Massnahmenzentrum Opfer einer verzerrten öffentlichen Wahrnehmung? Der Arxhof sorgte immer wieder für Streit und Skandale 1971 wurde der Arxhof bei Niederdorf bezogen, 1989 musste er zeitweise geschlossen werden, seit 2019 verfügt er über eine geschlossene Eintrittsabteilung. Das sind nur drei Marksteine in seiner 50-jährigen Geschichte.

So präsentierte sich der neu gebaute Arxhof bei seiner Eröffnung 1971. KEYSTONE

Die turbulente Geschichte der einstigen Arbeitserziehungsanstalt schrieb der Arxhof, bevor er überhaupt gebaut war. Am 30. Mai 1960 versammelten sich ob Niederdorf die hochwohllöblichen Regierungen von elf Deutschschweizer Kantonen, um an der Gründungsversammlung das – noch heute gültige – «Konkordat über den Vollzug von Strafen und Massnahmen nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch» aus der Taufe zu heben. Zu dessen erstem Präsidenten wurde der basel-städtische Justizdirektor Carl Peter gewählt.

Natürlich war der Versammlungsort in der Oberbaselbieter Peripherie nicht zufällig ausgewählt worden. Wenige Monate zuvor hatte der Landrat einen Kredit über 1,85 Millionen Franken für den Landkauf auf dem Arxhof «einschliesslich Gebäulichkeiten und landwirtschaftlichen Inventars» beschlossen, zum Zwecke der Errichtung einer «Arbeitserziehungsanstalt». Diese Anstalt war die Mitgift des Landkantons, die in die Wiege des neugeborenen Konkordats gelegt wurde.

Der Streit ist lanciert: Gegner ergreifen das Referendum

So sah es in einem Gruppenraum um 1980 aus. Kurt Baumli/Keystone

Allerdings dauerte es noch ein weiteres Jahrzehnt, bis auf dem Arxhof Eröffnung gefeiert werden konnte. Die Baukosten von rund 10 Millionen Franken, von denen der Bund die Hälfte übernahm, flossen in einen Gebäudekomplex, der ursprünglich für die Aufnahme von 89 straffälligen Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren ausgelegt war, ziemlich rasch aber auf 46 Plätze redimensioniert wurde. Rund um den bestehenden Landwirtschaftsbetrieb entstanden auf 68 Hektaren Verwaltungsgebäude, Unterkünfte, Werkstätten und Freizeiträume.

Über Sinn und Zweck der neuen Anstalt schrieb im fernen Zürich die NZZ:

«Hier wird der Straffällige im Sinne einer Arbeitstherapie zu jener speziellen Arbeit erzogen, die seinen Fähigkeiten entspricht und ihn in den Stand setzt, in der Freiheit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.»

Neben der körperlichen Arbeit solle «die Erziehung auch auf das geistige Gebiet ausgeweitet» werden. Zusammen mit der offenen Unterbringung und der Möglichkeit, eine dreijährige Berufslehre zu absolvieren, stellte dieses im Prinzip ein ungemein modernes Rehabilitationsprogramm dar, welches heute, ein halbes Jahrhundert später, weltweit noch weitgehend unerfüllt bleibt.

Revolutionär hin oder her, die Baselbieter Bevölkerung selbst stand dem Projekt von allem Anfang an skeptisch gegenüber. Gegen den Baukredit über 9,8 Millionen Franken ergriff 1966 ein Komitee das Referendum, das von 1765 Unterzeichnern gestützt wurde. Der Abstimmungskampf wurde «recht leidenschaftlich geführt», wie die Medien berichteten, auch wegen der angeblichen Übergrösse der Anstalt.

Der Entscheid selbst lockte dann aber nicht allzu viele Baselbieter hinter dem Ofen hervor. Bei einer laut «Basellandschaftlicher Zeitung» «sehr schwachen» Stimmbeteiligung von 22,39 Prozent sagten 6895 Stimmberechtigte Ja zum Kredit, 3636 lehnten diesen ab. Der Baubeginn erfolgte im September 1968, der Erstbezug im August 1971. Dann ging es erst richtig los.

