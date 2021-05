Megaprojekt Solothurn investiert Millionen in die Passwangstrasse – in Erschwil wird sogar die Strasse verschoben Die Passstrasse aus den 1930er-Jahren verbindet das Mittelland mit dem Schwarzbubenland. Mit verschiedenen Bauprojekten bügelt der Kanton die Abnützung aus. Im Schwarzbubenland sorgt das jedoch nicht nur für Freude. Dimitri Hofer 27.05.2021, 05.00 Uhr

Die einst eingedolte Lüssel wurde in Erschwil offen gelegt. Nicole Nars-Zimmer

Die Autofahrerinnen und Autofahrer kriegen Aussergewöhnliches zu sehen, wenn sie zwischen Erschwil und Beinwil an der Ampel warten. In der Lüssel, die neben der Passwangstrasse fliesst, steht ein oranger Raupenbagger, der grosse Steine ins Wasser bugsiert. Den Fischen im Bach soll so künftig die Möglichkeit geboten werden, Unterschlupf zu finden und ihren Laich abzulegen.

Dass die Lüssel hier, in einer wenige Meter breiten Klus zwischen Felsen, überhaupt offen fliesst, war lange Zeit nicht der Fall. «Während Jahrzehnten war der Bach eingedolt und die Strasse verlief über ihn», sagt Thomas Schluep vom Amt für Verkehr des Kantons Solothurn, welches das Projekt leitet, vor Ort im hinteren Thierstein.

Das ursprüngliche Bruchsteingewölbe, das auch als sogenannte Lange Brücke bezeichnet wird, stamme aus dem 18. Jahrhundert. Die steigende Verkehrsbelastung, Hochwasser und das Alter des Bauwerks hätten mehr und mehr zu Schäden und hohen Unterhaltsarbeiten geführt.

Felsen verkleinert, um die Strasse zu verlegen

Knapp fünf Millionen Franken investiert der Kanton Solothurn auf der Passwangstrasse in Erschwil. Als beste Variante einer Erneuerung habe sich herausgestellt, die Strasse zu verlegen und den Bach offen zu legen, erklärt Schluep. Im Projektbeschrieb des Solothurner Amts für Verkehr und Tiefbau heisst es zu den Sanierungen:

«Aus Sicht Naturschutz, Fischerei und Wasserbau ist eine Öffnung der Lüssel jedoch nicht nur vorteilhaft, sondern zwingend. Die bestehende Eindolung ist zudem bezüglich Hochwasserschutz im heutigen Zustand zu klein, sodass ein grösserer Gewässerraum nötig ist. Beide Forderungen haben eine Verbreiterung der Talenge mit Felsabbau zur Folge.»

Vor dem Felsen gegenüber der Lüssel hängt ein Netz, damit keine Gesteinsbrocken auf die Fahrbahn rollen. In den vergangenen Monaten wurden rund 5000 Kubikmeter Fels abgebaut, um Platz für das neue, rund 115 Meter lange Strassenstück zu schaffen. «Im Schwarzbubenland gibt es einige Gebiete, in denen die Gefahr von Steinschlag besteht.

Projektleiter Thomas Schluep vor dem kürzlich abgetragenen Felsen. Nicole Nars-Zimmer

Grund dafür ist der witterungsanfällige, leicht brüchige Jurakalk», erklärt Thomas Schluep. Gegenüberliegend werde das Bachbett der Lüssel so gestaltet, dass ein Hochwasser, das statistisch alle 30 Jahre vorkommt, schadlos abgeleitet werden könne.

Referendum von Breitenbacher Kantonsrat kam nicht zu Stande

Das aktuelle Projekt in Erschwil ist Teil einer mehr als zehnjährigen Phase, in der es auf der Passwangstrasse zu den verschiedensten Sanierungen kommt.

«Die heutige Passwangstrasse wurde in den 1930er-Jahren von arbeitslosen Uhrmachern im Auftrag des Kantons gebaut. Das war damals eine Massnahme zur Arbeitsbeschaffung während der Weltwirtschaftskrise»,

sagt der Solothurner Kantonsingenieur Peter Heiniger auf Anfrage. Aufgrund des Alters der Strasse und der unruhigen Geologie seien die umfassenden Arbeiten nötig geworden. Mit rund 45 Millionen Franken verursachen die Arbeiten auf der Strecke vom Scheiteltunnel bis zum Beinwiler Neuhüsli mit Abstand die höchsten Kosten.

Auf dem 3,5 Kilometer langen Abschnitt ist es vor allem die Fundation der Strasse, die viel Geld verschlingt. «Die Arbeiten sind nötig, um das Abrutschen der Strasse langfristig zu vermeiden», erklärt Heiniger. Zwischen dem Tunnel und dem Schiltloch wurden die Massnahmen bereits umgesetzt und im Jahr 2019 abgeschlossen. Vom Schiltloch bis zum Neuhüsli sind bisher jedoch noch keine Bauarbeiter im Einsatz gestanden.

Gegen den vom Solothurner Kantonsrat gesprochenen Kredit für die zweite Sanierungsphase regte sich Widerstand – ausgerechnet aus dem Schwarzbubenland. Der Breitenbacher FDP-Kantonsrat Christian Thalmann sammelte gemeinsam mit anderen Parlamentariern aus dem Dorneck-Thierstein und dem übrigen Kanton Unterschriften für ein Referendum gegen den Entscheid des Kantonsrats.

Die Kosten seien mit 25 Millionen zu hoch und die Bauzeit solle möglichst kurz gehalten werden, argumentierte der Thiersteiner. Letztlich blieb das Vorhaben erfolglos: Es gelang nicht, die nötigen 1500 Unterschriften zusammenzukriegen.

Der Fokus lag in früheren Jahren auf grossen Einzelprojekten

Noch bevor im kommenden Jahr die zweite Phase am Passwang beginnen kann, gehen im Sommer die Arbeiten in Erschwil zu Ende. «Wir freuen uns darauf, wenn die Lüssel fertig renaturiert ist, und hoffen, dass auch die Bevölkerung ihre Freude daran haben wird», sagt Thomas Schluep.

Zu einem späteren Zeitpunkt steht einige Kilometer weiter Richtung Basel auf der Passwangstrasse ein weiteres grösseres Projekt an, das auch den Breitenbacher Kritiker Christian Thalmann freuen dürfte: Die Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrten von Büsserach und Breitenbach, wo der Strassenzustand und die Verkehrssicherheit verbesserungswürdig sind.

Mit den Sanierungsarbeiten an der Passwangstrasse und anderen Strassenprojekten investiert der Kanton Solothurn einiges in die Strassen im Schwarzbubenland. Gefühlt waren es im Dorneck-Thierstein schon sehr lange nicht mehr so viele Projekte wie in diesen Jahren. Ein Eindruck, der täuscht? «Nein, nicht ganz. Es ist jedoch so, dass auch in den anderen Amteien im Kanton mehr in die Kantonsstrassen investiert wird als in früheren Jahren», betont Schluep. In der Vergangenheit sei der Fokus des Kantons aus finanziellen Gründen eher auf Grossprojekten wie der Autobahn A5 von Solothurn Richtung Yverdon-les-Bains oder den Umfahrungen in Solothurn und Olten gelegen.