mai öffnen und auch dann nur, wenn es die Witterung zulässt. Für einen zukünftigen Besuch im Park gilt weiterhin das schon im letzten Jahr angewandte Schutzkonzept. Dieses beinhaltet unter anderem die Maskentragpflicht während Instruktion und Ausrüstung und eine vorgängige Reservation zur Vermeidung von Warteschlangen.

Eine Anfrage an den Swiss Mega Park in Frenkendorf, ob dessen Aussenbereiche für Padel-Tennis und Outdoor-Minigolf ab dem 1. März öffnen werden, blieb unbeantwortet.

Ebenso wie der Zolli kündigt auch der Tierpark Lange Erlen die erneute Öffnung ab dem kommenden Montag an. Maximal 1400 Besuchende dürfen sich gleichzeitig im Park aufhalten, weiterhin gelte die Maskenpflicht und die Einhaltung von genügend Abstand, heisst es auf der Website. Die Häuser im Park blieben weiterhin geschlossen. Verpflegungsmöglichkeiten biete der Erlen-Kiosk mit Take-away an, dies allerdings ohne Sitzgelegenheit.