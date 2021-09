Lupsingen Der Dorfspielplatz ist für viel Geld neu gestaltet worden – dank initiativer Einwohner Nicht die Gemeinde Lupsingen, sondern Leute aus der Dorfbevölkerung haben sich ins Zeug gelegt, damit ein Spielplatz entstehen konnte, der ganz auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten ist. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Für die Kinder ein Paradies – der neue Spielplatz im Dorfzentrum. Kenneth Nars

Im Juni des vergangenen Jahres wurde das Projekt fertiggestellt. Seither wird der Dorfspielplatz in Lupsingen rege genutzt. Am Samstag steht die feierliche Einweihung an.

Eine siebenköpfige Arbeitsgruppe unter der Leitung von Elian Wüthrich machte sich im August 2018 an die Arbeit. Sie erarbeitete ein Konzept und brachte 100'000 Franken von Sponsoren und privaten Spendern zusammen. Dabei konnte das Projektteam auf die Erfahrung seiner Leiterin zählen. Wüthrich wohnt seit sieben Jahren in Lupsingen und hat zuvor schon den Spielplatz Brunnmatt in Liestal initiiert.

Die Gemeinde Lupsingen hätte ohnehin etwas unternehmen müssen, weil sich der bestehende Spielplatz in einem schlechten Zustand befand. Da kam die Bereitschaft der jahrelangen Beobachterin und Benutzerin von Spielplätzen, sich für eine Neugestaltung zu engagieren, wie gerufen. Elian Wüthrich findet, es macht Sinn, wenn sich diejenigen einbringen, die Bedarf nach einem Spielplatz haben und ihn dann auch nutzen.

«Ich habe schon viele Spielplätze gesehen, bei denen es die Gemeinde zwar gut gemeint hat, die aber nichts taugen. Man kann eben mit viel Geld auch viel schlecht machen»,

meint Wüthrich.

Eine grosse Aufgabe war, mindestens 100'000 Franken an Sponsoring- und Spendengeldern zu sammeln. Die Gemeindeversammlung vom März 2019 hatte einen maximalen Beitrag von 40'000 Franken gesprochen, um das Projekt von insgesamt 140'000 Franken zu realisieren.

«Das Geld brachten wir dank vieler Sponsoren zusammen»,

freut sich Wüthrich und fügt an: «Wir hatten jedoch Glück, dass wir das vor Corona geschafft hatten.» Jetzt wäre es ziemlich harzig. Geldgeber ab 500 Franken sind auf dem Sponsorenschild namentlich erwähnt, solche ab 5000 Franken zusätzlich mit Firmenlogo versehen. Eine entsprechende Gegenleistung motiviere, einen höheren Betrag zu investieren, ist die Leiterin der Arbeitsgruppe überzeugt.

Resonanz ist «sehr positiv»

Seit gut einem Jahr ist der Lupsinger Dorfspielplatz in Betrieb. Die Geräte aus Robinienholz mit dem Baumhaus als Prunkstück stossen bei den Kindern auf riesige Begeisterung. Die Begrünung wurde sorgfältig und naturnah gestaltet, die Bepflanzung erfolgte mit Hilfe von Dorfbewohnern. Die Resonanz ist «sehr positiv», bestätigt Wüthrich.

Der Spielplatz ist ebenfalls ein Begegnungsort für Jung und Alt. Er ist ideal gelegen: im Ortskern – beim Dorfplatz zwischen Gemeindehaus und Einkaufsladen. Dort hat es zudem Parkplätze, und die Bushaltestelle befindet sich in der Nähe. Dies locke auch Leute aus anderen Dörfern hierher, erzählt Elian Wüthrich. Auf der mit Mergel versehenen Verbindung zwischen Dorf- und Spielplatz verweilten sich abends hin und wieder erwachsene Personen mit Boule.

«Die ganze Umgebung wurde enorm aufgewertet.»