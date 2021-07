Masken-Debakel 7 Franken 95 pro Stück: Auch Baselland kaufte sündhaft teure FFP2-Masken Die umstrittene Firma Emix drehte in der ersten Coronawelle auch dem Landkanton Atemschutzmasken an. Ob minderwertige unter der Lieferung der Zürcher Jungunternehmer waren, ist unklar. Gewiss ist aber: Baselland hat von irgendjemandem schlechte Ware gekauft, wie Prüfberichte belegen. Hans-Martin Jermann 16.07.2021, 05.00 Uhr

Solche KN95-Masken sind in der Theorie den FFP2-Masken ebenbürtig. Der Kanton Baselland wurde mit mangelhaften KN95-Masken aus China sowie mangelhaften FFP2-Masken aus Indien beliefert. Keystone

Der Fall sorgte schweizweit für Empörung: Zwei Zürcher Jungunternehmer hatten mit ihrer Firma Emix Trading GmbH der Armee zu Beginn der Pandemie FFP2-Masken zu einem Stückpreis von 9.90 Franken verkauft. Gemäss Recherchen der «Rundschau» von SRF hatte Emix in der ersten Coronawelle zudem Atemschutzmasken mit einer geradezu lausigen Filterleistung vertrieben. Wie in den letzten Monaten peu à peu bekannt wurde, drehte die umstrittene Handelsfirma mit Sitz in Zug mehreren Kantonen und Institutionen importierte Masken an.

Auch dem Kanton Baselland: Das Ressourcen-Management des Krisenstabs bestellte bei der Emix GmbH Ende März 2020 einmalig 30'000 FFP2- respektive KN95-Masken zu einem Stückpreis von 7.95 Franken, wie Krisenstab-Sprecher Rolf Wirz auf Anfrage der bz bestätigt. Totalwert des Auftrags: 238’500 Franken. 7.95 Franken pro Atemschutzmaske: Das entspricht mehr als dem Dreifachen des aktuellen Marktpreises. Wucher oder nicht?

Im Zusammenhang mit Masken-Verkäufen hat die Zürcher Staatsanwaltschaft Anfang 2021 eine Strafuntersuchung eingeleitet. Zu betonen ist auch, dass im Frühjahr 2020 in der Schweiz Masken generell, geschweige denn die höherwertigen FFP2-Masken Mangelware waren. In diesem Umfeld einen korrekten Preis zu ermitteln, ist nicht ganz trivial. Es gilt die Unschuldsvermutung.

«Nicht bestanden» lautet das Urteil zweier Prüfberichte

Die bedeutendere Frage ist ohnehin, ob die von Emix ins Baselbiet gelieferten FFP2- und KN95-Masken qualitativ in Ordnung waren. Dazu ist vom Kanton keine klare Aussage erhältlich. Der bz sind zwei Prüfberichte zugespielt worden, welche die Zentrale Beschaffungsstelle des Kantons bei der Witterswiler Firma Biolytix in Auftrag gegeben hat. Demnach hat sowohl eine in Indien produzierte FFP2-Maske als auch eine aus China stammende KN95-Maske das Prüfverfahren für Coronapandemie-Atemschutzmasken (CPA) nicht bestanden. Bei den KN95-Masken handelt es sich um einen chinesischen Standard, der den in Europa zertifizierten FFP2-Masken zumindest in der Theorie ebenbürtig ist.

Ob es sich bei den mangelhaften Atemschutzmasken um solche der Firma Emix handelt, könne man nicht sagen, sagt Wirz. Die Wareneingänge seien nach Artikel, nicht nach Lieferant eingelagert worden. Zudem habe sich auf den Verpackungen kein Aufdruck des Lieferanten befunden. Auch auf Kartons und Schachteln standen in der Regel nur der Name des Herstellers und Angaben zum Produkt.

Mangelhafte Masken in «nicht sensitivem Bereich»

Insgesamt hat Baselland rund 260’000 FFP2/KN95-Masken eingekauft sowie weitere 8 Millionen Hygienemasken, wie sie aktuell etwa im ÖV getragen werden müssen. Total bezahlte der Kanton dafür 5,3 Millionen Franken. Mit Masken aus dem Ressourcen-Management bedient wurden Abklärungs- und Teststationen, die Polizei, die kantonale Verwaltung, Schulen sowie Alters- und Pflegeheime. Das Kantonsspital Baselland (KSBL) habe sich soweit möglich eigenständig versorgt. Mangelhafte FFP2-Masken wurden in einem «nicht sensitiven Bereich» verwendet, betont Krisenstab-Sprecher Wirz.