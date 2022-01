Niedriglohn in der Pflege: Verband fordert einheitliches System

Lohnsystem Nur 20 Franken Lohnerhöhung für Baselbieter Pfleger: «Habe mich dazu entschlossen, den Beruf aufzugeben» Die niedrigen Löhne und geringen Lohnentwicklungen in der Pflege führen zu Unzufriedenheit. Der Personalverband fordert nun ein einheitliches System. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Im Extremfall würden die Bewohnerinnen und Bewohner unter dem Lohnsystem der Pflegeberufe leiden. (Symbolbild) Keystone/Oliver Berg

Körperlich anspruchsvolle Arbeit und lange Tage – bei tiefem Einkommen. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind vor allem seit Beginn der Pandemie Thema. Mit der im vergangenen Herbst angenommenen Pflege-Initiative sollen die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden. Konkret hat das Initiativkomitee vom Bund geregelte Arbeitsbedingungen verlangt, zum Beispiel durch Vorgaben zu Löhnen. Doch ein E-Mail, welches die bz vergangene Woche erreicht hat, zeigt: Eine Initiative kann die Situation nicht von heute auf morgen verändern.

Der diplomierte Pflegefachmann, der sich bei der bz gemeldet hat, ist dreissig Jahre alt und arbeitet – noch – in einem Baselbieter Alters- und Pflegeheim. Trotz sehr guter Bewertung beim Mitarbeitergespräch (MAG), welches dieser Zeitung vorliegt, habe er bloss eine Lohnerhöhung von 20 Franken erhalten. «Ich fühle mich verarscht», sagt er. Nach der Pflege-Initiative sowie der Belastung aufgrund der Pandemie sei dies für ihn ein Schlag ins Gesicht. Er sagt:

«Nun habe ich mich dazu entschlossen, den Beruf aufzugeben.»

Als Mann in der Pflege sei es schwierig, in Zukunft eine Familie ernähren zu können.

Von seinem Team weiss er, dass er nicht der Einzige mit einer geringen Lohnerhöhung ist. Die Entwicklungen im Betrieb hätten sich zwischen einem und 40 Franken bewegt. Für ihn unverständlich. Doch die meisten würden sich früher oder später damit zufriedengeben. «Sie kennen es gar nicht anders und oft haben sie auch gar keine andere Möglichkeit», sagt er.

Bei der Entscheidung, zu bleiben spiele oft auch das Team eine Rolle. Er sagt: «Eigentlich müssten wir in der Pflege bei Lohnverhandlungen am längeren Hebel sitzen, es herrscht ja grosser Fachkräftemangel.» Eine diplomierte Stelle könne bei ihnen kaum mehr besetzt werden.

Persönliche Ziele, Absenzen oder die Erfahrung

Das ist jedoch nur ein Beispiel eines national bekannten Problems. Doch eine Schwierigkeit, die sich zumindest im Baselbiet zeigt, ist die Freiheit der Heime in Bezug auf ihr Lohnsystem. Denn es handelt sich um private Institutionen. Laut Curaviva Baselland orientiert sich ungefähr die Hälfte der Heime mehr oder weniger eng an den kantonalen Löhnen. Die andere Hälfte habe eigene Lohnreglemente ohne einen automatischen Erfahrungsstufenanstieg.

Eine Lohnerhöhung kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. Zum Beispiel die Erfüllung der persönlichen Ziele, Absenzen, die allgemeine Leistung oder das Alter und die Erfahrung. Zudem werden die Löhne häufig auch mit ähnlichen Institutionen verglichen. Dabei ist es gut möglich, dass eine geringe Lohnentwicklung auf die vergleichsweise eher hohen Löhne einer Institution zurückgeht.

Bei einer Umfrage bei den Baselbieter Alters- und Pflegeheimen stösst diese Zeitung auf wenig Rückmeldung. Die Heime würden sich jedoch jährlich an einer Lohnumfrage der Firma Perinnova beteiligen. Auf Basis dieser Umfrage würde dann ein Grossteil der Systeme entwickelt.

Im März soll eine Umfrage gemacht werden

In der Praxis seien die Lohnunterschiede der einzelnen Heime klein, sagt Daniel Bollinger, Präsident von Curaviva Baselland. Der Verband habe sich bisher nicht mit Sinn oder Unsinn der Vielgestaltigkeit befasst.

Im Gegensatz dazu plädiert Daniel Simon, Präsident der Sektion Basel-Stadt und Baselland des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, für ein einheitliches Lohnsystem. Denn so wären die Entwicklungen vergleichbar und für die Mitarbeitenden besser nachvollziehbar. Mit dem Verband möchte er im März eine Umfrage bei den Institutionen starten, um herauszufinden, welche Systeme angewendet werden.

Doch falls ein einheitliches System gewünscht würde: Welches passt? «Den richtigen Ansatz zu finden, ist schwierig», sagt Simon. Ein neues System müsste her. Denn ein leistungsorientiertes, wie es der Kanton Baselland seit Anfang 2022 bei Staatsangestellten einsetzt, könne zwar die Motivation fördern, sei aber auch schwierig. «Wie entscheidet man, was in der Pflege eine gute Leistung ist? Schnelligkeit?», sagt er und ergänzt:

«Im Extremfall leiden dabei die Bewohnerinnen und Bewohner, oder sie werden weniger gefördert.»

Zudem bestehe die Gefahr, dass bei knappen Finanzen schlechtere Bewertungen verteilt werden, um bei den Lohnerhöhungen zu sparen. «Ein Lohnsystem funktioniert nur, wenn genügend finanzielle Mittel vorhanden sind», sagt er.

Intransparente Systeme erhöhen die Lohnungleichheit

Das sei auch bei der kontinuierlichen Erhöhung ein Problem. Diese biete jedoch vor allem jungen Mitarbeitenden Perspektiven. Etwas, das zurzeit oft fehle. Aufstiegsmöglichkeiten gebe es nicht viele. Wer keine Perspektive hat, würde entweder den Job aufgeben oder die Stelle häufig wechseln. Denn, so Simon:

«Wenn Pflegende häufiger die Stelle wechseln, fahren sie punkto Lohn besser.»

Auch die SP-Landrätin und Co-Präsidentin des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) Region Basel, Tania Cucè, sagt: «Ein gutes Lohnsystem ist transparent und muss von den Arbeitgeberinnen mit genügend finanziellen Mitteln versorgt werden, um eine angemessene und kontinuierliche Lohnentwicklung zu ermöglichen.»

Für die Mitarbeitenden müsse jederzeit nachvollziehbar sein, aufgrund welcher Faktoren sich ihr Lohn wie entwickelt hat. «Bei Lohnsystemen mit einer individuellen Lohnentwicklung ist dies oft nicht der Fall», sagt sie. Zudem würden intransparente oder gar willkürliche Systeme die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern erhöhen.

