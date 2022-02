Meilenstein Die neue Waldenburgerbahn soll wieder Zug ins Tal bringen Der 11. Dezember 2022 wird zu einem weiteren Meilenstein fürs Waldenburgertal. Ab dann verkehrt die neue Bahn von Liestal nach Waldenburg. Was bedeutet dies für die Talschaft? Simon Tschopp Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Ab Ende Jahr werden die neuen Kompositionen der Waldenburgerbahn durchs Tal fahren. zvg/Dominik Plüss

Nichts veränderte den Wilden Westen so stark wie die Eisenbahn. Durch die Bahn wandelte sich auch das Waldenburgertal: 1880 mit dem ersten Dampfzug, ab 1953 mit elektrischen Kompositionen; die Industrialisierung setzte ein, die Bevölkerung nahm zu. Grosse Firmen haben das Tal allerdings wieder verlassen, die Einwohnerzahlen in den Dörfern stagnieren.

In knapp zehn Monaten, am 11. Dezember, geht die neue Waldenburgerbahn auf der Meterspur in Betrieb. Was heisst dies für das gut 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Tal? Wie sehen Exponenten die Zukunft?

Mächtiger Betonbau verändert das Stadtbild

Andrea Kaufmann, Gemeindepräsidentin von Waldenburg, sagt:

«Ich hoffe schon, dass die neue Bahn unserem Tal einen Aufschwung beschert und es dadurch attraktiver wird.»

Auch erwartet sie, dass die Leute zufriedener sind nach der ganzen Bauphase, die direkten Anwohnerinnen und Anwohnern einiges abverlangt. Grossen Respekt zollt sie den Bauarbeitern und Verkehrskadetten, «die einen super Job machen».

Mit vielen Zuzügern rechnet Kaufmann aber nicht, weil es rund ums Stedtli nicht mehr viel Bauland hat. Einiges Potenzial schlummert jedoch auf dem Gelände der früheren Revue Thommen. Die jetzige Eigentümerin suche immer noch nach einem Käufer, weiss die Gemeindepräsidentin.

Der Bezirkshauptort erhält einen neuen Bahnhof. Die mächtigen Betonkuben werden das Stadtbild am unteren Eingang künftig dominieren; darüber sind nicht alle glücklich. Kaufmann, die auch FDP-Landrätin ist, stört der Bau nicht:

«Das ist etwas Modernes und wird noch begrünt.»

Sie war ins damalige Wettbewerbsverfahren involviert und bekam von Beginn weg mit, was geplant ist.

SP-Landrat fordert Taktverdichtung

Urs Roth spricht von «der Lebensader des Tals». Kaum ein aktuelles Projekt tangiere das Weiterkommen dieser Region so stark wie dieser Neubau, meint der Niederdörfer SP-Landrat.

«Das ist eine riesige Chance. Damit sind und bleiben wir bestens ans schweizweite Schienennetz angebunden.»

Er hat im April 2021 eine Motion eingereicht und fordert damit einen durchgehenden Viertelstundentakt, der bisher nur in Stosszeiten gegolten hat. Die Regierung beantragt Ablehnung – primär aus finanziellen Gründen. Sie ist jedoch bereit, die Taktverdichtung mit dem 10. Generellen Leistungsauftrag von 2026 bis 2029 zu prüfen.

Das Kantonsparlament behandelt den Vorstoss in einer nächsten Sitzung. Roth wird dafür kämpfen.

«Es braucht etwas mehr Personal. Rollmaterial und Infrastruktur mit ausreichend Kreuzungspunkten sind Ende Jahr aber vollständig vorhanden.»

Weshalb warten bis 2026? Die zusätzlichen Betriebskosten pro Jahr belaufen sich laut Urs Roth auf maximal 800’000 Franken; nur rund ein Drittel der vom Regierungsrat angegebenen Mehrkosten. Roth hat diesen Sachverhalt bei der BLT abgeklärt. Direktor Andreas Büttiker habe ihm bestätigt, dass es sich dabei um belastbare Angaben handelt.

