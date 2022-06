Lucia Mikeler Knaack wird neue Landratspräsidentin

Lucia Mikeler-Knaack Die neue Baselbieter Landratspräsidentin war einst das «Enfant terrible der Hebammenschule» Am Donnerstag wird die SP-Landrätin höchste Baselbieterin. An erster Stelle steht aber ihr Beruf: Die Hebamme lebt für den Job. Wie sie ihre Leidenschaft gefunden hat und wie diese Einfluss auf ihre Politik nimmt. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Lucia Mikeler wird neue Landratspräsidentin. Nicole Nars-Zimmer

Derzeit häufen sich die Termine für Lucia Mikeler Knaack (SP): Sie wird am Donnerstag neue Landratspräsidentin. Eine aussergewöhnliche Situation; fixe Termine gibt es eigentlich kaum in ihrem Leben. Sie kann an einem Fest sein, im Landrat oder schlafend im Bett, wenn bei einer Klientin die Wehen einsetzen. «Dann kann man nicht einfach sagen: ‹Ich kann grad nicht, wartet noch ein paar Stunden›», sagt sie und lacht.

Abgesehen von Ferien und freien Tagen, an denen sie eine Vertretung hat, lässt Mikeler zu jedem Zeitpunkt alles fallen, um ihre Klientinnen bei der Geburt zu unterstützen. Wie sie selber sagt: «Mein Beruf ist mein Leben.» Mikeler ist zuerst Hebamme, dann Politikerin.

Hebammenschule bei den Nonnen

Die Leidenschaft stammt aus frühen Zeiten; 16-jährig hatte Mikeler während des Gymnasiums einen Ferienjob auf der Wochenbettabteilung des Spitals in Rheinfelden, wo sie aufgewachsen ist. Der Zufall wollte es, dass Mikeler eines Tages im Gebärsaal aushelfen und eine Geburt miterleben durfte. Was sie faszinierte, war die Verbindung, das Vertrauensverhältnis zwischen Hebamme und Mutter.

«Ab diesem Moment war für mich klar: Das ist es.»

Frauen sollen, so fand sie, gebären können, wie sie es wollen ­– und nicht, wie es ihnen von Ärzten vorgeschrieben wird.

Das Gymnasium brach sie zum Unmut ihrer Eltern ab, verbrachte Zeit im Tessin und der Westschweiz, um sich die für die Hebammenschule erforderlichen Sprachkenntnisse anzueignen. 18-jährig begann sie die dreijährige Ausbildung in Luzern: «In einem katholischen Kanton, geführt von Nonnen», erzählt Mikeler und hebt die Augenbrauen an. «Ich war ein bisschen das Enfant terrible der Hebammenschule», fügt sie an. Vieles habe sie hinterfragen müssen und nicht einfach hinnehmen können. So etwa, dass die Diplomfeier in der Kirche stattfand – ihr Jahrgang feierte schliesslich in der Aula. Auch schaffte sie es, den eigentlich verbotenen Männerbesuch – mit Auflagen – zu lockern.

Auch die Hierarchien an der Schule bereiteten ihr Mühe: Sie sei ein Kind der späten 68er-Bewegung, erklärt die 1958 geborene Mikeler. «Es gab den Professor, den Stellvertreter, den Leitenden Arzt, den Oberarzt», beginnt sie aufzuzählen, ihre Hand rückt in der Luft von hoch über ihrem Kopf mit jedem Titel etwas nach unten. Sie rutscht unter den Tisch: «Und hier unten kamen wir Hebammen.» Eine einzige Ärztin habe es gegeben; ein Vorbild für Mikeler: «Sie hat sich auch getraut, den männlichen Kollegen und Vorgesetzten Paroli zu bieten.»

Diese Erfahrungen seien unter anderem ein Grund gewesen, weshalb sie sich später für die Akademisierung der Ausbildung an der Fachhochschule einsetzte. «Wenn wir Hebammen mit den Ärzten mithalten wollen, müssen wir auf demselben Niveau mitreden können», begründet sie. 1990 hat Mikeler das erste Geburtshaus in Muttenz mitgegründet, seit 2007 führt sie ihre eigene Praxis. Geburten führt sie im Bethesda-Spital als Beleghebamme durch. Der Graben zwischen Ärzten und Hebammen sei inzwischen zugeschüttet, man begegne sich auf Augenhöhe.

Bei Abtreibungsverbot geht sie in die Opposition

Ihre feministische Haltung bestärkt haben neben der Geschlechterverteilung im Spital weitere Themen während der Ausbildung, so etwa die Regeln um den Schwangerschafts­abbruch. «Damals in den 80er-Jahren war das strafbar», erzählt sie; erst seit 2002 gilt in der Schweiz die Fristenlösung, nach welcher eine Frau bis zur 12. Schwangerschaftswoche abtreiben darf. «Erst seit dann muss sie nicht mehr zu einem Gespräch mit einem Psychiater», sagt Mikeler und schüttelt den Kopf.

