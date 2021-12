Laufen Massenprügelei: Den jugendlichen Schlägern droht eine Anklage wegen Raufhandel In Laufen kam es vor zwei Wochen zu einer Massenschlägerei mit rund 100 Personen. Der Aufruf zur Zusammenrottung fand in Gruppenchats auf Whatsapp statt. Für die Beteiligten könnte das Handgemenge rechtliche Folgen haben. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Zwischen Jugendlichen kommt es immer wieder zu Schlägereien. Dass daran wie in Laufen 100 Personen beteiligt sind, ist jedoch eine Seltenheit. Symbolbild/Oliver Menge

Was sich am Samstagabend vor zwei Wochen in Laufen ereignete, schreckte das 5800-Einwohner-Städtchen und die Region Basel auf: Rund 100 Jugendliche und junge Erwachsene lieferten sich zwischen Eishalle und Bahnhof eine Massenschlägerei. Einige der Beteiligten wurden dabei verletzt.

Bei der Baselbieter Polizei und der Jugendstaatsanwaltschaft laufen die Ermittlungen. Wie Polizeisprecher Adrian Gaugler erklärt, seien Befragungen in Gange und man sei dabei, mögliche Videoaufnahmen auszuwerten. Informationen zum Hintergrund der Schlägerei kann die Polizei nicht geben. In einer ersten Medienmitteilung hiess es, dass sich die Beteiligten einerseits mit dem Baselbieter Laufental, andererseits mit dem angrenzenden Solothurner Bezirk Thierstein identifizierten.

Mehrere Straftatbestände könnten erfüllt sein

In Laufen bewegt die Massenschlägerei die Bevölkerung. Der ehemalige Stadtpräsident und Anwalt Alex Imhof thematisierte das Geschehen im Newsletter der Anwaltskanzlei RS Rechtsservice AG. «Ich war kurz vor der Schlägerei in diesem Gebiet unterwegs», sagt er auf Anfrage. Als Laufner mit eigener Kanzlei vor Ort beschäftigte ihn der Fall sehr.

«Meine Kinder sind zwar schon ein wenig älter. Aber sie sind noch nicht lange aus dem Teenageralter raus.»

Eine Schlägerei dieses Ausmasses ist Alex Imhof noch nie zu Ohren gekommen. «Unsere Kanzlei hat in der Vergangenheit selber mit Schlägereien zu tun gehabt. Jedoch jeweils zwischen wenigen Personen.»

Im Newsletter der Anwaltskanzlei sind verschiedene Straftatbestände aufgeführt, derer sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen schuldig gemacht haben könnten: Raufhandel, Angriff und einfache Körperverletzung. Bei einem Raufhandel handelt es sich um eine tätliche Auseinandersetzung, an der mindestens drei Personen aktiv teilnehmen. Hier wäre es möglich, dass eine grössere Anzahl Personen verurteilt wird. Gemäss Schweizer Strafgesetzbuch ist bei einem Raufhandel nur nicht strafbar, «wer ausschliesslich abwehrt oder die Streitenden scheidet».

Die Kanzlei schreibt auch über allfällige Hintergründe der Schlägerei: «Wie man hört, sind die Gruppen in Gruppenchats auf Whatsapp organisiert. Mit Hilfe dieser Chats waren vor der Schlägerei entsprechende Aufrufe zur Zusammenrottung gemacht worden, und nach der Schlägerei wurden Bilder in diesen Chats veröffentlicht», heisst es im Newsletter. Eine in Gruppenchats gemachte öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit wäre ebenfalls strafbar.

Leiterin von Jugendsozialwerk sieht kein Gewaltproblem

Viele der beteiligten Personen sind noch minderjährig. «Beim Jugendstrafrecht steht der Schutz und die Erziehung der Jugendlichen im Vordergrund», sagt Alex Imhof. Von einer Bestrafung könne etwa abgesehen werden, wenn die Schuld und die Tatfolgen gering seien.

Wenige hundert Meter vom Gebiet entfernt, wo die Schlägerei stattfand, betreibt das Jugendsozialwerk JSW zweimal wöchentlich einen Treffpunkt für Jugendliche. Ein Gewaltproblem bei den Anwesenden stellt Leiterin Sarah Stöckli nicht fest. Sie sagt zwar:

«Rangeln unter Freunden gehört bei den Jungs zur Entwicklung dazu. Sie brauchen Körperkontakt.»

Aber diese Rangeleien seien fernab von einer Prügelei wie vor zwei Wochen. «Wenn wir sehen, dass jemand Gewalt anwendet, gehen wir dazwischen und suchen das Gespräch.» Ihr Team zeige offen und ehrlich auf, dass Gewalt niemals eine Lösung sei.