Kritiken, dass bei einer Taktverdichtung die Bahnübergänge für den motorisierten Verkehr noch stärker blockiert würden, weist der SP-Politiker zurück: «Ein Halt pro Fahrt bei einem Bahnübergang ist zumutbar. In der Agglomeration stoppt man für die gleiche Fahrdistanz bei mindestens 10 bis 20 Ampeln.»

Liestal, Bahnhof: Die Trasse der Waldenburgerbahn am Bahnhof Liestal musste einige Meter Richtung Oristal verschoben werden. Dies war nötig wegen des Vierspurausbaus und des neuen Wendegleises im Bahnhof. Dort wird noch bis Ende 2025 gebaut. Diesen Monat beginnen die Arbeiten für das neue Bahnhofsgebäude. Bilder: Kenneth Nars Lampenberg-Ramlinsburg, Haltestelle: Der Streckenabschnitt von der Station Lampenberg-Ramlinsburg (Bild) bis zum Dorfeingang Hölstein wird auf Doppelspur ausgebaut. Zwischen der Haltestelle Lampenberg-Ramlinsburg und dem Altmarkt in Liestal finden ab Juli Testfahrten statt. Diese werden im Oktober auf die ganze Strecke ausgedehnt. Hölstein, Tiefenmatt: Hier sind Hangabtragungen und Felssicherungen nötig. Zudem werden in diesem Bereich die Bachmauer verstärkt und die Vordere Frenke teils revitalisiert. Dafür sind die Pläne erst spät genehmigt worden. Deshalb steht man bei diesem Teilprojekt unter starkem Zeitdruck. Hölstein, neue Haltestelle Unterfeld: Die beiden Haltestellen Hölstein Süd und Weidbächli werden zur Haltestelle Unterfeld (Bild) zusammengelegt. Diese Massnahme ist erforderlich, um in Liestal optimale Anschlüsse zur SBB zu gewährleisten. Die Platzverhältnisse hier sind sehr knapp, was die Baufachleute vor grosse Herausforderungen stellt. Niederdorf, Grossbaustelle: Niederdorf wird fast ganz umgegraben, und die Anwohnerschaft muss einiges ertragen. Zum neuen Gleise für die Waldenburgerbahn kommen der Hochwasserschutz (Bild) und die Neugestaltung der Dorfgasse: gleich drei Vorhaben auf einmal. Auch hier ist – wie im Bereich Tiefenmatt – der Zeitdruck besonders gross. Oberdorf, Winkelweg: Der Abschnitt zwischen der Haltestelle Winkelweg (Bild) und dem Bahnübergang St. Peter wird auf Doppelspur ausgebaut und damit eine längere Kreuzungsmöglichkeit geschaffen. Südlich der Haltestelle musste eine mächtige Stützmauer erstellt werden, um Hang und Häuser zu sichern. Waldenburg, Bahnhof: Der Endbahnhof Waldenburg wird total erneuert. Zusätzlich entsteht eine neue Werkstatt für das moderne Städtebahn-Fahrzeug. Die Betonbauten haben eine wesentlich grössere Dimension als die vorherigen Gebäude, was das Stadtbild am unteren Eingang stark verändert.

Baulandreserven: Unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde

Der Vizepräsident des Hauseigentümervereins Waldenburgertal, Christian Heckendorn, strahlt zwar eine gewisse Zuversicht aus, erwartet jedoch «keine Wunder». Mit der neuen Bahn werde die Region bestimmt attraktiver als Wohngegend, aber man sei eben «immer noch im Tal hinten». Bezüglich Baulandreserven präsentiert sich die Situation von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.

Heckendorn ist selbstständiger Architekt und wohnt in Oberdorf. Er berichtet, dass immer wieder Leute auf ihn zukämen, die im Dorf Bauland suchten.

