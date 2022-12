Mehrwertsteuerstreit: Münchenstein ignoriert Warnung des Kantons

Mehrwertabgabe Münchenstein treibt Kleinkrieg mit Kanton auf die Spitze Wer bei Umzonungen einen Gewinn macht, soll eine Abgabe zahlen. Wenn die Münchensteiner Gemeindeversammlung am 19. Dezember eine solche Regelung beschliesst, wird Liestal vermutlich sein Veto einlegen. Es droht ein Rechtsstreit – nicht der erste zu diesem Thema. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Wer dank einer Umzonung dicht bauen darf, verursacht Kosten, die die Gemeinden gerne entschädigt hätten. Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer

Der Streit zwischen Münchenstein und dem Kanton Baselland über die Mehrwertabgabe findet kein Ende. Es geht darum, ob Landeigentümer bei einer Zonenänderung etwas zahlen müssen, wie viel und an wen. Die Mehrwertabgabe soll durch die Mehrnutzung des Bodens entstandene Kosten ausgleichen, etwa, wenn wegen einer neuen Überbauung zusätzlicher Schulraum nötig wird.

Schon lange will Münchenstein eine solche Mehrwertabgabe erheben, gemäss dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz. Der Kanton untersagte das, unterlag aber 2016 vor Bundesgericht gegen die Gemeinde. Nach der Volksabstimmung 2019 sollte alles klar sein: Das an der Urne angenommene kantonale Gesetz liess eine Abgabe von 20 Prozent des Mehrwerts bei Einzonungen zu. Mehr war den Gemeinden ausdrücklich verboten, insbesondere Mehrwertabgaben bei Um- oder Aufzonungen.

Von Lausanne zurückgepfiffen

Doch die Gemeinde Münchenstein legte gegen das Gesetz Beschwerde ein, worauf das Bundesgericht den Kanton 2020 zurückpfiff. Die Gemeinden dürften basierend auf Bundesrecht bei Um- oder Aufzonungen Mehrwertabgaben erheben, befanden die Lausanner Richter. Das Baselbieter Gesetz sei eine unzulässige Beschneidung der Gemeindeautonomie. Sie kassierten die entsprechenden Absätze im kantonalen Gesetz. Daraufhin stellte der Kanton «zeitnah» eine Anpassung seines Gesetzes in Aussicht – was bisher nicht geschehen ist.

Jetzt prescht der Münchensteiner Gemeinderat wieder vor. Die lokalen Grünen fordern in einem Vorstoss eine generelle Mehrwertabgabe von 50 Prozent auf Ein-, Auf- und Umzonungen. Die Gemeindeversammlung hat den Vorstoss im Juni für erheblich erklärt, entgegen dem Antrag des Gemeinderats. An der Versammlung vom 19. Dezember legt der Gemeinderat nun eine konkrete Vorlage vor, in Form einer Änderung des Zonenreglements, und empfiehlt ein Ja dazu.

Münchenstein ist willentlich ungehorsam

In der Vorprüfung haben die Juristen des Kantons deutlich gemacht, dass sie eine der Änderungen nicht dulden. Als «zwingende Vorgabe» halten sie fest, die von Münchenstein vorgesehene Abgabe von 50 Prozent auf Einzonungen stehe im Widerspruch zum kantonalen Gesetz und sei deshalb «nicht zulässig».

Doch das ignoriert Münchenstein jetzt willentlich, wie Gemeinderat Daniel Altermatt (GLP) erklärt: «Natürlich wird der Kanton unsere Regelung für ungültig erklären wollen. Aber das ist nicht unser Problem. Er wird sein Gesetz früher oder später an die Bundesregelung anpassen müssen.»

Bundesrätin Sommaruga soll Auf- und Umzonungen abgelehnt haben

Und wenn es so weit sei, habe Münchenstein bereits einen bundesrechtskonformen Gemeindeversammlungsbeschluss vorliegen, den man sofort wieder aktivieren kann. «Wir beschliessen also eine Bestimmung auf Vorrat.» Denn, so die Überlegung: Bundesrecht bricht kantonales Recht.

Christine Frey, FDP-Landrätin und HEV-Präsidentin: «Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte, es sei nicht die Absicht, dass eine Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen eingeführt wird.» zvg

Dieses Vorgehen dürften an der Gemeindeversammlung kommende Woche nicht alle goutieren. «Kein Verständnis» zeigte der Münchensteiner Hauseigentümerverein (HEV) in der Vernehmlassung. Er forderte, man solle erst «die aktuelle Rechtsunsicherheit überwinden».

Die FDP-Landrätin und HEV-Präsidentin Christine Frey verweist nämlich auch auf die hängige Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes: «Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte, es sei nicht die Absicht, dass eine Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen eingeführt wird.»

Gemeinderat zeigt sich siegessicher

Wenn man wie gewünscht eine Verdichtung erreichen wolle, so Frey weiter, sei es doch widersprüchlich, wenn man Auf- und Umzonungen mit Abgaben belege. Im Landrat bittet Frey die Regierung in zwei Interpellationen, genau hinzuschauen, wenn der Münchensteiner Gemeinderat «weiterhin den Vorprüfungsbericht missachtet».

GLP-Gemeinderat, Daniel Altermatt: «Bisher haben wir noch immer vor Gericht gewonnen.» zvg

Dem entgegnet Altermatt: «Die Idee der Bundesgesetzgebung ist, dass Einzonungen höher mit Abgaben belegt sein sollen als Auf- und Umzonungen», erklärt er. In diesem Sinne sei Sommarugas Aussage zu verstehen. Das Vorgehen der Gemeinde sei durchaus eine Kampfansage an den Kanton, räumt er offen ein. Und er zeigt sich siegessicher: «Bisher haben wir noch immer vor Gericht gewonnen.»

