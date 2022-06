Kritik an Vorstand: Hanspeter Ryser aus SVP Oberwil ausgetreten

Milizsystem Oberwiler Gemeindepreesi Hanspeter Ryser aus SVP ausgetreten: Ortssektion kämpft ums Überleben Wie Ryser offenlegt, ist er aus der Ortssektion und der Partei ausgetreten, weil die Arbeitslast im Vorstand nicht richtig verteilt war. Tatsächlich sind die Zukunftssorgen in Oberwil gross. Und der Rettungsplan stösst bei der SVP Baselland auf wenig Gegenliebe. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Der Oberwiler Gemeindepräsident Hanspeter Ryser ist Anfang Jahr still und leise aus der SVP ausgetreten. Foto: zVg (Oberwil, 31.8.2020)

Wenn die Baselbieter SVP Kandidaten für anstehende Regierungswahlen sucht, gehört ein Name meist zum erweiterten Favoritenkreis dazu: Hanspeter Ryser. Der Oberwiler, seit 2016 Gemeindepräsident und 2003 als Landratspräsident höchster Baselbieter, stand 2013 bei der Regierungsratsersatzwahl bereits einmal auf der Shortlist. Er musste sich aber dann zu Gunsten von Thomas Weber zurückziehen – der bekanntlich prompt gewählt wurde. Knapp zehn Jahre später taucht Rysers Name in einigen Medien erneut als möglicher SVP-Kandidat auf, sollte Weber Ende Juni überraschend verkünden, nicht mehr antreten zu wollen.

Recherchen zeigen aber nun, dass Ryser 2023 gar nicht mehr für die SVP antreten kann: Der 57-Jährige bestätigt auf Anfrage Informationen der bz, dass er aus der Partei ausgetreten ist. Den Humor hat er dabei nicht verloren:

«Jetzt bin ich eben in der grössten Partei der Schweiz: bei den Parteilosen.»

Bereits Anfang Jahr sei er aus der Ortssektion SVP Oberwil ausgetreten und somit automatisch auch aus der SVP Baselland und der SVP Schweiz.

Öffentlich kommuniziert hat Ryser den Entscheid nie. Auf der Website Oberwils verschwand bloss irgendwann seine Parteizugehörigkeit, bei der SVP wird er aber nach wie vor als Beisitzer des Vorstands der Ortssektion geführt. Er sagt: «Ich wollte das Ganze nicht an die grosse Glocke hängen. Ein Parteiaustritt ist ja kein Ehebruch.»

Nicht einmal zur Steuererhöhung nahm die Ortssektion Stellung

Leicht ist Ryser dieser Schritt freilich nicht gefallen. 30 Jahre lang war er SVP-Mitglied, gründete 1991 die Ortssektion mit und sass seither beständig im Vorstand. Als Gemeindepräsident ist er das Aushängeschild. Doch genau das wurde für Ryser zusehends zur Belastung:

«Die SVP Oberwil kann nicht nur aus mir bestehen. Wir haben gute Leute im Vorstand, aber alle sind beruflich so stark ausgelastet, dass sie kaum noch die nötige Parteiarbeit erledigen können.»

Vieles sei deshalb liegen geblieben, selbst, wenn man etwas vereinbart hatte. Ein Beispiel: Als in Oberwil vergangenes Jahr eine Steuererhöhung anstand, verpasste es der Vorstand, eine Stellungnahme zu verfassen. Ryser: «Da war mir klar, dass es für mich nicht mehr stimmt.» Generell bedauert der Landwirt, dass der Vorstand seit Jahren kaum mit frischen Kräften ergänzt werden konnte und auch an die Generalversammlungen käme kaum jemand. Ryser will aber betont haben, dass die SVP Oberwil mit solchen Sorgen nicht alleine dastehe, sondern es vielen Ortssektionen so gehe, auch bei anderen Parteien.

Zwei Landräte im Vorstand: Fluch und Segen zugleich

Seit sieben Jahren Präsident der SVP Oberwil ist Felix Seiler. Der 55-Jährige bedauert Rysers Abgang, überrascht worden sei er aber nicht: «Er hatte mehrmals angedeutet, dass er sich überlegt, zu gehen. Enttäuscht bin ich von ihm nicht, denn er hat wirklich viel geleistet für uns.» Seiler macht kein Geheimnis daraus, dass der Vorstand tatsächlich stark belastet ist:

«Die meisten von uns sind Selbstständige, das Arbeitsumfeld wird immer herausfordernder. Da ist es schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen.»

Wie in vielen Vereinen bleibe die Arbeit an Wenigen hängen.

