Allschwil: Asylsuchende klagen über «menschenunwürdige Zustände»

Migration Zivilschutzanlage in Allschwil: Asylsuchende beklagen sich über «menschenunwürdige Zustände» Geflüchtete Männer müssen in beiden Basel ohne Tageslicht auf engstem Raum in unterirdischen Anlagen wohnen. Die Bundesasylzentren haben ihre Kapazitätsgrenzen längst überschritten. Maria-Elisa Schrade 25.10.2022, 19.50 Uhr

In so einer Zivilschutzanlage werden Asylsuchende in beiden Basel untergebracht. In Allschwil leben derzeit etwa 50 Männer in einem fensterlosen Raum. Symbolbild: zvg

Ein Video der aktivistischen Gruppe 3 Rosen gegen Grenzen und der Migrantischen Selbstorganisation Rota erregte am Dienstagmorgen auf Twitter viel Aufmerksamkeit: Es zeigt die Unterbringungsbedingungen in einer Zivilschutzanlage in Allschwil, nicht weit vom dort ebenfalls gelegenen Bundesasylzentrum (BAZ) entfernt.

Zu sehen sind Stockbetten, dicht an dicht aneinander gereiht, dazwischen ein paar offene Regalfächer, in denen die Schutzsuchenden provisorisch ihren Besitz verstaut haben. Zusätzliche Matratzen liegen in schmalen Nischen, neben Regalen auf den Böden – es sind nicht genügend Betten vorhanden. Fenster gibt es keine. Etwa 50 Männer leben hier miteinander in einem Raum.

Die Kapazitätsgrenze in den Bundesasylzentren ist erreicht

Eine Person, die im BAZ in Allschwil tätig ist, bestätigt diese Eindrücke und ergänzt: «Viele Leute haben hohes Fieber. Sie können sich in den Mehrbettzimmern nicht distanzieren, deshalb kommt es zu vielen Krankheitsfällen.» Betroffen sind alleinreisende, volljährige Männer. Frauen und Kinder werden nach wie vor direkt in den Bundesasylzentren untergebracht. Doch auch sie müssen zum Teil mit Matratzen auf dem Boden schlafen. Die Kontaktperson berichtet: «Eine junge Mutter hat mit ihren kleinen Kindern eine Woche lang in der Eingangshalle campiert.»

Am selben Tag, an dem das Video der Aktivistinnen und Aktivisten auf Twitter viral geht, teilt auch das Staatssekretariat für Migration (SEM) offiziell in einer Medienmitteilung mit, dass die Kapazitätsgrenze der BAZ erreicht sei. Um den Asylsuchenden weiterhin einen Unterbringungsplatz gewährleisten zu können, solle daher ein Teil der Asylsuchenden vorübergehend früher an die Kantone verwiesen werden.

Die Verfahrensbeschleunigung des SEM könnte das Problem nur verschieben

Der Leiter des Baselbieter Sozialamts Fabian Dinkel betrachtet dieser Verfahrensbeschleunigung mit gemischten Gefühlen. Er erklärt:

«Es besteht die Gefahr, dass das Problem einfach nur von Bundes- auf Kantonsebene verschoben wird.»

Denn der Kanton müsse auch über die nötigen Kapazitäten verfügen. Für die Asylsuchenden könnte der schnellere Wechsel auf Kantonsebene allenfalls einen kleinen Vorteil mit sich bringen. Dinkel glaubt: «Eventuell können wir Personen eher in überirdischen Anlagen unterbringen, als dies zurzeit dem Bund möglich ist.»

Rudolf Illes, Leiter der Sozialhilfe Basel-Stadt, erzählt:

«Baselland ist vom neuen Verteilsystem des Bundes stärker betroffen als Basel-Stadt, weil dort ein Ausreisezentrum liegt. Hier befindet sich ein Verfahrenszentrum.»

Soll heissen: Aktuell werden Menschen, die in der Schweiz keinerlei Aussicht auf Asyl haben, in einem 78-stündigen Verfahren abgelehnt und zur Vorbereitung der Ausreise nach Allschwil oder Flumenthal weitergeleitet, wie die Kontaktperson beim BAZ berichtet. Davon betroffen seien vor allem Männer aus Maghreb-Staaten wie Algerien, Marokko oder Tunesien.

Ab nächster Woche sollen laut SEM auch Personen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, frühzeitig in die Kantone austreten. Dann müsse auch Basel innerhalb einer Woche 40 Menschen aufnehmen, sagt Illes. Bislang sei ein solcher Zuwachs über zwei bis drei Monate gestaffelt worden. Dementsprechend angespannt ist auch die Lage im Bundesasylzentrum in Basel-Stadt. So wurde gestern in Kleinhüningen die inzwischen vierte Zivilschutzanlage in der Region durch den Bund in Betrieb genommen.

Die Kontaktperson beim BAZ Allschwil findet:

«Zivilschutzanlagen sollten generell nicht zur längerfristigen Unterbringung von Personen genutzt werden, weil sie nicht dafür ausgerüstet sind.»

Sie ist überzeugt: «Niemand würde sich beschweren, wenn es nur um eine Woche ginge. Aber diese Männer wissen nicht, ob sie eventuell zwei, drei Monate hier verbringen müssen. Das ist für die Betroffenen extrem belastend.»

Grossrat Nicola Goepfert verlangt vom Regierungsrat eine Stellungnahme

Auch BastA!-Grossrat Nicola Goepfert ist von diesen Zuständen erschüttert und verlangt vom Basler Regierungsrat eine Stellungnahme zu den Zivilschutzanlagen in Basel-Stadt. Er wirft der Basler Regierung vor, nicht dem eigenen Versprechen nachzukommen, grundsätzlich oberirdische Unterbringungen für Schutzsuchende anzustreben. Er sagt:

«Das Wirtschaftsdepartement verweist auf den Bund. Doch ich bin der Meinung, dass der Kanton dafür verantwortlich ist, allen, die hier leben, eine menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten.»

Eine Nachfrage der bz beantwortet das Departement wie folgt: «Wenn der Grosse Rat die Interpellation von Herrn Goepfert überweist, wird sich der Regierungsrat zu den Fragen äussern – dem können wir seitens Verwaltung nicht vorgreifen.»

