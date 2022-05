Lohn-Poker Kantonsspital Baselland will Pflegenden Lohn besonders stark erhöhen, darf aber nicht Die Lohnverhandlungen zwischen dem KSBL und den Sozialpartnern sind blockiert, weil diese nicht wollen, dass eine bestimmte Berufsgruppe bevorzugt wird. Eine Einigung ist keine in Sicht. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Was das Uni-Spital Basel gemacht hat, will auch das KSBL: Dem Pflegepersonal den Lohn überproportional anheben. Sandra Ardizzone/Archiv

Viele der 3370 Mitarbeitenden des Kantonsspitals Baselland fragen sich wohl: Wo bleibt eigentlich die diesjährige Lohnerhöhung? Die Antwort: Das KSBL will die Saläre anheben. Doch die Sozialpartner sind nicht einverstanden mit dem vom Spital vorgeschlagenen Verteilschlüssel. Er entspreche nicht dem Gesamtarbeitsvertrag. Und so sind die Verhandlungen, die schon im Herbst begannen, blockiert. Gut möglich, dass ein Schiedsgericht den Konflikt beenden muss.

«Der Punkt, bei dem wir und die Sozialpartner uns noch nicht einig werden konnten», sagt Kantonsspital-CEO Norbert Schnitzler, «betrifft die Frage, wie man das Geld ausschüttet: Sollen alle Mitarbeitenden prozentual gleich viel erhalten, oder soll man die Löhne für einzelne Berufsgruppen zusätzlich erhöhen können?» Das KSBL hat speziell an eine Gruppe gedacht: an die Jungen. Schnitzler:

«Wir haben bei einer Lohnanalyse festgestellt, dass sich insbesondere die Löhne für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger nach Ausbildung eher im unteren Bereich der Lohnbänder bewegen.»

Die genannte Gruppe ist in der Pflege besonders stark vertreten. Das KSBL fühlt sich vom politischen Willen getragen bei seinem Ansinnen. 2021 hatte das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt zur Pflege-Initiative, die zum Ziel hat, die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche zu verbessern.

Auch das Unispital Basel hat die Pflegenden belohnt

Zudem sprach sich der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) zu Beginn der Coronakrise 2020 in einem bz-Interview für höhere Löhne für das nicht-ärztliche Personal im Gesundheitswesen aus. Nicht zuletzt hat das Universitätsspital Basel per 2022 explizit die Löhne von Pflegenden erhöht.

Als Eigner des Kantonsspitals kann der Kanton dem Spital zwar die Strategie vorgeben, direkten Einfluss auf die Lohngestaltung hat er aber keinen. Trotzdem dürfte die KSBL-Leitung Webers Votum als Auftrag verstanden haben. Eines sei klar, sagt Spital-CEO Schnitzler:

«Die Lohnerhöhungen stehen nicht zur Diskussion und wir halten an ihnen fest.»

Darum habe man entschieden, die Lohnerhöhungen rückwirkend per 1. Januar 2022 umzusetzen, sobald es zu einer Einigung oder zu einem Schiedsspruch gekommen ist.

Die alljährlichen Lohnverhandlungen mit dem KSBL sind laut Gesamtarbeitsvertrag Sache einer gemeinsamen paritätischen Kommission. Jeweils im Herbst sitzen deren Mitglieder mit Vertretern der Spitalleitung zusammen.

Meist können die Lohnanpassungen schon im Dezember verkündet werden. Vertragsparteien sind auf Arbeitnehmerseite die regionalen Sektionen der Gewerkschaften Syna und VPOD sowie die jeweiligen Berufsverbände des Pflegefachpersonals (SBK) und der Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSOA).

Was im GAV auch steht: Kommt es zu keiner Einigung bei den Lohnverhandlungen, entscheidet ein Schiedsgericht. Seitens VPOD heisst es auf Anfrage zum Verhandlungspoker mit dem Spital: no comment.

Millionenverlust, aber: «Sind auf Kurs»

Das KSBL muss sich bei der Lohngestaltung an die Lohnbänder halten. Gemäss diesen beträgt der unterste mögliche Bruttojahreslohn im nichtärztlichen Bereich 40’000 Franken, knapp 3400 Franken pro Monat. Doch es heisst auch, Monatslöhne unter 4000 Franken kämen in der Regel nicht vor.

Gute Nachrichten fürs Personal konnte das KSBL am Mittwoch vermelden, im Rahmen der Präsentation der Geschäftszahlen 2021. Demnach wurde ein bereits im Vorjahr eingestellter Betrag in der Höhe von 14,5 Millionen Franken fix an die Pensionskasse verbucht.

Die Coronakrise schlug sich in den Geschäftszahlen nieder. Das Spital schloss das vergangene Jahr mit einem Verlust von 6,8 Millionen Franken ab. Im Vorjahr war noch ein Gewinn von 8,1 Millionen erwirtschaftet worden. Die Zahl der Austritte stieg um 3,7 Prozent auf 21’909; das bei praktisch gleich gebliebenem Personalbestand. Man habe die für 2021 gesteckten Ziele erreicht, sagte Verwaltungsratspräsidentin Madeleine Stöckli:

«Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Doch wir sind auf dem richtigen Weg.»

