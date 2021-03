Massentierhaltung Sie fressen wie die Könige und leben wie die Ameisen Die 2'500 Tiere der mit Abstand grössten Schweinefarm im Baselbiet sind Profiteure und Opfer der Wohlstandsgesellschaft zugleich. Das zeigte ein Besuch im Betrieb von Markus Knüsel in Biel-Benken. Andreas Hirsbrunner 10.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

17 Schweine leben in einer Bucht. In jeder der drei Hallen gibt es etwas mehr als 40 Buchten. 100 Tage nach ihrer Ankunft sind die Tiere reif für den Schlachthof. Kenneth Nars

Eine Sonntagsspaziergängerin entsetzte sich kürzlich in einem E-Mail an die bz: «Ich begab mich auf das Gelände, weil ich Schweine hörte. Unter welch schlimmen Bedingungen dort 2'500 Schweine <leben> müssen, ist ja die Schande weit und breit.» Unsere Neugier war geweckt: Leben die Mastschweine der Firma Nahrungsmittel-Recycling in Biel-Benken tatsächlich unter jeder Sau? Betriebsleiter Markus Knüsel öffnet uns auf Anfrage bereitwillig die Türe zu einem der drei Ställe mit je um die 800 Schweinen.

Beim Eintreten stellt sich die zentrale Frage: Woran misst man eigentlich das Wohlbefinden eines Schweins? Nimmt man ein Freilandschwein als Messlatte, das sich nach Lust und Laune suhlen, an einem Baum reiben, herumspringen, im Boden wühlen, sich in die Sonne oder vielleicht doch lieber in den Schatten legen kann, dann muss man schon nach dem ersten Blick in die Halle konstatieren: Knüsels Schweine befinden sich auf der Schattenseite des Lebens. Denkt man hingegen an einen der berüchtigten dunklen Ställe, in dem kotverschmierte Schweine auf Spaltenböden ohne Einstreu dicht an dicht gedrängt dahin vegetieren, dann kann man Knüsels Schweinen zu ihrem Los gratulieren.

Vier Fütterungen lockern den drögen Tagesablauf auf

Dieses Los sieht so aus: Je 17 Schweine leben in einer 15,7 Quadratmeter grossen Bucht. Der Boden ist leicht gewölbt, sodass der Urin in die Spalten links und rechts abfliessen kann, und mit einem Gemisch aus Sägemehl und Strohpellets bedeckt. Dieser Einstreu, der einmal täglich gewechselt wird, wie auch die Tiere selbst wirken sehr sauber. Es stinkt in der Halle auch nicht nach Ammoniak oder anderem. Die Schweine haben dank der Fenster Tageslicht, können aber nie ins Freie. Als Beschäftigung haben sie pro Bucht einen sogenannten Elefantenwürfel aus gepresstem Getreide zum Nagen, den Knüsel als «Schweine-Kaugummi» bezeichnet und der täglich erneuert wird.

Markus Knüsel kann zufrieden sein. Sein Geschäftsmodell, dass mehrere hundert Lieferanten gratis aussortierte Lebensmittel anliefern, mit denen er seine 2500 Schweine mästet, funktioniert bestens. Bild: Kenneth Nars

Ein Thema in der Schweinemast ist die Anzahl der Fütterungen, weil sie für die Tiere eine hochwillkommene Abwechslung im eher drögen Tagesablauf bedeuten. Hier steht Knüsels Betrieb mit vier Fütterungen pro Tag ebenfalls auf der Positivseite. Wobei der ganze Fütterungsprozess vollautomatisiert abläuft: Das laut Knüsel von mehreren hundert Lieferanten angefahrene Rohmaterial wird nach einem, was die Nährstoffe betrifft, exakt berechneten Schlüssel zu einem Brei gemischt, auf 80 Grad erhitzt, in Silos abgefüllt und von dort von einem Computer dosiert via Leitungen und Ventile in die Futtertröge geleitet. Letzteres jeden Tag um 5, 9.30, 13 und 17 Uhr.

1'500 Schweine sind Maximum – Knüsel hat eine Ausnahmebewilligung

Die Schweine kommen mit zwei Monaten und 25 Kilogramm Gewicht von 30 Züchtern aus der Nordwestschweiz und dem Mittelland auf Knüsels Betrieb. Rund 100 Tage später verlassen sie diesen wieder mit einem Gewicht von etwa 110 Kilogramm Richtung Basler Schlachthof. Ein paar Kilos mehr oder weniger gibt Abzug, denn die Fleischindustrie erwartet Perfektion von der «Ware Schwein». Dass die Tiere nur noch eine Ware sind, dieser Eindruck überkommt einen auch bei einem Blick durch Knüsels riesige Halle mit den über 40 Buchten, auch wenn die Tiere anständig gehalten werden. Eigentlich ist der Mastschweinebestand in der Schweiz auf 1'500 Tiere pro Betrieb limitiert. Dass Knüsel 1'000 mehr halten darf, verdankt er einer Ausnahmebewilligung des Bundesamts für Landwirtschaft. Und die gibt’s, wenn Schweinehalter «eine im öffentlichen Interesse liegende Entsorgungsaufgabe von regionaler Bedeutung erfüllen, indem sie Nebenprodukte aus der Milch- und Lebensmittelverarbeitung verwerten».

Knüsel ist im Kanton mit Abstand der grösste Schweinehalter – auf Platz zwei folgt einer mit 1'200 Tieren – und spielt auch national in der A-Liga. Das aber nicht an der Spitze: Der schweizweit grösste Betrieb zählt laut Bundesamt für Landwirtschaft 3'662 Schweine. Knüsels Schweinefleisch wird von Bell und einem Basler Metzger unter dem Label Suisse Garantie verkauft.

