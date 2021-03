MATHE-GENIE Die Olympia-Mathematikerin aus Allschwil 18 Jahre alt und schon zweifache Goldmedaillen-Gewinnerin: Yanta Wang gehört rein rechnerisch zu den klügsten Köpfen des Landes. Bereits zum zweiten Mal hat sie die Schweizer Mathematik-Olympiade für sich entschieden. Eva Oberli 21.03.2021, 05.00 Uhr

Zahlen, Zusammenhänge, Zuordnungen: Yanta Wang knobelt gerne. Juri Junkov

Ich treffe Yanta Wang am späteren Nachmittag in einer Zwischenstunde am Gymnasium Oberwil, wo die 18-Jährige derzeit das dritte Schuljahr besucht. Wir sitzen uns an einem überdachten Betontisch gegenüber und müssen fast schreien, um uns durch die aufgesetzten Hygienemasken und die aufziehenden Sturmböen zu verstehen.

Mit geradem Rücken und im Schoss gefalteten Händen sitzt sie da. Yanta Wang hat in diesem Jahr an der Schweizer Mathematik-Olympiade Gold geholt und konnte somit ihren letztjährigen Titel verteidigen. Ein toller Erfolg für die Allschwilerin, die ihren gymnasialen Schwerpunkt Mathematik auch in ihrer Maturaarbeit wahrnehmen wird. «Ich schreibe meine MA über Gruppentheorie, eine Disziplin in der Mathematik. Eine Gruppe, vereinfacht gesagt, besteht aus Symmetrien. Zum Beispiel bilden die Spiegelungen eines Quadrates an den vier Symmetrieachsen eine Gruppe», umreisst sie grob und mit lakonisch daherkommender Selbstverständlichkeit. In unserem ganzen Gespräch wird Yanta nie ausschweifend mit ihren Antworten, sie hält sie stets kurz und knapp.

Zahlen, Zusammenhänge, Zuordnungen – was genau fasziniert die Goldmedaillen-Gewinnerin denn so besonders an dieser Wissenschaft?

«Mir gefällt an der Mathematik die Logik. An einer Aufgabe zu sitzen, hin und her zu überlegen und nach langem Knobeln schliesslich die richtige Lösung herauszubekommen, das ist einfach – ja, schön halt.»

Zwischendurch stockt Yanta beim Sprechen, wenn ihr der passende Ausdruck nicht direkt einfällt. Die Umstellung auf Deutsch liegt bei ihr noch nicht so lange zurück. Erst vor fünf Jahren zog die aus dem Südosten Chinas stammende Familie Wang aus beruflichen Gründen nach Allschwil. Mehr Persönliches über sich lässt sich Yanta nicht entlocken. Nur dass sie schon als Kind gerne gerechnet und früh die Welt der Zahlen verstanden habe. Das Rechnen liegt ihr einfach – im Blut könnte man sagen, denn auch ihre Eltern sind im naturwissenschaftlichen Bereich tätig. Yantas Mutter ist im Finanzwesen tätig, ihr Vater arbeitet als Chemiker bei der Novartis. Er war es auch, der Yanta zu der Teilnahme an der Mathematik-Olympiade bewegte. «Mein Vater hatte einen Artikel über die Olympiade in der Zeitung gelesen und mich gefragt, ob ich das nicht auch mal versuchen möchte. Und ich dachte mir nur: Wieso eigentlich nicht?»

Diese Olympiade ist kein Mathetest wie in der Schule

Um an der diesjährigen Olympiade teilnehmen zu können, musste Yanta als erstes online einen Multiple-Choice-Test ausfüllen. Als sie diese Hürde erfolgreich gemeistert hatte, ging es in den folgenden Runden mit schriftlichen Prüfungen weiter, bis schliesslich im Finale die besten 28 Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker der Schweiz gegeneinander antraten. Dieses Jahr coronakonform in den eigenen vier Wänden. Normalerweise findet diese finale Prüfung am Ende eines einwöchigen Mathematiklagers statt, in dem sich die Finalistinnen und Finalisten tagsüber neue Stoffe und Rechenwege aneignen und sich abends für ein Brettspiel zusammensetzen oder sich in gemütlicher Runde austauschen.

Die Olympiade dürfe man sich aber nicht wie einen normalen Mathetest im Unterricht vorstellen, erläutert die Schülerin. «Bei der Olympiade muss man eher Beweise schreiben oder Thesen prüfen, nicht einfach Aufgaben lösen wie in der Schule.» Bereits vier Mal hat Yanta Wang schon an der Schweizer Mathematik-Olympiade teilgenommen. Nächstes Jahr möchte sie kurz vor der Matura noch ein letztes Mal dabei sein, bevor sie die zugelassene Altersgrenze überschreitet. Denn an der Olympiade darf nur teilnehmen, wer unter 20 Jahre alt und noch an keiner Universität oder Hochschule eingeschrieben ist. Das sind die einzigen Teilnahmebedingungen.

Yanta gehört zusammen mit Ema Skottova, Julia Sollberger und Rada Kamyshevazum zum Schweizer Team für die European Girls Mathematical Olympiad (EGMO), ein Wettbewerb, der für die Förderung junger Frauen gedacht ist. Das Thema «Frauen in der Wissenschaft» und welche Verantwortung die Akteurinnen haben, sei bei der Mathe-Olympiade oft ein Thema, berichtet Yanta. Und wie steht sie selbst dazu?

«Persönlich beschäftige ich mich nicht oft damit, aber ich finde es wichtig, dass für Frauen viele Möglichkeiten offenstehen.»

Mathematik, Chemie und Physik gehören zu ihren Lieblingsfächern, antwortet das Zahlentalent auf die Frage nach ihren Interessen und fügt nach kurzem Überlegen hinzu: «BG, also Bildnerisches Gestalten ist manchmal auch lustig.» Hinter der blauen Maske lässt sich ein Grinsen erahnen. Zeichnen sei neben dem Lesen eigentlich ihre liebste Freizeitbeschäftigung. Und da geht es dann auch einmal ohne Zirkel und Lineal. Nach unserem Gespräch verabschiedet sich Yanta mit einem etwas gequälten Lächeln. «Ich muss jetzt wieder in den Unterricht, Doppelstunde Informatik bis 18 Uhr», murmelt sie noch, bevor sie auf leisen Sohlen im Schulhaus verschwindet.