Meilenstein Reto Burri baut an der Waldenburgerbahn mit: «Eine sehr komplexe Sache» Der Tiefbaupolier Reto Burri leitet seit bald 20 Monaten ein Team auf der Baustelle in Oberdorf. Er ist stolz, an diesem Grossprojekt mitzuwirken. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Reto Burri kennt die WB-Baustelle in Oberdorf in- und auswendig. Roland Schmid (23. November 2022)

Bald ist es so weit. Mit dem Fahrplanwechsel vom 11. Dezember nimmt die neue Waldenburgerbahn (WB) ihren Betrieb auf. Seit Anfang April 2021 wird am Grossprojekt von Liestal bis Waldenburg gebaut, bald absolvieren die neuen WB-Züge ihre letzten Testfahrten.

Dieser Neubau ist ein Meilenstein fürs Vordere Frenkental. Daran beteiligt gewesen zu sein, macht Reto Burri stolz. Der 58-Jährige ist als Polier der Albin Borer AG zuständig für das Los 6.2, den Abschnitt in Oberdorf zwischen Winkelweg und südlichem Dorfausgang.

Burri leitet je nach Phase Equipen zwischen 25 und 40 Arbeitern, die von Polieren und Vorarbeitern geführt werden. Er steht seit Beginn des WB-Neubaus auf dieser Baustelle im Einsatz. Zu seinen weiteren Haupttätigkeiten zählen Aufsicht und Einhaltung des Bauprogramms, Arbeiten koordinieren, Materialien bestellen, Ausmass, Rapportierung sowie Kontakte zur Projektleitung pflegen.

Enge Platzverhältnisse als grösste Herausforderung

«Unsere Baustelle umfasst sämtliche Facetten des Tiefbaus», erklärt der routinierte Polier, der auf 42 Jahre Berufserfahrung zurückblickt, und zählt auf: Bohrpfähle, Böschungssicherungen mit Ankern, Kunstbauten wie Stützmauern, allgemeiner Strassenbau, Werkleitungsbau, Gleisabbruch und Gleisneubau sowie Wackensteinpflästerungen auf diversen Plätzen.

«Das zusammen sowie das Takten der Arbeit machen die Sache sehr komplex.»

Die grösste Herausforderung waren die knappen Platzverhältnisse in Oberdorf, die engsten aller Lose. Das neue Gleis kam nicht überall wieder ins Trassee der alten Bahn, was unter anderem den Abriss eines Teils des Gebäudes der Basellandschaftlichen Kantonalbank erforderte.

Weil zuerst die teils verschobene Kantonsstrasse abschnittweise hatte gebaut werden müssen, konnte man das neue Bahntrassee erst danach erstellen. Somit musste der Durchgangsverkehr vorerst auf der alten Bahnlinie mit provisorischem Belag geführt werden.

«Auftrag erfüllt!»

Beim Unwetter Ende Juni 2021 war die Oberdörfer Baustelle weniger stark betroffen als diejenigen in Niederdorf und Waldenburg. «Wir kamen glimpflich davon», erzählt Reto Burri. Bisheriger Höhepunkt für ihn war, dass in seinem Abschnitt das Gleistrassee termingerecht übergeben werden konnte. «Auftrag erfüllt!», platzt aus dem Mund des Poliers.

Gut 20 Monate dauert die Bauzeit, äusserst ambitiös für ein derartiges Vorhaben. Die Bauequipen stünden unter grossem Zeitdruck, bestätigt Burri. Eine Gratwanderung zwischen effizientem Arbeiten und Sicherheitsvorschriften einhalten. Er betont:

«Bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse.»

Die Baustelle in Oberdorf blieb unfallfrei. Der Polier nimmt regelmässig an Bausitzungen teil, an denen alles besprochen wird – Pläne, aktueller Stand, weitere Arbeiten, Positives wie Negatives. Während der Coronakrise fand dieser Austausch virtuell statt, «das ist mühsam, wenn man den Leuten nicht direkt in die Augen sehen kann». Eine Arbeitsgemeinschaft unter Federführung der Albin Borer AG realisiert neben dem Los 6.2 auch die Abschnitte Altmarkt, Lampenberg-Ramlinsburg und Waldenburg.

Für Reto Burri persönlich ist der WB-Neubau ein spezielles Projekt, auch wenn er schon in ähnlich grosse wie in Oberdorf involviert war. Dass er mehrere Monate auf derselben Baustelle verbringt, kommt ihm entgegen. So könne man sich einrichten und einleben und müsse nicht ständig den Standort wechseln.

Anwohnende haben durch die Bauarbeiten und die stetig ändernden Verkehrsregimes einiges zu ertragen. Auch Passanten sind davon betroffen. Erstaunlicherweise nehmen das die meisten Leute gelassen. Burri:

«Ich habe nicht einmal ein böses Wort gehört.»

Im Gegenteil: Er kenne nun Geschichten von ein paar Oberdörfer Einwohnern, man müsse mit ihnen reden und ihnen zuhören. Auf dem Land stosse man auf grösseres Verständnis als in städtischen Gebieten.

Körperliche Arbeit hinterlässt Spuren

Reto Burri machte eine Maurerlehre, war während seiner Ausbildungszeit aber auch im Tiefbau tätig. Danach arbeitete er ein paar Jahre als Baggerführer, ehe er sich zum Tiefbaupolier ausbilden liess. Diese Funktion übt der Laufentaler seit bald drei Jahrzehnten aus – für diverse Unternehmen. Die Albin Borer AG wird seine letzte Station sein, in zwei Jahren kann Burri frühzeitig in Pension.

Die harte körperliche Arbeit, und stets dem Wetter ausgesetzt zu sein, haben bei ihm Spuren hinterlassen. Dennoch erklärt Burri:

«Ich finde meine Arbeit faszinierend und würde beruflich wieder alles genau gleich machen.»

Er habe lieber warm als Winter, auch wenn die Sommer der letzten Jahre teilweise sehr heiss waren. Alle haben auf der WB-Baustelle in Oberdorf manchen Schweisstropfen vergossen. «Wenn jedoch alles geklappt hat, man später das Resultat sieht und alle zufrieden sind, entschädigt das für vieles», sagt Reto Burri.

