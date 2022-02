Basler Fasnacht: Cliquen, Guggen und Schnitzelbänkler freuen sich

Maske weg, Larve auf Cliquen, Guggen und Schnitzelbänkler freuen sich auf die Basler Fasnacht – die Wagen sind enttäuscht Für viele hat sich das Zuwarten der Basler Regierung und des Fasnachts-Comités gelohnt: Nach Monaten der Planungsunsicherheit kann die Fasnacht stattfinden. Aber nicht für alle. Aimee Baumgartner und Andreas Möckli Jetzt kommentieren 09.02.2022, 19.43 Uhr

In diesem Jahr wird es in Basel wieder einen Morgenstreich geben. Archivbild: Roland Schmid

Es soll eine Fasnacht für die Aktiven geben. Das betonten die Vertreter der Basler Regierung mehrfach an der lange ersehnten Medienkonferenz am Mittwochmittag im Congress Center. Man wolle bewusst ein Volksfest für die ganze Region verhindern, sagte der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Auf Extrazüge und zusätzliche Tram- und Busverbindung für den Morgenstreich wird deshalb verzichtet. Wer pünktlich um 4 Uhr zum Lichterlöschen in der Basler Innenstadt sein will, muss laufen, das eigene Fahrzeug nehmen oder in der Stadt übernachten.

«Wir freuen uns enorm, dass wir am Montag um 4 Uhr einstehen und für 72 Stunden Fasnacht machen dürfen», sagt Cathrin Balmelli, Obfrau der Stammclique Naarebaschi. Das Sujet und die Laterne seien bereit. Der Entscheid der Regierung sei angesichts der Pandemie grosszügig. Guy Macquat von den Basler Bebbi findet: «Viel besser hätte es nicht kommen können». Die Stammclique hatte eine Alternativfasnacht im Mai vorgeschlagen, macht jetzt aber wie alle im März mit.

Die Kannibâle an der Fasnacht 2015. Juri Junkov

Fabian Schürch ortete in seiner Guggenmusik Kannibâle bereits grosse Vorfreude, als der Bundesrat markante Lockerungen ankündigte. «Nach dem gestrigen Entscheid ist die Euphorie nochmals grösser», sagt der Präsident. Glücklich sind auch die Schnitzelbänkler. So findet es Edi Etter, Obmann des Schnitzelbank-Comités, wichtig, dass es eine Beizenfasnacht gibt. Andreas Kurz, Obmann der Stammclique VKB, freut sich speziell auf den Morgenstreich. Das sei eine Basler Besonderheit, die es sonst nirgends gebe, sagt Kurz.

Doch der Morgenstreich ist nur für die Pfeiferinnen und Tambouren reserviert. Dennoch kann Patrick Müller, Obmann der IG Gugge, den Entscheid der Regierung zum fehlenden öffentlichen Verkehr am Morgenstreich nicht nachvollziehen. «Ich weiss nicht, wie die ganzen Aktiven aus dem Baselbiet so in die Stadt kommen sollen.»

Keller sind 2022 für die Passiven passé

Ebenfalls zu Reden geben die Entscheide zu den Restaurant und Cliquenkellern. Letztere dürfen während der Fasnacht nur von den eigenen Mitgliedern besucht werden. Macquat von den Bebbi bezeichnet dies als Wermutstropfen. «Ich hätte mir etwa eine Platzbeschränkung vorstellen können.» Besonders die Guggen und Cliquen mit zentral gelegenen ­Kellern würden dadurch Umsatzeinbussen erleiden, sagt Müller.

Die Basler Bebbi an der Fasnacht 2016. Martin Toengi

Das Thema Cliquenkeller macht auch den Schnitzelbänklern Bauchweh. «Das wilde Herumziehen am Dienstag ist für viele ein Highlight», sagt Daniel Flury, Obmann der Schnitzelbankgesellschaft BSG. «In den Kellern ist alles ungezwungener und die Leute verweilen länger. Zudem wechselt das Publikum immer wieder». Deshalb hofft er, dass diese Einschränkung mit dem Bundesratsentscheid nächsten Mittwoch fällt. Die Regierung will aber unabhängig davon an den präsentierten Regeln festhalten.

Drei Stunden vor dem Endstreich müssen die Beizen zu machen

Auf Kritik stöss der Beizenschluss um 1 Uhr. Diesen Entscheid kann VKB-Obmann Andreas Kurz nicht nachvollziehen. Vor allem mit Blick auf den Fasnachtsmittwoch sei der Regierungsentscheid schwierig. «Wir werden uns überlegen müssen, ob wir am Donnerstag um 1 Uhr Schluss machen und noch mit einem Glas anstossen». Bis zum Endstreich um 4 Uhr rund um den Cliquenkeller zu gässeln, stelle er sich schwierig vor.

Auch Schürch von den ­Kannibâle ist gespannt, wie die Regierung den Entscheid durchsetzen will, die Restaurants um 1 Uhr zu schliessen. Das gesellige Zusammensein in einer Beiz zu später Stunde werde wegfallen. «Die Fasnacht wird sich vermutlich stärker nach draussen verlagern, vor allem wenn das Wetter so gut ist wie zurzeit», sagt Schürch.

Pia Inderbitzin, Obfrau des Fasnachts-Comités, an der Medienkonferenz. Kenneth Nars

Gross ist die Enttäuschung unter den Wagen-Cliquen. Am Abend vor der Medienkonferenz der Basler Regierung haben die Warteck-Rueche ein 13-seitiges Konzept für eine Wagenfasnacht ausgearbeitet. Comité-Obfrau Pia Inderbitzin erstickte die Hoffnung sogleich. Es werde definitiv keine Cortège geben.

Wagen klagen über geringe Wertschätzung

Jonas Kiefer von den Warteck-Rueche zeigt sich sehr ernüchtert. «Für alle ist eine Fasnacht möglich, nur für uns Wagen nicht.» Ständig spreche das Comité und die Regierung von aktiven Fasnächtlern. Dabei gingen die Wagen-Cliquen stets vergessen.

«Die Wertschätzung uns gegenüber ist klein, obwohl am Cortège normalerweise über 100 Gespanne mitmachen», sagt Kiefer. Zu keinem Zeitpunkt hätten Gespräche oder eine Diskussion darüber stattgefunden, wie die Wagen an der Fasnacht hätten teilnehmen können.