Wenn sie von den USA hört, wo der Oberste Gerichtshof am vergangenen Freitag das nationale Recht auf Abtreibung gekippt hat, fühle sie sich 40 Jahre zurückversetzt: «Das ist einfach nur schlimm. Und es wird auch in der Schweiz zum Thema», sagt Mikeler und spricht damit zwei Volksinitiativen zur Abtreibung an, die zwei SVP-Nationalrätinnen lanciert haben. Die eine fordert einen Tag Bedenkzeit, die andere richtet sich gegen die Praxis der Spätabtreibungen. Dass Schwangerschaftsabbrüche in der Schweiz wieder strafbar werden, kann sich Mikeler nicht vorstellen. Sollte das Thema in der Baselbieter Politik aber aufgegriffen werden, würde sie «sofort voll in die Opposition».

Von der Kindergartenpflege bis in den Landrat

Laut und aufdringlich kennt man Mikeler aus dem Landrat eigentlich nicht, sie drängt sich nicht an die Öffentlichkeit. «Ich bin eher jene, die im Hintergrund schaltet und waltet», erklärt sie. In die Politik eingestiegen ist sie 1995, als sie mit ihrer Familie von Basel nach Bottmingen zog. «Uns war klar: Wenn wir hier bleiben, wollen wir uns engagieren», sagt sie heute. Nach dem Eintritt in die SP seien rasch die ersten Anfragen für Ämter gekommen, von der Kindergartenpflege und der Primar- und Sekundarschulpflege über den Gemeinderat bis in den Landrat habe sie schliesslich die «klassische Politkarriere» hingelegt.

Ihre Hauptthemen Gesundheit und Soziales begleiten sie aus der Berufswelt. Das zeigt ein Blick in ihre Vorstösse im Landrat: Vorgeburtlicher Mutterschutz für Kantonsangestellte, die Einführung von Elternzeit, Zugang zu Verhütung für Sozialhilfebeziehende.

Doch wie funktionierte ihre Politikkarriere neben ihrem Beruf, den sie im Vollzeitpensum ausführt, und zwei Kindern (geboren 1992 und 1995)? «Manchmal war es wirklich schwierig, alles unter einen Hut zu bringen», erzählt Mikeler.

«Ich bin ab und zu an die Grenzen gekommen.»

Geklappt habe es nur, weil ihr Mann sein Pensum auf 80 Prozent reduzierte, und wegen ihrer Mutter, die aushelfen konnte: «Ohne sie wäre das nie gegangen.»

Ein schlechtes Gewissen habe sie ab und zu dennoch gehabt. Nicht, weil sie viel arbeitete, sondern weil sie zu ungewöhnlichen Zeiten davonrennen musste – beispielsweise beim Spielen auf dem Kinderspielplatz oder einem Geburtstagsfest.

Ein Brief, der ihr ihre Tochter achtjährig zum Muttertag geschrieben habe, habe ihr dieses schlechte Gewissen genommen: «Liebe Lucia, ich finde, du bist die beste Mama der Welt, weil du nicht immer zu Hause bist», zitiert Mikeler und lacht. «Da wusste ich: Es ist in Ordnung.» Auch heute sähen es ihre Kinder als positiv, dass ihre Mutter keine «Glucke» war, wie sie selber sagt. Die Kinder nennen die Eltern beim Vornamen, das habe sie ihnen so gelehrt – auf dem Spielplatz hiessen alle Frauen Mami, erklärt sie.

Für Hobbys hat sie keine Zeit

Zeit für sich selber bleibt bei den verschiedenen Hüten, welche die 63-Jährige trägt, kaum. «Ich habe aber auch keine Hobbys», meint sie schulterzuckend, «ich brauche das gar nicht und habe auch keine Zeit dafür.» Regelmässig fährt sie Mountainbike oder arbeite im Garten, das reiche aus. Im Präsidialjahr wird die Zeit wohl noch etwas knapper: Dutzende Anlässe werden auf dem Programm stehen. Sie hofft, während ihrer Zeit als höchste Baselbieterin den Landrat sicher und ohne Pannen durch die Debatten zu führen – und diese, wie es wohl jeder und jede in ihrer Rolle auch schon gehofft hat, effizienter zu gestalten. «Vielleicht schaffe ich das ja mit Diplomatie und meinem Humor», hofft sie.

Während des Präsidialjahres will die Bottmingerin beruflich ausserdem kürzertreten. Sie wird nächstes Jahr 65, ganz aufhören sei aber noch keine Option – vorerst nehme sie nur noch Frauen an, die schon einmal mit ihr geboren haben. Das Ziel sei, nach dem Jahr mit der Hebammenarbeit aufzuhören. Nach rund 3000 geborenen Kindern keine einfache Sache für die Frau, die nur selten stillsteht.

«Ich könnte mich dann voll auf die Politik konzentrieren, sollte ich wieder gewählt werden. Und wer weiss, vielleicht geniesse ich es ja plötzlich, nicht ständig auf Pikett zu sein.»

