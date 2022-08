Migration Websites, Willkommensanlässe und gratis Deutschkurse: Wie begrüssen die beiden Basel Zugezogene aus dem Ausland? Im Baselbiet wurde jüngst die Broschüre für Neuzugezogene durch eine Homepage in 17 Sprachen ersetzt. Auch der Kanton Basel-Stadt will eine solche nächstes Jahr umsetzen. Wie die beiden Kantone sonst die neuen Bewohnerinnen und Bewohner unterstützen. Kelly Spielmann 08.08.2022, 05.00 Uhr

Willkommen im Baselbiet: Schild / Tafel als Symbolbild für Umgang mit Zuzügern in den Kanton Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Hallo, Tung, Zdravo – und Begrüssungen in 14 weiteren Sprachen: So heisst einen die neue Webseite des Kantons Baselland willkommen, auf welcher sich Neuzugezogene aus dem Ausland über ihren neuen Wohnort informieren können. Seit Ende Juni ist die Seite online und ersetzt damit ihre Vorgängerin in Form einer Broschüre. Damit zieht das Baselbiet mit anderen Kantonen gleich, die eine solche Homepage schon kennen – etwa Aargau, Bern und Luzern.

«Für die gesamte Schweizer Wohnbevölkerung ist das Internet der meistgenutzte Medienkanal», erklärt Adrian Baumgartner, Mediensprecher der Sicherheitsdirektion (SID), den Wechsel. Gleichzeitig können im «Downloadcenter» Informationen zu allen Themen als PDF heruntergeladen und ausgedruckt werden.

«So ist sichergestellt, dass auch Personen, die Informationen nicht am Computer oder Smartphone konsumieren, Zugang zu den Inhalten erhalten.»

Es sei letztlich auch einfacher, auf einer Website Aktualisierungen vorzunehmen, da die Inhalte nicht bei jeder Änderung neu formatiert und gedruckt werden müssen.

Geld, Sprache und Arbeit sind Top-Themen

Die neue Website ist nüchtern gehalten, intuitiv gestaltet – das Design und die Inhalte wurden vom Kanton Aargau übernommen und entsprechend angepasst – und in einfacher Sprache formuliert. Jedes der 17 Sprachfelder hat eine andere Farbe und verfügt über 12 Themenfelder wie «Partnerschaft und Kinder», «Wohnen» oder «Gesundheit».

Am meisten genutzt würden die Sprachen Englisch, Ukrainisch, Russisch und Tamilisch sowie die Kategorien «Sprache und Integration», «Arbeit», «Geld und Steuern» und die allgemeinen Informationen unter «Gut zu wissen», so Baumgartner. Bereits über 1000 Zugriffe habe es auf die Seite gegeben.

Reduktionen auf Sprachschulen und Gemeindeanlässe

Dass es die Homepage gibt, wird den Neuzugezogenen bei den Erstinformationsgesprächen beim Amt für Migration und Bürgerrecht mitgeteilt. Bei diesen Gesprächen werden alle fremdsprachigen Personen, die neu im Baselbiet sind, willkommen geheissen und über ihre Rechte und Pflichten informiert, wie Baumgartner erklärt.

Auch Gemeinden und Organisationen würden die Flyer für die Website abgeben oder haben den Link auf der eigenen Website aufgeschaltet. Aber abgesehen vom neuen Onlineauftritt: Wie werden Neuzugezogene im Baselbiet sonst willkommen geheissen?

Personen mit einem geregelten längerfristigen Aufenthalt erhalten Reduktionen auf Sprachkurse, wie Baumgartner sagt. Diese variieren zwischen 20 bis 80 Prozent und hängen vom Einkommen und der Art des Kurses ab. Viele Gemeinden würden ausserdem Willkommensaktivitäten für Neuzugezogene anbieten.

3'299 Personen sind im vergangenen Jahr aus dem Ausland in den Kanton Baselland gezogen, wie eine Tabelle des Statistischen Amts zeigt, im Jahr 2020 waren es 3'237.

Wie tickt die Schweiz?

Im Kanton Basel-Stadt sind 2021 6’776 Personen aus dem Ausland zugezogen, im Jahr davor waren es 7’056. Für die vielen Neuzuzügerinnen und -zuzüger erarbeitet der Kanton im kommenden Jahr analog zum Baselbiet ebenfalls eine mehrsprachige Website, wie Wendy Jermann, Fachstellenleiterin ad interim Diversität und Integration, auf Anfrage sagt.

Der Kanton pflege eine aktive Willkommenskultur, so Jermann: Dieses Jahr finden erstmals nach der längeren Pandemiepause wieder Begrüssungsanlässe statt, an denen eine Vertretung des Regierungsrats die Neuzugezogenen offiziell begrüsst. «Anschliessend können sich die Teilnehmenden am Infomarkt zu Themen wie Arbeitsrecht, Aufenthaltsbewilligung, Bildungssystem, Gesundheitswesen, Sozialversicherungen und Steuersystem beraten lassen», sagt Jermann. Vereine informieren an den Anlässen ausserdem über ihre Angebote und Hilfestellungen.

Weiter gibt es interaktive Veranstaltungen von GGG Migration in Deutsch und Englisch. «Wie tickt die Schweiz? Typically Swiss!?» heisst der Kurs, in dem auf die feinen Unterschiede und kulturellen Eigenheiten aufmerksam gemacht wird, um sich in der neuen Heimat zurechtzufinden.

80 Gratislektionen in Basel-Stadt

Auch Basel Tourismus macht bei der Integration von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Ausland mit und bietet für diese Stadtrundgänge an. Weiter gebe es Willkommensanlässe in Quartieren, so Jermann. Die Quartierorganisationen halten einmal jährlich eine Veranstaltung ab, wodurch rund 15 Anlässe pro Jahr zusammenkommen.

Der Kanton Basel-Stadt ist ausserdem beim Erlernen der Sprache grosszügig: Er finanziert Neuzugezogenen mit Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung B in den ersten zwölf Monaten ihres längerfristigen Aufenthaltes einen kostenlosen Deutschkurs im Umfang von 80 Lektionen. Jährlich würden rund 1500 Neuzugezogene vom Angebot profitieren.