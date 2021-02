massentests Massive Ausweitung: Baselland will rund 50'000 Personen pro Woche auf Corona testen Im Kampf gegen das Coronavirus schlägt der Kanton Baselland einen wichtigen Pflock ein: Er führt breite und wiederholte Massentests durch für Personen, die viel Kontakt mit anderen haben. Hans-Martin Jermann 02.02.2021, 15.31 Uhr

PCR-Tests sollen dabei zum Einsatz kommen. Sandra Ardizzone



Baselland legt los mit Massentests: Ab sofort werden nun in einer Initialphase an Schulen sowie in der kantonalen Verwaltung Speicheltests auf PCR-Basis durchgeführt. Anstelle der unbeliebten und unangenehmen Stäbli-Tests können die Testwilligen ins Röhrli spucken. In den kommenden Wochen wird dieses Testing dann auf Mitarbeitende von Spitälern und Heimen sowie auf Firmen, so etwa Produktionsbetriebe oder Läden mit Kundenkontakt ausgedehnt.

Alle Schüler des Kantons werden systematisch getestet

Insgesamt sollen so rund 50'000 Personen pro Woche getestet werden, teilt der Kanton Baselland am Dienstag mit. Einem systematischen Monitoring unterzogen werden alle Schulklassen im Kanton. Das betrifft rund 25000 Schüler. Massentests für die gesamte Bevölkerung wird es allerdings nicht geben. Zudem bleibt die Teilnahme an den Tests freiwillig.

Die massive Ausweitung steht im Zusammenhang mit den mutierten und ansteckenderen Varianten des Coronavirus. Dieses habe sich in den vergangenen Monaten trotz starker Schutzmassnahmen weiter ausgeweitet, schreibt der Kanton. Kommt hinzu, dass sich zuletzt gerade an Schulen Virenherde gebildet haben, an denen teilweise mutierte Virus eine Rolle gespielt hatte. Beispiele sind die Primarschulen in Oberwil, Duggingen und Niederdorf. Laut Studien wird das Virus zunehmend auch von Personen ohne Krankheitssymptome weitergegeben. Auch vor diesem Hintergrund ist die neue Teststrategie des Kantons zu sehen.

Dank der Massentests sollen die Schulen offenbleiben können

Die Massentests sollen dazu beitragen, dass aufgrund hoher Fallzahlen und Hospitalisationen «nicht noch härtere und einschränkendere Massnahmen ergriffen werden müssen», heisst es in der Mitteilung. Auch sollen die Tests dazu beitragen, dass in den Schulen der Präsenzunterricht weitergeführt werden kann. Dank systematischer Tests an Schulen soll auch die Zahl der Personen in Quarantäne gesenkt werden. Die Baselbieter Regierung hat gestern zur Umsetzung der Teststrategie 14 Millionen Franken gesprochen. Offen und Gegenstand von Verhandlungen ist, in welchem Ausmass sich der Bund an den Kosten beteiligt.