Mit «Wenigen» meint Seiler hauptsächlich sich selbst. Denn die beiden Vizepräsidenten Dominique Erhart und Sämi Zimmermann hätten als Anwalt respektive Landwirt wenig Zeit. Zudem sitzen beide im Landrat. Seiler vielsagend: «Es ist natürlich ein Glück, haben wir zwei Landräte in unserer Sektion, doch so ein Amt hat immer auch eine Kehrseite.» Erhart musste erst vor kurzem aus Zeitgründen seinen Sitz in der Oberwiler Gemeindekommission abgeben. Ersatz zu finden, sei nicht einfach gewesen, so Seiler.

Kantonalpräsident wäre gerne früher informiert worden

Er bestätigt auch die fehlende Stellungnahme bei der Steuererhöhung: «Die Person aus dem Vorstand, die das hätte erledigen sollen, tat es leider nicht. Das wurde auch von mir nicht goutiert, doch wir haben es intern ausdiskutiert.»

Dominik Straumann, Präsident SVP Baselland. Kenneth Nars

Rysers Abgang blieb der Kantonalpartei nicht verborgen. Präsident Dominik Straumann:

«Ich bedaure seinen Entscheid. Auch ich habe erst spät davon erfahren und hätte es begrüsst, er wäre mit seinen Bedenken noch vor seinem Austritt zu mir gekommen.»

Ryser habe aber schon immer eher eine liberale Haltung eingenommen, die teils quer zur Mehrheitsmeinung der SVP stand. Straumann ist aber überzeugt, dass Ryser auch als Parteiloser das Gedankengut der SVP teilt.

Dieser bestätigt: «Ich habe die SVP Oberwil nicht im Bösen verlassen und dem Vorstand mitgeteilt, dass für mich als ehemaliger Landratspräsident der SVP ein Wechsel zu einer anderen Partei keine Option ist.»

SVP Oberwil, Therwil, Biel-Benken und Ettingen diskutieren Fusion – sehr zum Unmut der SVP Baselland Die Personalprobleme der SVP Oberwil enden nicht beim Vorstand. Sektionspräsident Felix Seiler: «Der Mitgliederschwund nimmt zu. Nicht zuletzt die Coronakrise hatte einen Einfluss, da einige mit dem Kurs der Mutterpartei und des Bundesrats unzufrieden waren.» Vor zwei Jahren habe man 34 Mitglieder gehabt, nun seien es noch 26. Seiler sieht diese Probleme grundsätzlich bei SVP Ortssektionen in der Agglomeration: «Wir sind hier nicht im Berner Oberland. Zwar wählen viele SVP, doch dazu stehen und Mitglied werden wollen nur wenige.» Untätig sei man aber nicht, so Seiler. Eine Mobilisierungsoffensive sei in Vorbereitung. Und einen Plan B gibt es auch, wie der Sektionspräsident verrät: «Die SVP-Sektionen Biel-Benken und Ettingen haben ähnliche Schwierigkeiten. Deshalb diskutieren wir derzeit, ob ein Zusammenschluss der Sektionen aus dem Wahlkreis 3 allen helfen könnte.» Dies würde auch die SVP Therwil umfassen. Bevor sie Nägel mit Köpfen machen, wollen die Ortssektionen allerdings Rücksprache mit der Kantonalpartei nehmen. Seiler ist zuversichtlich: «Ich glaube nicht, dass uns da Steine in den Weg gelegt werden.» Straumann: «Mit Fusionen löst man das Problem nicht» Da könnte er sich allerdings täuschen. Auf Anfrage reagiert Kantonalpräsident Dominik Straumann deutlich: «Ich bin klar gegen Fusionen von Ortssektionen. Damit löst man das Problem des Mitgliederschwunds nicht. Es bedeutet immer auch einen Rückzug aus den einzelnen Gemeinden und so verlieren wir den Bezug zur Basis.» Im Oberbaselbiet funktionierten Zusammenschlüsse besser, da es meist eine gemeinsame Zentrumsgemeinde gebe, doch «im unteren Kantonsteil müssen wir den Puls jeder Gemeinde fühlen können», so Straumann. An der nächsten Sektionspräsidentenkonferenz, die just am heutigen 14. Juni stattfindet, möchte er das Thema aufgreifen. Straumann ist sich durchaus bewusst: «Das Leimental ist nicht unser stärkster Flügel und 26 Mitglieder in Oberwil sind nicht viel.» Doch in anderen Sektionen wachse die SVP dafür. Ausserdem habe die SVP Baselland das Projekt «Mitgliederzuwachs U40» lanciert, das bereits erste Erfolge zeige.

