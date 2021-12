Baselland: Millionen-Deal mit der Fifa bringt Allschwil nur Ärger

Millionen-Deal Mit der Fifa ins Abseits gedribbelt: Allschwil muss Gewinn spenden 10 Millionen Franken lieh Allschwil vom Weltfussball-Verband. Und wurde dafür sogar noch reichlich belohnt. Doch das Geschäft mit der Fifa passt nicht allen – nun ist der Zinsgewinn bereits wieder weg. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Fifa-Hauptsitz in Zürich. Ist es für eine Gemeinde opportun, von der Fifa Darlehen anzunehmen? Darüber stritt man sich in Allschwil. Severin Bigler

Wer derzeit zu viel Geld auf der Bank liegen hat, wird sanktioniert. Mit Strafzinsen. Diese Kuriosität treibt seltsame Blüten. Etwa in Allschwil. Die Gemeinde nahm Gelder der Fifa auf und trug einen Gewinn davon. Ob es moralisch richtig ist, mit dem Weltfussballverband Geschäfte zu treiben, darüber ist ein Konflikt entbrannt: Fällt das noch unter Fair-Play – oder ist das schon ein Foul?

Das Schlagwort heisst Negativ­zins. Zehn Millionen Franken durfte die Fifa im Jahr 2020 in die Obhut der Allschwiler Finanzabteilung geben, während dreier Monate, zu einem Zins von minus 0,38 Prozent. In der Allschwiler Jahresrechnung 2020 sieht man, was die Finanztransaktion eingebracht hat: 9711 Franken und 11 Rappen.

Gemeinnütziger Verein soll den Gewinn erhalten

Der Allschwiler SP ist das Geld offenbar zu schmutzig, um es zu behalten. Der Betrag sei an eine wohltätige Institution zu spenden – das forderte die SP-Fraktion vergangene Woche im Gemeindeparlament. Und sie kam mit ihrem Antrag durch.

Zwar sei die Fifa, heisst es im Budgetvorstoss zur Spendenforderung, ein gemeinnütziger Verein, de facto jedoch «ein gewinnorientiertes Unternehmen, welches seit Jahren in den Schlagzeilen steht». Und weiter:

«Korruption und geduldete Menschenrechtsverletzungen in Ländern, in denen die Fifa Fussballweltmeisterschaften austrägt oder austragen möchte, sind meistens die Kritikpunkte.»

Die Partei spielt auf Katar an, wo laut diversen Berichten die Situation für die Gastarbeiter, welche die Stadien für die WM 2022 errichten, menschenunwürdig ist. Als Empfänger der beinahe 10'000 Franken erkor die SP den Verein «Versteckte Armut Allschwil-Schönenbuch» aus. Die soziale Einrichtung feiere ihr 30-Jahr-Jubiläum.

Andere Stimmen kritisieren die Verknüpfung von Zinsgeschäft und Spende, wie bei der Behandlung des Postulats klar wurde. «Wir finden es befremdlich», sagte SVP-Vertreter Florian Spiegel, «wenn wir hier im Einwohnerrat Unternehmen herauspicken, von denen die Gemeinde Allschwil aufgrund von Finanzkonstellationen Zins erhalten hat.» Der Antrag sei «schon sehr rot gefärbt». Seitens FDP-Fraktion gab es ebenfalls Einwände. Man hätte einfach eine Spende beantragen können, ohne sie mit dem Fifa-Geschäft zu vermengen.

Es gehe hier auch um eine ethische Frage, entgegnete SP-Vertreterin Melina Schellenberg. Die Fifa sei zwar «kein Mafiakonzern, der auf einer schwarzen Liste steht». Man müsse sich aber fragen: Möchte man wirklich eine solche Institution unterstützen? Bei der Abstimmung obsiegte der Budgetantrag dann klar. Das heisst: Die Gemeinde muss den Gewinn aus dem Fifa-Deal spenden.

Der Stadt Bern überwies die Fifa gar 75 Millionen

Die Not der Fifa, Gelder bei Dritten unterzubringen, muss gross sein. Die Fédération Internationale de Football Association parkt ihr Kapital in etlichen Gemeinden, wie ein Blick in die entsprechenden Rechnungen zeigt. Unter den temporären Fifa-Schuldnern befanden sich 2020 etwa Zumikon (total 30 Millionen), Meilen (10 Millionen) sowie Pfäffikon und Glattfelden (je 5 Millionen); 2019 auch Samedan (10 Millionen). Doch auch die «Grossen» mischen mit. Die Stadt Bern stand im vergangenen Jahr für einige Monate mit 75 Millionen Franken bei der Fifa in der Kreide.

Weshalb war Allschwil aber überhaupt auf das Geld aus? Man könne mit kurzfristigen Fremdkapitaldarlehen mit einer Laufzeit zwischen drei bis sechs Monaten «temporäre Finanzierungslücken decken», und das zu guten Konditionen, teilt die Gemeinde auf Anfrage der bz mit. Die entsprechenden Angebote erhalte die Gemeinde von «Banken und Finanzintermediären».

Auch die europäische «Eisenbahn-Bank» lieh Geld

In der Rechnung tauchen als kurzfristige Gläubiger auch die Bank J. Safra Sarasin und die Stiftung Auffangeinrichtung BVG auf, weiter Eurofima, die europäische Gesellschaft zur Finanzierung von Eisenbahn-Rollmaterial mit Sitz in Basel.

Der Gemeinderat war für die Ablehnung des Budgetpostulats. Der zuständige Gemeinderat Franz Vogt (CVP) sagte an der Einwohnerratssitzung, man habe einfach die Chance genutzt, Negativzinsen einzunehmen. Im Fussball würde man sagen: Der Exekutive wurde für ihre Haltung die gelbe Karte gezeigt.

