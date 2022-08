Lupsingen: Dorfbrunnen läuft trotz Wasserknappheit weiter

Lupsingen Während die Bevölkerung Wasser spart: Laufender Dorfbrunnen sorgt für Unmut Die Gemeinde ruft ihre Bevölkerung zum Wassersparen auf und lässt einen Dorfbrunnen gleichzeitig weiter laufen. Das sorgt bei einem Anwohner für Unverständnis. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Der Dorfbrunnen in Lupsingen plätschert trotz Wasserknappheit weiter vor sich hin. Nicole Nars-Zimmer

Die anhaltende Trockenheit hält viele Baselbieter Gemeinden weiterhin in Atem. So auch Lupsingen. Aufgrund des tiefen Grundwasserstands in Bubendorf, von wo Lupsingen sein Wasser bezieht, hat die Gemeinde ihre Bewohnenden zum sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen.

In einer Verfügung untersagt Lupsingen seiner Bevölkerung bis auf weiteres, Schwimmbäder zu füllen, Fahrzeuge zu waschen und den Rasen im Garten zu wässern. Damit wurden in den vergangenen zwei Wochen etwa 50'000 Liter Wasser pro Tag eingespart. Gleichzeitig wurden alle Brunnen in Lupsingen abgestellt – bis auf einen.

Laufender Brunnen sorgt bei Anwohner für Unverständnis

Der Brunnen bei der Bushaltestelle Dorf läuft noch immer. Das habe Tradition, meint Sascha Schob. Er ist Vizepräsident des Gemeinderats und zuständig für die Wasserversorgung. Bereits vor seinem Amtsantritt vor rund vier Jahren sei es Praxis gewesen, bei Trockenheit alle Brunnen bis auf den bei der Bushaltestelle abzustellen.

Dass aus diesem einen Brunnen noch immer Wasser läuft, stösst bei einem Anwohner auf grosses Unverständnis:

«Uns Einwohnern wird gesagt, wir müssen Wasser sparen, und die Gemeinde lässt den Brunnen laufen. Das ergibt für mich keinen Sinn.»

Seinen Unmut hat er auch dem Gemeinderat so mitgeteilt. Dieser habe ihn und seine Beschwerde aber abgewiesen. «Ich fühle mich nicht ernst genommen», sagt der Anwohner gegenüber der bz.

Brunnen sind nur ein kleiner Teil des Verbrauchs

Doch warum läuft der eine Brunnen noch? Schob erklärt: «Das Wasser aus dem Dorfbrunnen fliesst in das Langmattbächli und versickert anschliessend im Boden. Auch wenn es nur eine kleine Menge ist, hilft das der Natur und den Tieren.»

Ausserdem würden die rund 4'000 Liter Wasser, die täglich aus dem Brunnen fliessen, nur einen kleinen Teil des täglichen Wasserverbrauchs von Lupsingen ausmachen. Dieser beträgt in Spitzenzeiten das Hundertfache. Der Brunnen biete zudem eine willkommene Erfrischung für Velofahrerinnen, Wanderer und Fahrgäste des Busses.

Der empörte Anwohner gibt sich mit dieser Begründung jedoch nicht zufrieden. Er gibt zu Bedenken, man könne den Brunnen mit einem Hahnen ausstatten. Damit könnten Durstige etwas trinken, ohne dass die ganze Zeit das Wasser läuft.

Wasser ist in Trockenzeiten ein sehr emotionales Thema. Das zeigt diese Episode aus Lupsingen deutlich. Die Gemeinde hat mit ihren Massnahmen auf jeden Fall erreicht, dass sich die Bevölkerung Gedanken zum sparsamen Umgang mit Wasser macht. Auch wenn die Meinungen darüber auseinandergehen.