Die Firma Nahrungsmittel-Recycling – links die Schweinehallen – steht im Gewerbegebiet von Biel-Benken. Kenneth Nars

Zurück in die Schweinehalle in Biel-Benken. Ein Indiz für das Wohl der Schweine ist ihr Verhalten. Sind sie lethargisch, weil gesundheitlich angeschlagen, oder aggressiv aus Langeweile? Jene Schweine, die wir gesehen haben, waren quirlig ohne Spuren von Aggressivität wie blutige Schwänze oder Wunden am Körper. Und wie lauten die Berichte der mindestens einmal pro Jahr erfolgten Kontrollen durch das kantonale Veterinäramt? Knüsel sagt: «Meine Akte ist weiss, es gab nie Beanstandungen, seit ich den Betrieb vor 21 Jahren übernommen habe.» Überprüfen kann man das nicht, weil das Veterinäramt aus Datenschutzgründen keinerlei Auskünfte gibt.

Tierschutz fordert Auslauf ins Freie für alle Schweine

Frage deshalb an den Schweizer Tierschutz: Ist ihnen der Mastbetrieb aus Biel-Benken bekannt? Cesare Sciarra, beim Tierschutz Leiter des Kompetenzzentrums Nutztiere und Kontrolldienst, sagt: «Nur indirekt. Wir hatten mal eine Beschwerde von einer Privatperson erhalten und diese ans Baselbieter Veterinäramt weitergeleitet. Wir selbst können nur Betriebe kontrollieren, wenn wir von einer Labelorganisation den Auftrag dazu erhalten.» Generell sagt Sciarra, dass grosse Betriebe oft professioneller geführt seien und besser zu den Tieren schauten. «Die Grösse steht bei Tierschutzfragen nicht im Vordergrund.» Ab etwa 1'000 Schweinen stelle sich aber das Problem, alle im Blick zu behalten und kranke, verletzte oder aggressive Tiere rechtzeitig zu separieren. Es sei denn, ein Betrieb habe genügend Personal.

Knüsel beschäftigt in seinem Betrieb 15 Personen. Sechs davon sind für die Schweinehaltung zuständig. Genügt das? Das könne er aus der Ferne nicht beurteilen. Dazu müsste er mehr Details kennen, so etwa, wie die Arbeiten ausgeführt würden und wie qualifiziert das Personal sei, sagt Sciarra. Sicher nicht den Vorstellungen des Schweizer Tierschutzes entspricht Knüsels Betrieb in Sachen Auslauf: Hier fordert die Organisation schon lange, dass alle Schweine Zugang ins Freie erhalten. Aber das ist nicht in erster Linie ein Problem Knüsels, sondern der Gesetzgebung.

Die Schweine dürfen sich freuen: Mitarbeiter laden Hunderte von abgelaufenen Kuchenteigen aus. Bild: Kenneth Nars

Wenn man trotzdem etwas skandalisieren will, dann findet man es ausserhalb der Schweinehallen: Fast im Minutentakt fahren jeweils am späteren Morgen Lastwagen vor und entladen aussortierte Lebensmittel. So zum Beispiel bei unserem Besuch Dutzende originalverpackter Bananenschachteln von den Kanarischen Inseln mit teils unreifen, teils leicht braun gesprenkelten Früchten; oder eine riesige Kiste mit getrockneten Heidelbeeren ohne ersichtlichen Schaden; oder mehrere Paletten Past-Milch, die Hefespuren enthalten könnten und deren Verpackung im schlimmsten Fall etwas aufbläht; oder Hunderte von Kuchenteig-Packungen, die kürzlich abgelaufen sind und so weiter. Knüsel freut's, denn das ist Gratisfutter für seine Schweine. 12'000 Tonnen – in erster Linie Milchprodukte, Früchte und Gemüse sowie Teig und Altbrot – würden jährlich angeliefert; 70 Prozent verfüttert er an die Schweine, 30 Prozent vor allem öl- und fetthaltige Ware gibt er weiter an Biogasanlagen. Das Geschäft mit den Restanzen einer im Überfluss lebenden Gesellschaft lohnt sich: Knüsels Betrieb verzeichnet einen Jahresumsatz «im mittleren einstelligen Millionenbereich» und investiert jährlich eine halbe Million in die Erneuerung von Gebäuden und Technik.

Und zum Dessert beste Bananen und Ananasse für die Schweine. Kenneth Nars

Das war 1999 noch nicht absehbar, als Knüsel als gelernter Kaufmann und EDV-Fachmann den Sprung ins kalte Wasser wagte und den Biel-Benkemer Nahrungsmittel-Recycling-Betrieb übernahm. Er sagt rückblickend: «Ich hatte keine Ahnung von der Saumast. Aber als ich all die dreckverschmierten Schweine sah, wusste ich, ich kann's nur besser machen.» Immerhin hatte er als Bauernsohn eine Ahnung von Tierhaltung. Heute betreibt der 54-Jährige in seinem Wohnort Küttigen auch noch einen 50-Hektaren-Hof. Und er sitzt für die SVP im Gemeinderat des Aargauer 6'500-Seelen-Dorfs und ist dort für die Finanzen zuständig. Lächelnd bilanziert er: «Alles Learning by Doing. Früher wurde ich ausgelacht, heute werde ich um Rat gefragt.»