Die erste Gruppenflucht schon nach wenigen Tagen

Bereits am 11. August 1971 vermeldet eine knappe Zeitungsnotiz, wie in Hamburg vier aus dem Arxhof entwichene Jugendstraftäter von der deutschen Polizei wieder eingefangen werden müssen, nachdem sie per Autostopp 800 Kilometer weit gekommen sind. Keine zehn Monate später wird ein erstes Mal die Geschäftsprüfungskommission des Landrats auf den Arxof angesetzt, um «den unbestreitbar vorhandenen Mängeln» in Struktur und Organisation auf den Grund zu gehen.

Im zwei Jahre später erschienen Untersuchungsbericht mahnt das Parlament streng, die Anstalt sei voreilig ohne ausreichende Regelungen in Betrieb genommen worden. Dieser müsse künftig «unter allen Umständen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen». Man munkelt von weitverbreiteten Drogen- und Alkoholproblemen. Es wird nicht das einzige Mal bleiben, dass sich das Parlament mit dem Arxhof beschäftigen muss.

1989 folgt nach heftigem Streit das abrupte Ende von «Arxhof I». Neben der Politik verlieren auch die zuweisenden Kantone zunehmend das Vertrauen in die Arbeitserziehungsanstalt, ab 1985 bleiben schlicht die für den Erhalt nötigen Belegungszahlen aus. Für die Öffentlichkeit und die umliegende Bevölkerung sind es aber insbesondere die häufigen Fluchten, die für Aufregung sorgen können und für jeden Baselbieter Sicherheitsdirektor oder Sicherheitsdirektorin ein politisches Minenfeld darstellen.

Hohe Identifikation mit dem Betrieb

Seine allererste Regierungsbilanz hielt der 2011 frisch gewählte Sicherheitsdirektor Isaac Reber auf dem Arxhof ab. Dies unterstreicht die Bedeutung der Institution. Rechts neben ihm der damalige Generalsekretär der SID Stephan Mathis. Michael Nittnaus

Was der Öffentlichkeit nur schwer zu vermitteln ist: Der offene Vollzug und die relativ einfache mögliche Möglichkeit zum Entweichen sind Teil des Konzepts.

«Mit der Fluchtmöglichkeit so umzugehen, dass man nicht Gebrauch davon macht, gehört zum notwendigen Entwicklungsprozess. Ziel ist es für alle Insassen, der Versuchung zum Entweichen zu widerstehen»,

erklärt der langjährige Generalsekretär der Baselbieter Sicherheitsdirektion Stephan Mathis.

Mathis kommt beruflich erstmals 1980 in Kontakt mit dem Arxhof und ist schon damals beeindruckt von der Begeisterung und Leidenschaft, mit der sich das Personal der Resozialisierung der in der Regel schwierigen und rasch gewaltbereiten Kundschaft verschreibt: «Es herrscht jeweils eine enorme Identifikation mit dem Arxhof und der dahinter steckenden Philosophie. Wer auf dem Arxhof arbeitet, ist Idealist.»

2019 kommt die geschlossene Eintrittsabteilung

Der damalige Direktor Peter Ulrich bei der Eröffnung der geschlossenen Abteilung 2019. Juri Junkov

Unter CVP-Justizdirektor Clemens Stöckli erfolgt die Wiederauferstehung als «Arxhof II» 1990. Fortan basiert der Vollzug auf den drei Säulen Ausbildung, Sozialpädagogik und psychiatrische Therapie. Mit Direktor Renato Rossi erlebt der Arxhof von 1999 bis 2013 eine meist ruhige, also erfolgreiche Periode. Danach wird es wieder turbulent.

Für Stephan Mathis ist es die starke Entwicklung der Gesellschaft hin zu einer «Null-Risiko-Toleranz», welche dem Prinzip des offenen Vollzugs Grenzen setzt. Intern gibt es zwar heftigen Widerstand, und zur Premiere eine spektakuläre Gruppenflucht, doch zeigt sich die Eröffnung einer geschlossenen Eintrittsabteilung 2019 als unumgänglich.

Der heutige Direktor Francesco Castelli vermeldet Belegungszahlen von weit über 90 Prozent, was auf ein intaktes Verhältnis mit den Zuweisungsbehörden der Konkordatskantone schliessen lässt.

Vor Misstrauen, Vorbehalten und verzerrter Aussenwahrnehmung dürfte der Arxhof aber auch künftig nicht gefeit sein. «Richtig erfasst man die gesellschaftliche Bedeutung dieser Institution nur, wenn man selber längere Zeit dort oben verbracht hat; sei es als Mitarbeitender oder als Bewohner», sagt Stephan Mathis.

