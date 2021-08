Masterplan Rheinstr: Liestal sagt Verwaltungswüste den Kampf an

Masterplan Rheinstrasse Liestal sagt der Verwaltungswüste mit einem Jahrzehnte-Projekt den Kampf an Ein ganzes Stadtgebiet soll weiterentwickelt werden – so der Plan der Stadt Liestal. Wo heute Verwaltungsgebäude und Schulhaus stehen, soll künftig gelebt werden. Kelly Spielmann 06.08.2021, 05.00 Uhr

Neben dem kantonalen Altersheim (im Hintergrund) ist derzeit ein Parkplatz. Beide sind Teil des Masterplans. Nicole Nars-Zimmer

Steuerverwaltung, Kantonsspital, Polizei: Fährt man von Liestals Norden auf der Rheinstrasse Richtung Stedtli, fallen einem die Bauten der Kantonsverwaltung und kantonsnaher Institutionen auf. Die Parks, Grünflächen und historischen Bauten zwischen den Verwaltungsgebäuden nimmt man von der Strasse aus kaum wahr. Zum Anhalten und Verweilen lädt das Quartier nicht ein. Das Gebiet um die Rheinstrasse geniesst den wenig schmeichelhaften Ruf als «Verwaltungswüste»: Hier arbeiten Hunderte Kantonsangestellte, doch nach Feierabend wirkt das Gebiet leblos.

Das soll sich nun ändern: Die Stadt Liestal arbeitet derzeit an einem «Masterplan Rheinstrasse». Dieser soll noch im laufenden Quartal vom Stadtrat zur Mitwirkung an die Grundeigentümer beschlossen werden. Der fürs Bauwesen zuständige Stadtrat Daniel Muri und Stadtbaumeister Thomas Noack arbeiten derzeit noch an den Details.

Die Stadt soll nicht erst an der Kreuzung beginnen

«Das Quartier auf beiden Seiten der Rheinstrasse soll leben ­ – tagsüber, aber auch abends.» Momentan beginne die Stadt Liestal gefühlt für viele erst bei der Kantonalbank-Kreuzung, also unmittelbar vor dem Eingang ins Stedtli. Die Stadt soll laut Muri aber von Norden her kommend viel früher als solche erlebbar sein: im besten Fall bereits ab dem Schauenburgkreisel nahe der Auf-/Abfahrt der A22, spätestens aber ab dem Abzweiger zur Spitalstrasse.

Anstoss für den Masterplan sei das Bekenntnis des Kantonsspitals Baselland zum Standort Liestal mit dem geplanten Erweiterungsbau und dem Parkhaus sowie der Standortentscheid für den Verwaltungsneubau des Kantons gewesen. Dadurch wurde klar, welche Gebiete an der Rheinstrasse künftig im öffentlichen Interesse überbaut werden und welche einer privaten Nutzung zugeführt werden können. Letztere bieten «enormes Entwicklungspotenzial», wie Muri sagt.

Damit dieses ausgenutzt werden kann, wird gemeinsam mit den Grundeigentümern ein Masterplan erstellt. Er soll als Leitfaden dienen, der die Rahmenbedingungen für konkrete Quartierpläne steckt. Konkret: Will ein Grundeigentümer auf einem der Gebiete einen Neubau erstellen, eine Umnutzung vornehmen oder sein Grundstück auf andere Weise neugestalten, sollte sich der dafür notwendige Quartierplan nach dem Masterplan richten.

Rot eingezeichnet: Der Perimeter des Masterplans Rheinstrasse.

Den genauen Inhalt des Plans können Muri und Noack noch nicht bekannt geben. Sie verraten aber, dass er im Frühjahr 2022 für die Grundeigentümer zur Unterzeichnung bereit liegen soll. Letztere sollen damit eine Absichtserklärung unterschreiben, dass sie sich bei Umgestaltungen ihres Areals an die Vorgaben des Plans halten.

«Uns war wichtig, alle an einen Tisch zu bringen»,

sagt Muri. An gemeinsamen Workshops hätten sich einige gar erst kennen gelernt, so Noack: «Da hat der Kirchenrat erstmals mit dem Vertreter der EBL geredet. Und das, obwohl sie Nachbarn sind.»

Bis die Ziele des Masterplans umgesetzt sein werden, wird es noch eine ganze Weile dauern.

«Wir reden hier von den nächsten zwanzig bis dreissig Jahren»,

betont Noack. Und doch wurden einige Projekte bereits in Angriff genommen, die im Kontext des Masterplans gesehen werden müssen. So baut derzeit etwa die Elektra Baselland (EBL) ihren Verwaltungsstandort an der Mühlemattstrasse um. Der Neubau des Verwaltungstrakts erlaubt eine Öffnung zum Spitalpark. Auch der Neubau eines Parkhauses für das KSBL und der Verwaltungsneubaurichten sich laut Noack und Muri informell bereits nach dem «Masterplan Rheinstrasse».

Einige Gebäude sind schon «abgerissen»

Am grossen, aus Holz hergestellten Modell der Stadt Liestal, das im Rathaus vor dem Büro der Planer steht, zeigen Muri und Noack das Gebiet. «Es ist etwa doppelt so gross wie das Stedtli», sagt Muri. «Und dennoch haben sich in den letzten Jahren alle auf das Zentrum konzentriert.» Noack fügt an: «Wirtschaftliche Entwicklungen an der Rheinstrasse wurden als Konkurrenz betrachtet. Wir wollen, dass die Gebiete einander ergänzen.» Mit dem Masterplan Rheinstrasse ist damit auch ein Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklung verbunden.

Einige Bauten, so das Schulhaus Mühlematt der Stadt Liestal und das Gebäude der Berufsschule und die Schul- und Büromaterialzentrale wurden im Modell bereits entfernt.

«Diese werden früher oder später abgerissen»,

sagt Muri. Auf den entsprechenden Parzellen stehen schwarze Karton-Rechtecke, die Häuser andeuten, die in der Zukunft neu gebaut werden könnten. Die schwarzen Kartons stehen auch auf anderen leeren Parzellen im Gebiet.

Wird Liestal zum Gesundheits-Campus?

So auch auf dem Areal des ehemaligen Martin Birmann Spitals neben dem kantonalen Altersheim, das heute als Parkplatz zwischengenutzt wird. Was mit dem Altersheim geschieht, ist unklar. Vorstellen könnten sich die Planer unterschiedliche Nutzungen – Kulturräume, ein Seminarzentrum, ein Hotel oder Raum für Startups.

«Man muss auch daran denken, wie nahe das Kantonsspital liegt und dieses Potenzial nutzen: Aus dem Gebiet könnte ein Gesundheits-Campus werden»,

findet Noack. Dies würde wiederum andere Nutzungen wie Restaurants, Wohnflächen und Einkaufsläden anziehen.

Um das Gebiet für Pendler und Anwohnende attraktiver zu machen, sollen die Fuss- und Velowege um die Rheinstrasse verbessert werden. Auch die Rheinstrasse als zentrale Verkehrsachse soll umgestaltet werden, um die beiden Seiten besser zu verbinden und Begegnungsräume zu schaffen. Ob dafür eine Reduktion auf Tempo 30 zur Verkehrsberuhigung nötig sein wird oder der Verkehr alleine durch gestalterische Massnahmen verlangsamt werden kann, ist Gegenstand der weiteren Planungen.

Ein lebendiges, mit unterschiedlichen Nutzungen durchmischtes Quartier ist es, was sich die beiden in der Zukunft wünschen. Und, dass man auf der Rheinstrasse nicht mehr nur durchfährt ­– sondern auch mal anhält und verweilt.