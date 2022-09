Massnahmenzentrum Ein Blick hinter den Stacheldrahtzaun: So leben die Jugendlichen auf dem Arxhof Für das 50-jährige Jubiläum des Massnahmenzentrums für junge Erwachsene gibt es einen seltenen Einblick. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 08.09.2022, 20.31 Uhr

Erster Eindruck: Hier kommen die Jugendlichen an, die die Massnahme in der geschlossenen Abteilung beginnen. Nicole Nars-Zimmer Arxhof-Direktor Francesco Castelli führt durch die Räumlichkeiten. Nicole Nars-Zimmer Der Aussenbereich der geschlossenen Abteilung. Nicole Nars-Zimmer Handys verboten: Die Jugendlichen dürfen in der Telefonkabine telefonieren. Nicole Nars-Zimmer Das Abendessen müssen sie jeweils selber kochen. Nicole Nars-Zimmer Hier gehen die Eingewiesenen zur Schule. Nicole Nars-Zimmer Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer am Fest. Nicole Nars-Zimmer

Stacheldrahtspiralen säumen die Zäune, die den Hof auf der einen Seite absperren, auf den anderen Seiten sind es die Gebäude mit ihren vielen Fenstern, alle mit Gitterstäben versehen. Es ist der Ankunftsort, der erste Eindruck, den die Jugendlichen erhalten, die ihre vierjährige Massnahme auf dem Arxhof in Niederdorf in der geschlossenen Abteilung beginnen. Die Abteilung gibt es seit 2019, erklärt Franceso Castelli, Direktor des Massnahmenzentrums für junge Erwachsene. Zum 50-jährigen Jubiläum gewährt er einen seltenen Einblick hinter die Gitterstäbe und Stacheldrahtzäune.

Die Belegungszahlen hatten abgenommen, weshalb man das Angebot um die geschlossene Eintrittsabteilung mit acht Plätzen erweitert habe. «Goldrichtig» sei dieser Entscheid gewesen, sagt Castelli heute: Rund 70 Prozent aller Eingewiesenen beginnen die Massnahme im geschlossenen Rahmen, wo sie bis zu sechs Monaten verbringen, bevor sie auf die offene Abteilung wechseln können.

Resozialisierung als oberstes Ziel

Der Entscheid, wie eine Massnahme beginnt, wird von der zuweisenden Behörde getroffen. Und gefällt nicht allen, wie sich auf dem Rundgang zeigt: «Das isch es Gfängnis, man», ruft ein Jugendlicher, als eine Gruppe unter seinem Zimmer vorbeigeht. Er steht am gekippten Fenster und raucht, wartet auf die nächste Gruppe, um seine Aussage zu wiederholen. Castelli zeigt am Basketballkorb und dem Pingpong-Tisch im Aussenbereich vorbei zu den Zäunen. Dahinter: grüne Wiesen, Obstbäume, Wald. «Im Vergleich zu anderen Orten kann man hier noch atmen», meint er. Nicht ganz wie Gefängnis.

Diese Atmosphäre nimmt denn auch mehr ab, je weiter man sich von der geschlossenen Abteilung entfernt. Die Wohnpavillons der offenen Abteilung umfassen je zehn Zimmer, Gemeinschaftsräume, Telefonkammer ­– Handys sind während der Massnahme verboten – und Küche. Für ihr Abendessen müssen die Jugendlichen jeweils selber sorgen . Neben einer Lehre, die sie in einem von sieben Berufen absolvieren, sollen sie auch den Alltag erlernen.

Hinzu kommen Einzel- und Gruppentherapie. Das Ziel: Die Männer sollen resozialisiert werden. Immer wichtiger sei auch die Individualisierung der Massnahme jedes Einzelnen, so Castelli. Eine Herausforderung, besonders im Gruppenumfeld.

Oberstes Ziel bleibt aber auch in Zukunft die Resozialisierung. Das betont auch Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer an ihrer anschliessenden Rede: «Alles, was wir jetzt in diese jungen Männer investieren, ist eine Investition in die Zukunft. In die individuelle Zukunft jedes Einzelnen, aber auch in die Zukunft unserer Gesellschaft.»

