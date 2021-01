Metzgerei Digitales Schlaraffenland: Christoph Jenzer baut Onlinehandel für Fleischwaren auf Der Arlesheimer Metzger Christoph Jenzer hat eine überregionale Bestellplattform für Fleischwaren und Delikatessen aufgebaut. Sie soll für Schweizer Metzgereien einen Rückstand im digitalen Warenhandel aufholen. Eva Oberli 29.01.2021, 05.00 Uhr

Christoph Jenzer sieht die Zukunft im Onlinehandel. Bild: Archiv

Am nächsten Dienstag eröffnet der Schlaraffenland-Shop, die neue digitale Einkaufsplattform für Metzgereien- und Delikatessenhändler. Christoph Jenzer, einer der beiden Initiatoren des Projekts, hält die Umstellung von analoger auf digitale Bestellung im Fleischereihandel für einen längst fälligen Schritt. «Jeder Tante-Emma-Laden im hintersten Dörflein nutzt Strichcodes für elektronische Bestellungen – nur wir Metzger nicht», bemängelt er.

Die bisherige Warenhandelsadresse für Anbieter und Abnehmer von Fleischprodukten war das Metzgercenter Zürich, kurz MC+. Als dieses ankündigte, auf Ende Januar 2021 dichtzumachen, beschlossen Christoph Jenzer und Metzgermeister Michael Stübi, eine neue Bestellplattform ins Leben zu rufen und das Angebot des bestehenden Hogashops auszubauen. Die beiden konnten in kurzer Zeit 30 Aktionäre für die Gründung des Schlaraffenland-Shops gewinnen sowie 18 Lieferanten, die ein Sortiment von über 28'000 Artikel bereitstellen.

Der digitale Weg soll ein effizienteres Arbeiten ermöglichen

Für die Kunden, die den Hogashop bereits von MC+ kennen, ändert sich einerseits die Bestellweise, ab dem 1. Februar werden Bestellungen nur noch elektronisch entgegengenommen. Die Kommunikation nur noch über einen Online-Kanal zu leiten, statt wie zuvor analog über Fax, Telefon und E-Mail, vereinfache und präzisiere die Arbeitsabläufe und beuge Doppelspurigkeiten und Übermittlungsfehlern vor, wie Jenzer erklärt.

Als weitere Effizienzsteigerung arbeitet der Schlaraffenland-Shop mit dem System Crossdock. Dabei verpackt und adressiert der Lieferant die bestellte Ware selbst, an einem Umschlagpunkt wird die Ware an den Transporteur übergeben und gelangt dadurch ohne Zwischenlager direkt zum Kunden. Dies ist schneller, ökologischer und kostengünstiger, da Lieferungen zum Zwischenhändler und damit verbundene Wartezeiten und Verzögerungen erheblich reduziert werden können.

«Unsere Ware ist unglaublich viel frischer, weil wir nur noch produzieren, was bestellt ist und sie so ohne Zwischenlager zum Empfänger geliefert wird», betont Jenzer. Die Jenzer Fleisch + Feinkost AG hat bereits viele Erfahrungen beim Thema Onlineshop und Warenversand sammeln können, für Privatkunden bietet sie seit über einem Jahr Heimlieferungen, Pick-up-Möglichkeiten und Nacht-Express-Versand per Post für Onlineshop-Bestellungen an. Dieses Know-how kann Christoph Jenzer nun für seine neue Plattform nutzen. Dass er schon seit über 2 Monaten ehrenamtlich seine gesamte Zeit für den Schlaraffenland-Shop aufwendet, ist ihm die Sache auf jeden Fall wert. «Ich habe diese digitale Plattform für die nächste Generation der Privatmetzger gegründet.»