«Hier gibts aber praktisch nichts.»

Oder Parzellen, die unverkäuflich seien, weil sie Leute für ihre Kinder behalten wollten. Momentan wird in Oberdorf das einstige Fraisa-Areal überbaut. Zwei weitere grössere Grundstücke bieten sich ebenfalls für eine Umzonung in Wohnraum an. Speziell an Oberdorf ist: Eine zusammenhängende Gewerbezone ist inexistent, in der Kommune hat’s nur einzelne Flecken.

Niederdorf befindet sich bezüglich Baulandreserven in einer komfortableren Situation. Es hat eine zusammenhängende Gewerbezone unten am Dorf. In den Wohnzonen stehen laut Christian Heckendorn auf Geheiss von Bund und Kanton gar Rückzonungen zur Diskussion.

«Massenexodus aus Basel ins Waldenburgertal wird kaum einsetzen»

«Wir sehnen uns danach, die Kantonsstrasse wieder hindernisfrei benutzen zu können», seufzt Alex Bärtschi, der Präsident von KMU Waldenburgertal. Ihr Gewerbe sei von den Baustellen stark betroffen. Einerseits habe man wegen der Ampeln längere Fahrtzeiten, andrerseits kämen dadurch weniger Leute ins Tal. Bärtschi hofft, dass neue Betriebe zuziehen.

«Ob dies dann einen direkten Zusammenhang mit der neuen WB hat, lasse ich offen.»

Einige Firmen hätten kürzlich ausgebaut, unabhängig vom Bahnprojekt.

Der Gewerbepräsident kritisiert, es werde stets so dargestellt, dass das Waldenburgertal zuvor nicht an der Zivilisation angeschlossen gewesen sei. «Die Bahn fährt schon seit über 140 Jahre, nun gibt es eine neue.» Dies sei zweifellos ein wichtiger Meilenstein, «aber es wird kaum ein Massenexodus aus Basel ins Waldenburgertal einsetzen», meint Alex Bärtschi lachend und fügt an: Man könne auch nicht darauf spekulieren, dass sich ein Weltkonzern ins Tal verirren werde. Noch über freien Gewerberaum verfügen vor allem Hölstein im Gebiet Bärenmatte und Niederdorf in der Bachmatten.

Zwei Teilprojekte «auf kritischem Weg»

Die Bauarbeiten befinden sich etwa bei Halbzeit. Man sei im Fahrplan, bestätigt Reto Rotzler, Leiter Infrastruktur der Baselland Transport AG (BLT). «Bei zwei Losen bewegen wir uns aber auf kritischem Weg.» Bei der Tiefenmatt südlich Hölsteins sind Hangabtragungen und Felssicherungen nötig. Zudem werden dort die Bachmauer verstärkt und die Vordere Frenke teils revitalisiert. Dafür wurden die Pläne erst spät genehmigt. Auch beim Hochwasserschutz in Niederdorf dränge die Zeit, erklärt Rotzler.

Kostenmässig rechnet die Bauherrin mit einer «Punktlandung». Mit einer Leistungsvereinbarung 2021 bis 2024 erhielt die BLT für die Infrastruktur der WB 325 Millionen Franken bewilligt. Dazu Reto Rotzler:

«Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass es reicht.»

Für das Rollmaterial sind rund 58 Millionen Franken veranschlagt.

Waldenburgs Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann blickt immer noch ein bisschen wehmütig zurück. Sie machte ihre Hochzeitsfahrt mit dem Dampfzug, der inzwischen in einer Vitrine beim Landgasthof Talhaus zu bestaunen ist.

«Es reut mich immer noch, dass das Dampfbähnli nicht mehr fahren kann.»

Die Zeiten wie im Wilden Westen sind auch hier endgültig vorbei. Aber es gelte nun, vorwärtszuschauen. Für Kaufmann ist es nicht selbstverständlich, «dass in unser Tal so viel Geld investiert wird».

